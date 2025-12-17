Cerró la causa de las estafas al Sindicato de Petroleros: médicos admitieron las cirugías fantasmas y devolvieron la plata

La Fiscalía suspendió el avance de la causa porque hubo una conciliación extrajudicial de las partes que resolvió el conflicto. Los detalles del acuerdo.

Una nena, hija de petroleros, operada de urgencia tres veces en tan solo cuarenta minutos, sin pre quirúrgico, fue dada de alta a los veinte minutos según la ficha médica presentada por el traumatólogo y el anestesista que fueron investigados en una causa por estafas millonarias. Finalmente, cerró con un acuerdo entre el Sindicato de Petroleros y los médicos .

El caso generó gran repercusión cuando LM Neuquén dio a conocer el allanamiento a los dos profesionales de la salud y a una clínica, a requerimiento de Valeria Panozzo, la entonces fiscal de Delitos Económicos. Además, la manera en que se reveló la maniobra fue impactante: cuando le consultaron al padre de un niño por la evolución de su hijo, quien figuraba en recuperación por una cirugía, la respuesta fue que no fue operado, solo tuvo un golpe.

La investigación minuciosa que le llevó meses al Sindicato relevó suficiente evidencia de severas irregularidades entre enero y junio de 2024 . El perjuicio estimado superó los 200 millones de pesos y, según la querella, se logró a través de la facturación de 13 cirugías nunca realizadas a hijos e hijas de afiliados.

estafas sindicato petroleros privados

El traumatólogo infantil y el anestesista sospechados de haber montado un mecanismo de defraudación contra la obra social de los trabajadores petroleros, OS.PE.RI. fueron descalificados por Marcelo Rucci, el secretario general del gremio, quien consideró que la utilización de niños para las estafas, "muestra el grado de desfachatez, es indignante".

Asimismo, el sindicato había solicitado que la investigación penal se amplíe e incluya a las médicas auditoras C.V.E. (Allen, Río Negro) y P.V.M. (Neuquén Capital), por su presunta participación en las maniobras denunciadas.

Según el planteo, ambas médicas habrían avalado procedimientos irregulares que formaron parte de un entramado de estafa y uso de documentación falsa, lo que para el gremio justificó su incorporación formal a la investigación.

En uno de los pasajes del escrito, se señala que las profesionales “contrariando toda práctica médica habitual y razonable, autorizaron las operaciones simuladas, siendo partícipes necesarias de la maniobra pergeñada por los médicos”. Con el acuerdo, tampoco serán judicializadas, solo fueron echadas.

Qué implica el acuerdo entre Petroleros y médicos involucrados en las estafas

Las actuaciones del Ministerio Público Fiscal para avalar el acuerdo privado reconstruyó cómo se inició el caso en febrero de 2025 cuando recibieron una denuncia presentada por la Comisión directiva del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. En dicho escrito expresó diversas irregularidades advertidas en el marco de una auditoria interna, concretamente el fraguado de intervenciones quirúrgicas.

En concreto, se detalló que la auditoría abarcó enero a junio del año 2024 y se relevaron casos de 13 pacientes, todos niños hijos de afiliados a la obra social. En cada uno de estos casos se observó que no había consulta pre anestésica, internación pre ni post quirúrgica, incongruencias en los partes quirúrgicos, ausencia de documentación de seguimiento y rehabilitación entre muchas otras inconsistencias.

Frente a esto, indicó que el MPF realizó diversas medidas de investigación, recabó informes, se tomaron entrevistas e incluso se realizaron diversos allanamientos hasta que el 18 de noviembre la parte querellante informó que arribó a un acuerdo con las personas sindicadas como responsables.

Rucci sindicato de petroleros (1) Sebastián Fariña Petersen

Dicho acuerdo conciliatorio extrajudicial que repara integralmente su interés y cualquier daño y perjuicio que pudiera reclamar, solicitando la aplicación de un criterio de oportunidad.

"Analizado el caso, entiendo que el conflicto primario entre los protagonistas se ha resuelto de manera extrajudicial, satisfaciendo íntegramente el interés de la parte querellante –víctima en el caso-. En tal sentido, y considerando que el derecho penal es la última ratio del sistema jurídico, considero que corresponde la aplicación de un criterio de oportunidad por conciliación de las partes que resolvió el conflicto primario", indicó Panozzo. Por tal motivo, la fiscal del caso dispuso además la restitución de los efectos secuestrados y el cierre de la causa.

Qué dijo el sindicato de Petroleros sobre el acuerdo

Consultado en pleno proceso judicial por las expectativas de la causa judicial, Rucci había asegurado a este medio que los pasos a seguir por la Justicia "será una resolución de ellos", aunque manifestó que los profesionales "obviamente, con nosotros no trabajan nunca más". Esta resolución se implementó aun así llegando a un acuerdo económico.

En este sentido, en diálogo con LM Neuquén, este martes Marcelo Hertzriken Velazco, abogado querellante indicó que las instrucciones para el acuerdo fueron muy precisas por parte del secretario general: "recuperar todos los montos sustraídos, con intereses y costas, que los dos profesionales sospechados como imputados, traumatólogos y anestesistas no trabajen como prestadores ni para la obra social, ni mutual, sindicato o art, a eternidad".

Además, señaló que producto de este acuerdo se pueda establecer una relación importante con la asociación de anestesistas: "y que la misma asociación de anestesistas tome los recaudos disciplinarios contra sus propios asociados".