¿Cómo estará el clima el primer viernes del año en Neuquén?

Este viernes 2 de enero se anticipa una jornada con cielo despejado y temperaturas elevadas para la región, según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas.

El primer viernes año llegará a la provincia de Neuquén con condiciones climáticas veraniegas, según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas

Se espera una jornada mayormente estable, con cielo despejado, temperaturas elevadas y viento presente en las distintas regiones , especialmente durante la tarde.

En Neuquén el día se presentará con cielo mayormente despejado desde la mañana. Las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 8 y 10 grados , mientras que las máximas podrían alcanzar los 34 a 36 grados durante la tarde. El viento soplará del oeste y sudoeste, con ráfagas que podrían rondar los 50 a 60 km/h .

Rio -Calor (3)

En la región centro, el clima será soleado, con una marcada amplitud térmica. Las mínimas se moverán entre los 6 y 9 grados, mientras que las máximas oscilarán entre los 32 y 35 grados. El viento será protagonista, con ráfagas moderadas a fuertes que podrían superar los 60 km/h.

Para la cordillera neuquina, la AIC anticipa un viernes con buen tiempo general, cielo despejado a parcialmente nublado y temperaturas más agradables en comparación con el resto de la provincia. Las mínimas se ubicarán entre los 4 y 6 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 24 a 28 grados.

El viento será leve a moderado, sin fenómenos significativos, y no se esperan precipitaciones para la jornada.

La ciudad crece y la falta de viviendas se hace sentir en la cordillera.

En el norte de la provincia, el viernes comenzará con cielo despejado y temperaturas frescas durante la mañana. Las mínimas rondarán los 5 a 7 grados, mientras que las máximas subirán hasta los 30 a 33 grados. Hacia la tarde, el viento del oeste podría intensificarse, con ráfagas moderadas, aunque sin generar condiciones de inestabilidad.

alerta amarilla por calor extremo

Alerta amarilla por calor extremo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja para este viernes 2 de enero por calor extremo, tormentas y vientos fuertes en distintas regiones del país. En el caso de Neuquén y Río Negro, rige una alerta amarilla por temperaturas extremas, lo que implica condiciones potencialmente peligrosas, especialmente para niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Según el organismo, este nivel de alerta puede generar un impacto leve a moderado en la salud, por lo que se recomienda extremar cuidados, evitar la exposición al sol en horas centrales del día, mantenerse hidratado y prestar especial atención a los grupos de riesgo.

A nivel nacional, el SMN también advirtió por tormentas, lluvias intensas y vientos fuertes en otras provincias, mientras que la alerta naranja por calor extremo alcanza a sectores de Entre Ríos y Córdoba, donde las temperaturas podrían resultar muy peligrosas para la salud.