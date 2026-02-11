En VIVO: el Senado debate la reforma laboral que impulsa el Gobierno

Live Blog Post

Marcha de la CGT

La contracara de esta sesión clave para el Gobierno de Javier Milei, será la marcha convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este miércoles por la mañana, que ya sumó la adhesión de distintos gremios y agrupaciones en distintos puntos del país.

Está previsto un fuerte despliegue de las fuerzas federales y se colocará vallado policial en zonas críticas como la Plaza de Mayo y las inmediaciones del Congreso.

La protesta principal se concentrará en la Plaza de los dos Congresos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de las 15. Además, se realizarán movilizaciones similares en las sedes de las casas de gobierno en diversas provincias del país.