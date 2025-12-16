Fany Mansilla, sobre la propuesta del gobierno a ATEN: "Es superadora e interesante para ser analizada"

La flamante secretaria general de ATEN Provincial fue prudente al opinar sobre la propuesta del gobierno que definirán asambleas en 22 seccionales.

La reuniónentre ATEN y el gobierno fue larguísima y parecía que no iba a haber una propuesta superadora. Sin embargo, luego de un cuarto intermedio en Casa de Gobierno, este último lunes alrededor de las 20, hubo un giro en la situación, luego de una acalorada tarde de discusión. El gobierno propuso un IPC anualizado para el 2026, y de alguna manera quebró el pacto que tenía con los demás gremios .

La propuesta, que incorpora un esquema de actualización anual por IPC, fue leída desde el sindicato como un intento de la Provincia de descomprimir el conflicto, garantizar un verano sin medidas de fuerza y encaminar un inicio de clases normal en 2026. Pero más allá de la voluntad del gobierno de Rolando Figueroa, en ATEN todo pasa por la democracia de las asambleas , y hablarán por sí o por no, las 22 seccionales de toda la provincia de Neuquén.

Tras el encuentro, la secretaria general de ATEN Provincial, Fany Mansilla , calificó la oferta como un avance significativo, aunque remarcó que no hay definiciones tomadas y que el debate recién comienza puertas adentro del sindicato.

SFP ATEN paritarias casa de gobierno (3) Paritaria con ATEN. El gobierno al final hizo una propuesta superadora y "la última" para decomprimir el conflcito. Sebastián Fariña Petersen

"Es una propuesta superadora que tiene avances, y este acuerdo anualizado a nosotros nos coloca en ser la única, el único sindicato del país que tiene un acuerdo anualizado, que logra un acuerdo por IPC, que acompañe la inflación. Para nosotros es un gran logro. Lo tienen que debatir nuestras compañeras y compañeros con absoluta tranquilidad y responsabilidad", dijo Mansilla en diálogo con Línea Abierta de LU5.

Fany Mansilla de ATEN: "Deciden las asambleas"

Y acotó: "Esta propuesta consideramos que es para analizarla y tener en cuenta. En una situación nacional que condiciona a todo el país y la provincia, la condenamos interesante y para ser analizada".

“El IPC anual fue una sorpresa”, admiten en el gremio, ya que se trata de un reclamo de la conducción sindical. Sin embargo, también aparece una incógnita política y gremial de fondo: qué impacto puede tener este acuerdo en el resto de los sindicatos estatales que ya cerraron paritarias por un semestre del 2026, sin cláusulas de actualización anual.

Marcha ATEN 11-12-2025 (4) ATEN en la última marcha en la previa a una mesa de negociación salarial. Sebastián Fariña Petersen

Mansilla explicó el alcance de la propuesta y el momento en el que se da la negociación y lo que puedan decidir las asambleas. “Ahí se ven los posicionamientos, esa es una propuesta para aceptable, no aceptable, o se rechaza, esa es la nuestra dinámica. Estamos terminando de debatirlo con nuestros compañeros, con las seccionales, con la comisión directiva provincial y vamos a ir con un posicionamiento a la asamblea", indicó.

La definición final quedará en manos de las asambleas, donde se medirá el contenido económico de la oferta, y también el clima político interno del gremio y la lectura, que hagan las bases sobre el escenario nacional, provincial y el arranque del próximo ciclo lectivo. Mientras tanto, el Gobierno provincial logró, al menos por ahora, cambiar el eje de la discusión y ganar tiempo en un conflicto que parecía que iba creciendo con el correr de los días de diciembre.

IPC anualizado y esquema de actualización salarial

Según consta en el acta, el Gobierno propuso aplicar una actualización salarial por IPC para el período comprendido entre enero y diciembre de 2026, tomando como referencia el índice de precios al consumidor informado por el INDEC, con una ponderación del 50% del IPC general y 50% del IPC regional Patagónico.

El esquema contempla:

Actualización acumulada en abril de 2026 (correspondiente a enero-marzo).

Actualización acumulada en julio de 2026 (correspondiente a abril-junio).

Actualización acumulada en octubre de 2026 (julio-septiembre).

Actualización en enero de 2027 (octubre-diciembre).

Sumas extraordinarias y compensaciones

En el plano salarial, el acta establece el otorgamiento de dos sumas extraordinarias no remunerativas y no bonificables, de carácter excepcional:

Una primera cuota de 350 mil pesos , a pagar en la segunda quincena de enero de 2026.

Una segunda cuota con el mismo monto de base, actualizado por IPC, a abonarse en septiembre de 2026.

Las sumas serán proporcionales a las horas trabajadas, tomando como cargo testigo uno de 25 horas, y con equivalencias específicas para horas cátedra y cargos de mayor carga horaria.

Si bien estos puntos fueron valorados como avances parciales, desde el gremio insistieron en que no reemplazan la necesidad de una propuesta salarial que contemple la evolución real del costo de vida.