En VIVO: la CGT se moviliza hacia el Congreso contra la reforma laboral

El Congreso dará inicio a una sesión clave este miércoles a las 11 de la mañana, donde debatirá el proyecto del Gobierno sobre la reforma laboral. Mientras eso suceda, comenzará una movilización de la CGT y otros gremios en contra de la iniciativa. Y además ya se confirmó que habrá un protocolo antipiquete.
La marcha está prevista a partir de las 15 horas, en coincidencia con la discusión parlamentaria de la iniciativa oficial. Según precisaron, será una movilización sin anunciar un paro general unificado, aunque cada sindicato quedó habilitado a tomar medidas de fuerza propias para apoyar la convocatoria.
Desde el Ministerio de Seguridad aseguraron que se “buscará garantizar la libre circulación” de los ciudadanos y que se impedirá el corte total de calles y avenidas circundantes.
11-02-2026 14:43
Los gremios se movilizan hacia el Congreso
Diferentes sindicatos y organizaciones sociales se movilizan frente al Parlamento para rechazar el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno.
La marcha avanza sobre la Avenida de Mayo y 9 de Julio, continúa el recorrido de la CGT y otros gremios hacia el Congreso.
11-02-2026 13:32
ATE reportó 92% de adhesión al paro nacional y moviliza al Congreso
El gremio estatal confirmó un alto acatamiento a la medida de fuerza en rechazo al proyecto que comenzó a debatirse en el Senado. Sólo se garantizan guardias mínimas en servicios esenciales.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) informó que el paro nacional convocado para este miércoles en rechazo a la reforma laboral registra un 92% de adhesión en todo el país. En ese marco, el sindicato se moviliza desde el mediodía hacia el Congreso, donde el Senado inició el tratamiento del proyecto impulsado por el oficialismo.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la iniciativa representa “la mayor ofensiva que haya existido en democracia contra los trabajadores” y denunció presuntas presiones del Gobierno en la previa del debate parlamentario. “Están gastando millones para llevarnos puestos”, afirmó el dirigente en declaraciones difundidas por el gremio.
Aguiar también cuestionó las modificaciones incorporadas al dictamen. “Quitaron los artículos que perjudicaban a los sindicatos pero quedaron todos los que perjudican a los trabajadores. Es increíble que haya pasado esto”, señaló. Además, indicó que el financiamiento sindical “no puede estar por encima de los derechos de los afiliados”.
Desde ATE confirmaron que durante la jornada se garantizarán guardias mínimas en hospitales y atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores. El paro afecta además servicios vinculados a recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, controles sanitarios en puertos y aduanas del Senasa, radiooperadores de medios públicos, brigadistas de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos y personal de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), entre otros sectores.
En el ámbito aeronáutico, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) garantiza únicamente vuelos sanitarios y oficiales. En tanto, PAMI y ANSES atienden exclusivamente emergencias. La medida de fuerza también impacta en servicios públicos provinciales y municipales.
11-02-2026 09:07
Qué sindicatos se suman al paro
Aunque la CGT negó que realizarían una retención de tareas, varios sindicatos vinculados al transporte anunciaron un cese parcial de actividades. Entre ellos, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), el gremio que agrupa a camioneros, pilotos, aeronavegantes, personal aeronáutico de tierra, viales, marítimos, portuarios, fluviales y subterráneos.
Otros de los sindicatos que anunciaron paros fueron la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), las dos CTA y la Federación de Aceiteros. A la lista se sumaron las agrupaciones vinculadas con movimientos de izquierda como el Sindicato Único del Neumático (SUTNA), la Asociación Docente de la Ciudad de Buenos Aires (Ademys) y la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD UBA).
11-02-2026 09:00
Se activará un protocolo antipiquete
El Gobierno Nacional confirmó que se dispuso un fuerte operativo de seguridad, donde participarán la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
El Ministerio de Seguridad, que conduce por Alejandra Monteoliva, aplicará ‘Protocolo Antipiquetes ’, a pesar de que la Justicia Federal declaró su nulidad.
11-02-2026 08:50
Vallados, cortes y accesos restringidos
Según precisaron, los ingresos a la cámara de Diputados estarán habilitados únicamente por Riobamba y Bartolomé Mitre —para acceso y salida peatonal y cocheras— y por Sarandí e Hipólito Yrigoyen, donde funcionará una salida controlada para el personal. Además, habrá cierres totales y parciales en cruces clave como Entre Ríos y Alsina, Rivadavia y Callao, Rivadavia y Ayacucho, y Combate de los Pozos y Alsina.
En paralelo, las distintas columnas sindicales y políticas tendrán puntos de concentración diferenciados para evitar cruces en la Plaza del Congreso.
