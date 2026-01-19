Crédito hipotecario 100% online en la nueva plataforma del Banco Nación: cómo pedirlo con esta modalidad

El Banco Nación digitalizó prácticamente todo el proceso de sus créditos , desde la presentación del trámite hasta la revisión y aprobación.

En medio de la renovación del mercado inmobiliario, el Banco Nación (BNA) oficializó la digitalización total de su línea de crédito hipotecario , buscando reactivar la línea de préstamos destinada a la casa propia . De esta manera, la entidad eliminó gran parte de los trámites presenciales, desde la evaluación hasta la aprobación, con la excepción de la firma de la escritura.

A través de la plataforma renovada "+Hogares con BNA" , los solicitantes pueden iniciar el trámite , cargar la documentación y recibir una oferta con monto, tasa y plazo en menos de 24 horas, sin necesidad de concurrir a una sucursal. Así, se simplifica un proceso que siempre estuvo asociado a la burocracia, las largas esperas y los trámites interminables.

El nuevo mecanismo no solo aporta velocidad, sino que también federaliza el acceso al crédito . Al no depender de la capacidad operativa de una sucursal específica para la evaluación inicial, desde cualquier punto del país las personas pueden recibir el mismo estándar de atención. La única instancia presencial se mantiene en la firma de la escritura, en la sucursal elegida por el cliente.

créditos hipotecarios.jpg El nuevo mecanismo del Banco Nación es 100% digital a excepción de la firma de la escritura.

Cómo es el nuevo proceso 100% para sacar un crédito hipotecario en el Banco Nación

Aquellas personas que quieran sacar un crédito hipotecario 100% a través del Banco Central deben iniciar la solicitud cargando y enviando en formato digital la documentación básica, como el DNI, los comprobantes de ingresos y la antigüedad laboral. Al recibirla, un equipo especializado de la entidad analizará el perfil crediticio del usuario mediante un proceso automatizado. Y en menos de 24 horas hábiles, el solicitante recibirá una oferta personalizada que detallará el monto máximo a otorgar, la tasa de interés aplicada y el plazo del préstamo.

Además, la plataforma incorpora un módulo que permite a quienes ya cuentan con crédito aprobado seleccionar viviendas previamente verificadas como aptas para préstamo hipotecario. Este punto busca reducir fricciones habituales del proceso, como la incompatibilidad entre propiedades ofrecidas y requisitos bancarios.

“El sistema ofrece una selección de viviendas previamente controladas y listas para recibir financiamiento”, precisó en un comunicado la entidad, que ya lleva otorgados más de 20.000 créditos bajo el programa general. Además, las inmobiliarias tienen un canal exclusivo para subir sus ofertas, conectando directamente con compradores que ya tienen el financiamiento asegurado.

créditos-hipotecarios.jpg El Banco Nación tiene la tasa más baja del mercado.

Cómo son los préstamos hipotecarios del Banco Nación

Más allá del nuevo sistema, los requisitos generales para acceder al crédito se mantienen bajo la modalidad UVA, con tasas competitivas para quienes perciben sus haberes en el BNA. Desde diciembre pasado, la entidad fijó la tasa de interés (TNA) en 6% mientras el valor de la propiedad sea inferior a las 210.000 UVAs (unos 362 millones de pesos). Por otro lado, si se busca adquirir una segunda vivienda o si el valor del inmueble se ubica entre 210.000 y 350.000 UVAs, la TNA llega al 12%.

El programa “+Hogares con BNA” ofrece una cobertura del 75% del valor de la propiedad, aplicando tanto para clientes actuales como para nuevos. Sin embargo, en el caso de los empleados públicos, la cobertura llega al 90%, aumentando significativamente el monto disponible para solicitar.

Estos créditos están destinados a personas en relación de dependencia en planta permanente, jubiladas y/o pensionadas, autónomos, monotributistas y contratados con contrato vigente al momento del otorgamiento. La entidad utiliza el sistema de amortización francés y busca que la cuota no supere el 35% de los ingresos mensuales del solicitante. Para adquisición o cambio de vivienda, el plazo de devolución podrá ser de 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años. La edad límite para la cancelación de las obligaciones de los préstamos que se acuerden por esta línea es de 85 años inclusive.