¿Cómo estará el clima el primer viernes del año en Neuquén?

Este viernes 2 de enero se anticipa una jornada con cielo despejado y temperaturas elevadas para la región, según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas.
El primer viernes año llegará a la provincia de Neuquén con condiciones climáticas veraniegas, según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas
Se espera una jornada mayormente estable, con cielo despejado, temperaturas elevadas y viento presente en las distintas regiones, especialmente durante la tarde.
En Neuquén el día se presentará con cielo mayormente despejado desde la mañana. Las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 8 y 10 grados, mientras que las máximas podrían alcanzar los 34 a 36 grados durante la tarde. El viento soplará del oeste y sudoeste, con ráfagas que podrían rondar los 50 a 60 km/h.
En la región centro, el clima será soleado, con una marcada amplitud térmica. Las mínimas se moverán entre los 6 y 9 grados, mientras que las máximas oscilarán entre los 32 y 35 grados. El viento será protagonista, con ráfagas moderadas a fuertes que podrían superar los 60 km/h.
Para la cordillera neuquina, la AIC anticipa un viernes con buen tiempo general, cielo despejado a parcialmente nublado y temperaturas más agradables en comparación con el resto de la provincia. Las mínimas se ubicarán entre los 4 y 6 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 24 a 28 grados.
El viento será leve a moderado, sin fenómenos significativos, y no se esperan precipitaciones para la jornada.
En el norte de la provincia, el viernes comenzará con cielo despejado y temperaturas frescas durante la mañana. Las mínimas rondarán los 5 a 7 grados, mientras que las máximas subirán hasta los 30 a 33 grados. Hacia la tarde, el viento del oeste podría intensificarse, con ráfagas moderadas, aunque sin generar condiciones de inestabilidad.
Alerta amarilla por calor extremo
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja para este viernes 2 de enero por calor extremo, tormentas y vientos fuertes en distintas regiones del país. En el caso de Neuquén y Río Negro, rige una alerta amarilla por temperaturas extremas, lo que implica condiciones potencialmente peligrosas, especialmente para niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.
Según el organismo, este nivel de alerta puede generar un impacto leve a moderado en la salud, por lo que se recomienda extremar cuidados, evitar la exposición al sol en horas centrales del día, mantenerse hidratado y prestar especial atención a los grupos de riesgo.
A nivel nacional, el SMN también advirtió por tormentas, lluvias intensas y vientos fuertes en otras provincias, mientras que la alerta naranja por calor extremo alcanza a sectores de Entre Ríos y Córdoba, donde las temperaturas podrían resultar muy peligrosas para la salud.
