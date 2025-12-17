Robaba y vendía restos humanos donados para la ciencia desde una prestigiosa universidad

Un Tribunal Federal de Estados Unidos condenó a un exencargado de la morgue tras comprobar que realizaba transacciones sin autorización.

Un exencargado del depósito de cadáveres de la Facultad de Medicina de Harvard recibió una condena de ocho años de prisión al ser encontrado responsable del robo y la venta de restos humanos que habían sido donados para investigación científica.

Según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la sentencia fue dictada este martes por un tribunal federal de ese país y recayó en Cedric Lodge, de 58 años, quien se desempeñaba como responsable del manejo y resguardo de los cuerpos donados a la escuela de medicina de la prestigiosa casa de estudios ubicada en Boston desde hace casi tres décadas .

La investigación que realizó la Justicia determinó que utilizó su cargo para sustraer restos humanos que debían ser utilizados con fines académicos y científicos, y montó un esquema ilegal que funcionó durante al menos dos años, involucrando el traslado sistemático de partes humanas fuera de las instalaciones.

De acuerdo con el fallo judicial, los restos eran vendidos a terceros sin ningún tipo de autorización institucional ni consentimiento de los donantes o de sus familias.

La causa judicial estableció que Lodge se declaró culpable en mayo de este año por el delito de tráfico de restos humanos robados.

En tanto, su esposa, Denise Lodge, de 65 años, fue sentenciada a un año y un día de prisión por el mismo Juez Principal de Distrito de los Estados Unidos, Matthew W. Brann.

Brann calificó a Lodge como el "principal infractor crítico en este caso" y la persona que, en virtud de su trabajo en Harvard, debería haber comprendido mejor a las personas que toman la "decisión desinteresada de dedicar sus restos".

"El Sr. Lodge explotó para su propio beneficio los restos de personas que ya no podían hablar por sí mismas. Su castigo debe estar a la altura de este horrible crimen", argumentó el juez.

Según medios locales, más de 400 familias se vieron afectadas por el robo de los restos que habían sido donados a Harvard.

Cómo funcionaba el tráfico de restos humanos

Los investigadores comprobaron que Cedric Lodge y su esposa llevaban los restos desde la Facultad de Medicina hasta su vivienda de la localidad de Goffstown, en el estado de Nueva Hampshire. También detectaron envíos y traslados hacia otros destinos en Massachusetts y Pensilvania.

Cuando ya tenían el material fuera de la casa de estudios universitaria, los restos eran preparados y enviados a compradores ubicados en otros estados, coleccionistas o personas que en muchos casos se contactaban por internet. La mujer era quien aceptaba los pagos por Paypal.

Fuentes locales indicaron que en una oportunidad, Cedric Lodge invitó a un comprador a la morgue y le vendió dos rostros diseccionados a cambio de 600 dólares.

Harvard Los condenados se llevaban los restos desde la Facultad de medicina de Harvard hasta su vivienda y desde allí los enviaban a los compradores.

Entre los elementos sustraídos se encontraban órganos internos, cerebros, piel, manos, rostros y cabezas disecadas, muchos de los cuales fueron revendidos por los compradores

En ese sentido, el Departamento de Justicia indicó que varios de los involucrados en la adquisición de esos restos ya fueron condenados a prisión o se encuentran a la espera de sentencia.

Qué delitos cometió Cedric Lodge en Harvard

Además de la condena a ocho años de prisión impuesta a Cedric Lodge, el tribunal dictó una pena de un año de cárcel para su esposa, Denise Lodge, de 65 años. Ambos fueron considerados responsables de la logística y comercialización del material sustraído.

Desde el Departamento de Justicia remarcaron que la sentencia busca establecer un precedente en casos vinculados al manejo indebido de restos humanos donados para la investigación científica.

En ese marco, el agente especial del FBI a cargo de la oficina de Filadelfia, Wayne A. Jacobs, afirmó: "La sentencia de hoy es otro paso adelante para garantizar que quienes planearon y ejecutaron este crimen atroz sean llevados ante la Justicia".

La universidad había desvinculado a Lodge de su cargo en mayo de 2023, cuando las autoridades federales avanzaron con la acusación formal y se conocieron los detalles del esquema ilegal, y poco antes de su detención junto a otras cinco personas. La institución, por su lado, no fue imputada en la causa.

“Varios otros acusados se han declarado culpables previamente en casos relacionados, entre ellos Joshua Taylor, Andrew Ensanian, Matthew Lampi, Katrina Maclean y Angelo Pereyra. Lampi fue condenado a 15 meses de prisión y Pereyra a 18 meses. Joshua Taylor está a la espera de sentencia”, se informó oficialmente.

Además, se agregó que “Candace Chapman-Scott, quien robó restos de un crematorio de Arkansas donde trabajaba y los vendió a Pauley en Pensilvania, se declaró culpable ante un tribunal federal de Arkansas y fue condenada a 15 años de prisión”.

Los Lodge, oriundos de Goffstown, New Hampshire, deberán presentarse en prisión el 16 de enero próximo. El juez les sugirió que atravesaran su condena en el centro médico federal de Devens, por sus respectivos problemas de salud.

Denise Lodge está recibiendo un tratamiento con quimioterapia, mientras que Cedric Lodge sufrió dos derrames cerebrales desde 2018 y tiene otros problemas de salud.