Incendios en la Patagonia: el Banco Nación lanzó créditos para productores afectados

La entidad activó prórrogas y nuevas líneas de financiamiento para MiPyMEs agropecuarias de La Pampa y provincias patagónicas damnificadas por los incendios.

Ante el impacto económico que dejaron los incendios registrados durante diciembre de 2025 y lo que va de este año, Banco Nación instrumentó un paquete de medidas de apoyo financiero destinado a productores agropecuarios MiPyMEs de La Pampa y de las provincias patagónicas que resultaron afectadas por la emergencia.

El esquema busca acompañar la recuperación productiva en las zonas dañadas, combinando prórrogas de vencimientos para obligaciones vigentes con nuevas líneas de crédito orientadas a capital de trabajo e inversiones. La iniciativa alcanza a clientes MiPyMEs bajo cualquier forma societaria o unipersonal que acrediten perjuicios vinculados a los incendios ocurridos en el período mencionado.

Las medidas contemplan, en primer término, renovaciones y prórrogas de compromisos comerciales ya asumidos, con plazos de hasta 360 días contados desde el primer vencimiento no cancelado. En estos casos, la tasa de interés se mantiene en las condiciones pactadas originalmente , con el objetivo de aliviar la carga financiera inmediata.

incendio parque los alerces

En paralelo, se habilitan créditos para Inversiones y Capital de Trabajo, claves para recomponer infraestructura, reponer insumos y sostener la actividad en el corto y mediano plazo. El monto máximo por usuario para estas líneas no podrá superar los $100.000.000, con un tope específico de $50.000.000 para Capital de Trabajo.

Condiciones financieras

En cuanto a las tasas de interés, el programa ofrece alternativas según el destino del financiamiento:

Inversiones: Tasa fija del 30% TNA durante los primeros tres años y, luego, TAMAR + 4 puntos porcentuales anuales ; o la opción de 35% TNA fija .

Capital de Trabajo: TAMAR + 4 puntos porcentuales anuales, o modalidad 38% TNA fija.

Los plazos también se adaptan al tipo de crédito: hasta 60 meses para Inversiones y hasta 36 meses para Capital de Trabajo. Además, se prevé un período de gracia para el capital de hasta 12 meses; si el plazo total es menor a 36 meses, la gracia podrá ser de hasta 6 meses.

Incendio Chubut

La cancelación podrá realizarse de manera mensual, trimestral o semestral, de acuerdo con el flujo de fondos del solicitante, lo que permite adecuar los pagos a la realidad productiva de cada establecimiento.

Respaldo a la continuidad productiva

Con este esquema integral, el Banco Nación apunta a sostener la continuidad de las actividades agropecuarias en regiones que enfrentan pérdidas significativas por los incendios, facilitando herramientas financieras para atravesar la emergencia y encarar la recuperación.

Las medidas se enmarcan en una estrategia de asistencia focalizada que prioriza a los productores damnificados, con el objetivo de preservar el entramado productivo y mitigar los efectos económicos derivados de los eventos climáticos extremos que afectaron a La Pampa y a la Patagonia.