Alertan por fuertes tormentas en Neuquén: cuándo será y las zonas afectadas

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas y la Secretaría de Emergencias de Neuquén, la probabilidad de incendios por rayos será alta.

Este fin de semana se espera mucho calor y tiempo bueno. Sin embargo, la estabilidad se cortará el próximo lunes con el ingreso de aire más húmedo con aumento de la inestabilidad. Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), toda la provincia será azotada por tormentas eléctricas .

"A partir del lunes se prevé el ingreso de aire más húmedo con aumento de la inestabilidad. Formación de tormentas eléctricas mayormente secas que aumenta la probabilidad de incendios en la región. Se mantienen las condiciones de inestabilidad el martes, mejorando a partir del miércoles con máximas cálidas y vientos moderados", difundió AIC.

En Neuquén capital, se esperan tormentas e inestabilidad todo el lunes y el martes durante el día. La AIC pronosticó 36°C de máxima y ráfagas de viento de hasta 60 km/h, además de la actividad eléctrica y los chaparrones dispersos. El martes vuelve la calma a la capital provincial.

Hacia el sur de la provincia, acompañarán la tormenta máximas agradables y viento muy leve. En Villa La Angostura, se esperan 23°C de máxima para el lunes y viento de 17 km/h. Mientras tanto, en San Martín de Los Andes, las máximas rozarán los 30°C con viento prácticamente imperceptible. El martes permanecerá inestable todo el día, y las condiciones comenzarán a mejorar de cara al miércoles.

En el centro de la provincia, predominarán mayormente las lluvias sin actividad eléctrica, según AIC. En Zapala se esperan máximas de 28°C y viento leve. En esa localidad, la inestabilidad se mantendrá, por lo menos, hasta el miércoles. En Las Lajas, se espera un pico de temperatura de 31°C y viento de 37 km/h, las lluvias persistirán únicamente durante el lunes.

En el norte, se espera que las tormentas golpeen la zona el lunes durante el día. El clima permanecerá inestable durante el resto de la jornada y mejorará el martes. En Chos Malal se esperan 29°C de máxima y vientos de 43 km/h. En Andacollo las condiciones serán prácticamente las mismas.

En la zona de Vaca Muerta, predominará el calor intenso acompañando las tormentas y chaparrones. En la localidad de Añelo, AIC pronostica 37°C de máxima, vientos de hasta 46 km/h. La inestabilidad perdurará durante el lunes y hacia la noche del martes el clima mejorará.

Riesgo de incendios por la tormenta

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos realizaron una publicación en su cuenta oficial de Instagram respecto al riesgo de incendios que implican las tormentas secas, como la que azotará a la provincia el lunes.

"El escenario meteorológico presenta marcada inestabilidad atmosférica, vientos variables y alta disponibilidad de combustible, configurando un riesgo elevado de incendios forestales por caída de rayos", informaron.

Según informaron, el Índice de Peligro de Incendios (FWI) para esa jornada será extremo.

Además, detallaron varios de los índices que se muestran críticos de cara a la tormenta del lunes.

SI: Muy Alto / Extremo. Alta probabilidad de ignición por rayo

Indice de Combustible Disponible (BUI): Muy Alto Combustibles profundos disponibles

Dificultad de control: Muy Alta

"Ante este contexto, se dispone vigilancia reforzada, detección temprana y Ataque Ampliado prioritario ante eventuales focos ígneos", afirmaron.