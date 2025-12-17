Gaido confirmó el asueto de las Fiestas para los municipales de Neuquén

El intendente de Neuquén confirmó que habrá asueto para Navidad y Año Nuevo, para la totalidad de los trabajadores municipales.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, confirmó que habrá asueto para Navidad y Año Nuevo , para la totalidad de los trabajadores municipales.

Al igual que para los trabajadores estatales, el asueto será para los días previos y posteriores a los feriados por Navidad y Año Nuevo; esto es, los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026. De esta forma, los trabajadores tendrán dos súper fines de semana largos, de cinco días cada uno.

"Vamos a dar el mismo asueto que planteó la Provincia, en consonancia con el decreto del gobernador", confirmó el jefe comunal a LU5, durante una rueda de prensa en un recorrido por el barrio Z1.

El intendente también aprovechó para invitar a la ciudadanía neuquina a participar de las actividades de Capital Navideña. Este domingo, se llevará adelante un impresionante show de Elevé Danza, la prestigiosa compañía de danza aérea aclamada internacionalmente, que será la encargada de dar el broche de oro junto a destacados artistas y músicos. El espectáculo contará con 35 artistas acróbatas, quienes trabajarán suspendidos en estructuras mencionadas y operarán en altura bajo estrictos protocolos de seguridad.

Además, siete músicos de la Orquesta Sinfónica de Neuquén, ubicados alrededor de un gran Pino de Navidad instalado en el piso, conformando una puesta musical envolvente que se integrará visual y sonoramente a la estructura principal del show.

La actuación, prevista para las 22 y acompañada con una gran pantalla led, se complementará con una variada propuesta gastronómica de sabores navideños, disponible el sábado 20 y domingo 21 en el icónico Parque Jaime De Nevares de la ciudad de Neuquén.

La “Misa Criolla” de Ariel Ramírez, famosa obra de música folclórica argentina, dará marco a la noche del sábado con voces corales conducidas por el maestro Naldo Labrín. El evento reunirá música, danza y expresiones de la identidad local. Ese fin de semana reunirá a Neuquén Emprende – Edición Navideña con 150 foodtrucks y Confluencia de Sabores con 20 puestos más que ofrecerán exquisiteces.

El mismo asueto para los estatales de Neuquén

Este miércoles, a primera hora de la mañana, el Gobierno provincial confirmó las fechas en que los trabajadores estatales de Neuquén tendrán asueto administrativo. La decisión se tomó a través del decreto 1691 que, entre los argumentos, consideró "que tradicionalmente la comunidad decide trasladarse hacia otras localidades para compartir, junto a familiares y amigos dichos eventos, por lo que se propicia que en tal marco puedan llevarse adelante los preparativos para su festejo".

Se tuvo en cuenta "que, asimismo, la breve interrupción de las actividades en el ámbito de la Administración Pública Provincial con motivo de las festividades, resultará en la optimización de su organización y de su funcionamiento, así como en un eficaz uso de los recursos".

El decreto también aclara que "cada Ministerio deberá resolver expresamente qué personal esencial queda exento del alcance de la norma", de modo que se instruyó a los distintos organismos dependientes del Poder Ejecutivo Provincial para que implementen las medidas necesarias a efectos de mantener la continuidad de los servicios esenciales.

En tanto, también establece que la medida no alcanza a las instituciones bancarias y entidades financieras.