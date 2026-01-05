Hubo cuatro incendios en la provincia de Neuquén este domingo: todos fueron por negligencia humana

Desde la Provincia afirmaron que la jornada fue de alta complejidad por la distribución de recursos.

Varios incendios se registraron a lo largo y ancho de la provincia de Neuquén este domingo. Si bien rige un alerta por tormentas en toda la provincia, que eleva el riesgo de incendios naturales, las autoridades indicaron que hasta ahora todos han sido por negligencia humana.

Se registraron cuatro focos de incendio: en un camino interno de Lago Hermoso; cerca de Las Coloradas; en el basural de Zapala; y en el cerro Trelel, a 60 km de Aluminé.

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna , dio un pantallazo respecto a los operativos para controlar estos incendios. "Fue bastante complejo porque hubo que decidir dónde se enviaban los medios, cómo se priorizaban algunas de las decisiones", afirmó en declaraciones radiales. "Lo que venimos diciendo se está cumpliendo", dijo respecto al riesgo de incendios.

INCENDIO- PARQUE NACIONAL LANÍN- tierra- brigadistas.jpg Foto: archivo. Federico Soto

Los cuatro incendios en la provincia

Tras horas de trabajo de parte de los brigadistas, el Comando Operativo del Parque Nacional Lanín informó a las 20 de este domingo que el incendio forestal de Lago Hermoso, fue declarado en estado detenido.

Según informó el Jefe del departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE), Martín Toledo, el foco fue en un camino interno ubicado en el margen izquierdo de Lago Hermoso. El bombero afirmó que fue cerca de una vivienda. "Había viento y calor, lo que complejiza el combate", dijo en diálogo con Radio Calf.

Agregó que fue fundamental la intervención de bomberos de Meliquina y San Martín de Los Andes, además de la del ICE para controlar el foco.

brigadistas federico soto.jpg Federico Soto

"Siempre apuntamos al rápido accionar y a la rápida denuncia", expresó. "Hoy estamos en alerta máxima en el índice de peligro", agregó.

"Ahora nos tiene trabajando otra en la zona de Ñorquinco, cerca de Aluminé, en el Cerro Trelel", contó Ortiz Luna. "Ese está con gente nuestra del Sistema Provincial de Mantenimiento de Fuego que fue trasladada por helicóptero", dijo.

El cerro Trelel está ubicado a 18 kilómetros de Moquehue y a casi 60 de Aluminé. "Es una zona de muy difícil acceso. Durante todo el día de hoy se trabajó y se logró contener, pero realmente fue una zona compleja", informó la secretaria.

Además, informó que los incendios de Las Coloradas y del basural de Zapala también fueron controlados. Respecto a este último, Ortiz Luna dijo: "nuevamente estas prácticas -quemar basura- realmente nos ponen en jaque porque sorprende"

A pesar del riesgo climático, los incendios fueron por negligencia humana

Consultada respecto a si los incendios fueron intencionales, Ortiz Luna afirmo que "Intencionales no, por negligencia, en realidad". "Son de causa humana, no hemos tenido situaciones de tormentas, hasta ahora", expresó.

"Hoy rige un alerta meteorológico de tormentas eléctricas en la zona de la cordillera, con lo cual vamos a estar con muchísimo trabajo de las áreas técnicas, pero todos estos fueron de origen humano, ya sea por un descuido o por una negligencia", agregó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos (@emeryriesgosnqn)

Respecto a las guardias que se mantienen debido al alerta meteorológico y al índice de extremo riesgo de incendios, la secretaria dijo: "hay personal reforzado, se redistribuyeron las brigadas, se creó la brigada de Traful, que se maneja en forma itinerante con diferentes equipos y estamos por ingresar unos 30 brigadistas de modalidad eventual una vez que nos liberen las cuestiones burocráticas como para reforzar los equipos. En cuanto al equipamiento, bueno, se había provisto de todo lo que se necesitaba".

"Está muy bien equipado el sistema provincial y los aviones, que realmente tenerlos a disposición sin depender de otras decisiones es muy bueno", expresó.

Por último, Ortiz Luna recordó: "a todos los que nos escuchan, está prohibido hacer fuego en la provincia, no es un capricho. Seguimos viendo personas que cargan la parrilla en en sus vehículos que cargan una parrilla para ir y acampar". Además, hizo énfasis en que el alerta es tal que en los lugares habilitados para hacer fuego solamente se puede cuando la temperatura es menor a 30°C y la humedad es mayor al 30%.