Préstamo personal del Banco Nación de $100.000.000: quiénes pueden pedirlo

El Banco Nación mantiene su línea de créditos de libre disponibilidad. Los requisitos y las condiciones para acceder.

Pese a que las tasas de interés aún se mantienen elevadas, los créditos personales siguen siendo una opción viable para quienes buscan hacer remodelaciones, cubrir gastos inesperados, cancelar deudas o hasta financiar vacaciones. Y en febrero 2026, el Banco Nación mantiene activa su línea de préstamos exclusiva para clientes que perciben sus haberes a través de la entidad.

Estos créditos personales, que van desde un mínimo de $10.000 y hasta un máximo de $100.000.000, están orientados a empleados en relación de dependencia y a trabajadores con contratos de locación de servicios que tengan cuenta sueldo activa en el banco.

E l Banco Nación tiene una línea especial de créditos dirigida a los empleados públicos nacionales, provinciales, municipales y comunales; organismos con convenio según Decreto 14/2012 y convenios provinciales.

Estos préstamos, a simple firma, son en pesos y de libre destino, es decir, el usuario puede usar los fondos para lo que quiera. El tiempo de devolución es de hasta 72 meses y las cuotas se descuentan automáticamente de la cuenta. El importe de la cuota no debe superar el 35% del haber mensual. La Tasa Nominal Anual (TNA) es de 55%.

Banco Nacion (3) El Banco Nación ofrece préstamos que van desde los $10.000 hasta los $100.000.000.

Cómo tramitar el préstamo del Banco Nación

Podrán tramitarlos los siguientes usuarios:

Personas humanas cuya edad al término del préstamo no supere la prevista para acogerse al régimen jubilatorio

Quienes perciban sus haberes a través de un convenio de pago de haberes con BNA

Contratados en relación de dependencia y contratados por locación de servicios que perciban sus honorarios a través de una cuenta abierta en BNA

Quienes perciban sus haberes mediante acreditación por intermedio del Sistema Nacional de Pagos

Aceptar como requisito necesario que la cuota del préstamo se debite de la cuenta habilitada para el cobro de haberes

Cómo sacar un préstamo personal en el Banco Nación

Los préstamos personales del Banco Nación se gestionan mayormente de forma digital a través de la aplicación BNA+. Para hacerlo, se deben seguir estos pasos:

Descargar App: bajar la aplicación BNA+ en la App Store o Google Play y registrarse con DNI y selfie

Ingresar a la cuenta: entrar a la sección "Tu Banco"

Seleccionar Préstamos: pulsar en "+", luego elegir el tipo de préstamo (ej. Nación Previsional o Libre Destino)

Configurar el crédito: indicar el monto deseado, el destino y la cantidad de cuotas

Validar y Aceptar: confirmar los datos y las tasas. El dinero se acredita en la cuenta

banco nacion app Los préstamos personales se gestionan de forma digital.

Cómo son los crédito hipotecarios del Banco Nación

La entidad también es líder en la entrega de créditos hipotecarios. A través de su programa “+Hogares con BNA”, ofrece una cobertura del 75% del valor de la propiedad, aplicando tanto para clientes actuales como para nuevos. Sin embargo, en el caso de los empleados públicos, la cobertura llega al 90%, aumentando significativamente el monto disponible para solicitar.

Estos créditos están destinados a personas en relación de dependencia en planta permanente, jubiladas y/o pensionadas, autónomos, monotributistas y contratados con contrato vigente al momento del otorgamiento. La entidad utiliza el sistema de amortización francés y busca que la cuota no supere el 35% de los ingresos mensuales del solicitante. Para adquisición o cambio de vivienda, el plazo de devolución podrá ser de 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años.

créditos hipotecarios.jpg El Banco Nación lleva 20.000 créditos hipotecarios otorgados bajo el programa “+Hogares con BNA”.

La tasa de interés (TNA) para la compra de una vivienda única por parte de clientes del BNA es de 6%, mientras el valor de la propiedad sea inferior a los 210.000 UVAs (unos 350 millones de pesos). Por otro lado, si se busca adquirir una segunda vivienda o si el valor del inmueble se ubica entre 210.000 y 350.000 UVAs, la TNA llega al 12%.

La edad límite para la cancelación de las obligaciones de los préstamos que se acuerden por esta línea será de 85 años inclusive. En todos los casos se admiten hasta dos usuarios titulares y hasta dos codeudores, quienes deberán ser familiares directos (padres, hijos o hermanos) y cumplan con los requisitos correspondientes para la obtención del presente crédito hipotecario.