Primeras asambleas de ATEN: resultados magros, críticas y una definición que se juega este miércoles

Las primeras votaciones no marcan tendencia, ya que faltan las seccionales más grandes. ¿Cómo siguen las asambleas durante esta jornada?

Las primeras asambleas de ATEN para definir si los docentes aceptan o rechazan la propuesta salarial del gobierno provincial -basada en un esquema de IPC anualizado para 2026- arrojaron resultados magros y poco representativos, lejos todavía de anticipar un desenlace claro.

Se trata de votaciones adelantadas en apenas tres de las 22 seccionales de la provincia , en un cronograma que se extenderá entre este último martes y durante la tarde de este miércoles, con el peso real puesto en las asambleas de mayor volumen en la zona de la Confluencia.

Según pudo reconstruir LM Neuquén , las asambleas que ya se realizaron corresponden a seccionales pequeñas y de menor peso electoral dentro del gremio, donde el oficialismo tiende a imponerse.

aten asambleas.jpg La asamblea de ATEN Capital siempre es la más numerosa de la provincia. Se hace en la EPET 8 y es un territorio donde la Multicolor tiene a veces más peso que el TEP.

Por eso, incluso dentro del propio ATEN reconocen que los números conocidos hasta ahora son previsibles y no permiten sacar conclusiones definitivas, ya que aún no votaron las seccionales más grandes de la Confluencia ni del sur cordillerano.

Asambleas de ATEN: horarios de esta tarde

Las asambleas con más volumen de docentes están previstas para la tarde de este miércoles. En Plottier comenzarán a las 14.30; en Neuquén capital a las 16.30; en Centenario a las 17; mientras que Cutral Co–Plaza Huincul tiene convocatoria a las 17 para iniciar a las 18, y San Martín de los Andes también sesionará desde las 18. Allí se espera el verdadero indicador del ánimo docente frente a la oferta del Ejecutivo.

En cuanto a los primeros resultados, en la seccional de Minas (Andacollo), una de las más chicas de la provincia, se impuso la moción del TEP (Trabajadores por la Educación Popular) a favor de aceptar la propuesta del gobierno, con 11 votos contra 4. En Chos Malal, también ganó la postura del oficialismo gremial: 65 votos a favor de la aceptación contra 10 de la Multicolor, aunque allí también se votó una moción paralela con 31 votos a favor de un paro para este jueves.

En Junín de los Andes, en cambio, el resultado fue adverso para la conducción provincial de ATEN. La moción de rechazo a la propuesta salarial se impuso con claridad, por 66 votos contra 5, y también ganó la moción de paro por 57 a 35, marcando un escenario distinto al de las seccionales del norte.

ATEN: empezaron las críticas por las "planillas y los zoom"

Más allá de los números, comenzaron a emerger cuestionamientos políticos y metodológicos. El secretario general de ATEN Plottier, Norberto Calducci, señaló que estos primeros resultados “no son representativos del resultado general”, pero advirtió sobre irregularidades y tensiones en la forma en que se están recolectando y validando los votos.

“Los votantes son a mano alzada en las asambleas, eso está en el estatuto de ATEN. Pero aparecen reuniones de jubilados por Zoom, donde es imposible saber y controlar porque nosotros no tenemos acceso al control de esa plataforma”, explicó Calducci, en una crítica directa a la modalidad utilizada en algunos sectores.

ATEN Capital

También apuntó contra una práctica que, según denunció, viene utilizando el TEP en varias localidades. “La metodología que usan es recorrer escuelas con planillas para juntar votos y validarlos en las asambleas. Esto ha pasado en Cutral Co o en El Chocón, donde hay tres escuelas y tres asambleas. Hay una tendencia: parecería que pierden las asambleas presenciales, entonces por eso activan encuestas y Zoom”, sostuvo.

Hay un escenario como siempre fragmentado, sin una tendencia por ahora y con debates recurrentes internos sobre la legitimidad del mecanismo de votación, La definición llegará este miércoles. Recién entonces, con el peso de las seccionales más numerosas y la posterior reunión plenaria, ATEN sabrá si la propuesta del gobierno es aceptada o si el conflicto docente vuelve barajar y dar de nuevo.