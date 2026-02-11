El clima en Neuquén

en vivo SESIÓN CLAVE LA MAÑANA | NEUQUEN - 11 de febrero de 2026 - 08:33

En VIVO: el Senado debate la reforma laboral que impulsa el Gobierno

Hubo modificaciones negociadas con bloques aliados y mandatarios provinciales. En la calle se convocaron diferentes gremios de la CGT y fuerzas políticas.

La sesión clave para la reforma laboral comenzará a las 11 de la mañana.

EN VIVO

Tras los cambios acordados, el Gobierno Nacional asegura que tiene los votos para aprobar este miércoles la reforma laboral que se debatirá en el Senado. La sesión está convocada para las 11 de la mañana.

Hubo modificaciones negociadas con bloques aliados y mandatarios provinciales, con el objetivo de lograr la media sanción. En la calle se convocaron diferentes gremios de la CGT y fuerzas políticas que reclaman contra la iniciativa.

28 modificaciones y eliminación del debate de Ganancias

El oficialismo trabajó con los bloques aliados para lograr los consensos. Según confirmó la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, acordaron 28 modificaciones al proyecto original.

Y confirmó que sacaron el capítulo de Ganancias, que era el principal reclamo de los gobernadores.

Marcha de la CGT

La contracara de esta sesión clave para el Gobierno de Javier Milei, será la marcha convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este miércoles por la mañana, que ya sumó la adhesión de distintos gremios y agrupaciones en distintos puntos del país.

Está previsto un fuerte despliegue de las fuerzas federales y se colocará vallado policial en zonas críticas como la Plaza de Mayo y las inmediaciones del Congreso.

La protesta principal se concentrará en la Plaza de los dos Congresos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de las 15. Además, se realizarán movilizaciones similares en las sedes de las casas de gobierno en diversas provincias del país.

