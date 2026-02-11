En VIVO: el Senado debate la reforma laboral que impulsa el Gobierno

Tras los cambios acordados, el Gobierno Nacional asegura que tiene los votos para aprobar este miércoles la reforma laboral que se debatirá en el Senado. La sesión está convocada para las 11 de la mañana.
28 modificaciones y eliminación del debate de Ganancias
El oficialismo trabajó con los bloques aliados para lograr los consensos. Según confirmó la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, acordaron 28 modificaciones al proyecto original.
Y confirmó que sacaron el capítulo de Ganancias, que era el principal reclamo de los gobernadores.
