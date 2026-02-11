En VIVO: la CGT se moviliza hacia el Congreso contra la reforma laboral

Live Blog Post

ATE reportó 92% de adhesión al paro nacional y moviliza al Congreso

El gremio estatal confirmó un alto acatamiento a la medida de fuerza en rechazo al proyecto que comenzó a debatirse en el Senado. Sólo se garantizan guardias mínimas en servicios esenciales.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) informó que el paro nacional convocado para este miércoles en rechazo a la reforma laboral registra un 92% de adhesión en todo el país. En ese marco, el sindicato se moviliza desde el mediodía hacia el Congreso, donde el Senado inició el tratamiento del proyecto impulsado por el oficialismo.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la iniciativa representa “la mayor ofensiva que haya existido en democracia contra los trabajadores” y denunció presuntas presiones del Gobierno en la previa del debate parlamentario. “Están gastando millones para llevarnos puestos”, afirmó el dirigente en declaraciones difundidas por el gremio.

aguiar denuncia gobierno

Aguiar también cuestionó las modificaciones incorporadas al dictamen. “Quitaron los artículos que perjudicaban a los sindicatos pero quedaron todos los que perjudican a los trabajadores. Es increíble que haya pasado esto”, señaló. Además, indicó que el financiamiento sindical “no puede estar por encima de los derechos de los afiliados”.

Desde ATE confirmaron que durante la jornada se garantizarán guardias mínimas en hospitales y atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores. El paro afecta además servicios vinculados a recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, controles sanitarios en puertos y aduanas del Senasa, radiooperadores de medios públicos, brigadistas de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos y personal de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), entre otros sectores.

En el ámbito aeronáutico, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) garantiza únicamente vuelos sanitarios y oficiales. En tanto, PAMI y ANSES atienden exclusivamente emergencias. La medida de fuerza también impacta en servicios públicos provinciales y municipales.