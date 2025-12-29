Decretan feriado para el viernes 2 de enero: ¿a quiénes beneficia esta medida?

Tras esta decisión, surge un interrogante: ¿a quiénes beneficia el decreto que establece un feriado para el viernes 2 de enero ?

Recientemente, y a través de la Resolución 164/2025, la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación estableció como días no laborables con fines turísticos las siguientes fechas del año 2026: lunes 23 de marzo, viernes 10 de julio y lunes 7 de diciembre. Pero, amén de esta decisión, también se supo que se oficializó un decreto que determina un día feriado para el viernes 2 de enero : ¿a quiénes beneficia esta medida?

Cabe recordar que, según el calendario aprobado por el Gobierno Nacional, el primer feriado de 2026 está previsto para el jueves 1ro de enero. No obstante ello, algunos trabajadores acaban de recibir una buena noticia. En este artículo, te contamos quiénes son los afortunados.

El gobierno de la provincia de Tucumán decretó que el viernes 2 de enero será feriado . La medida alcanza a los trabajadores estatales de esa jurisdicción del país.

Según lo informó la Secretaría de Estado de Comunicación Pública del Gobierno de Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo firmó el decreto 3.935/1, que declara el asueto administrativo para el 26 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026 en el ámbito de la Administración Pública Provincial Centralizada y Comunas Rurales, en el marco de los festejos de Fin de Año.

Asimismo, ese organismo puntualizó que se encuentran exceptuadas de la medida a aquellas áreas del gobierno "encargadas del pago de sueldos y otros servicios impostergables, responsabilizando a los señores Ministros, Fiscal de Estado y Secretario General de la Gobernación, en cada caso". La disposición se suma al asueto administrativo dictado para los días 24 y 31 de diciembre, que se había dictado en línea con lo anunciado por la Nación.

Además, desde el Gobierno de Tucumán añadieron que el decreto firmado por Jaldo está enmarcado "en la proximidad de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Tales fechas poseen un arraigado significado cultural, social y familiar y constituye motivo de celebración y de acercamiento familiar", explica en los considerando el instrumento, rubricado también por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado. Y agrega que "resulta oportuno facilitar la organización, descanso y disfrute de dichas festividades, así como los desplazamientos y distintas actividades vinculadas a las mismas". Por ello, el titular del PE declaró "asueto administrativo los días 26 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026".

Con la nueva medida que estableció el feriado para el viernes 2 de enero de 2026, el cronograma de descanso extendido para los trabajadores estatales tucumanos es el siguiente: