Un niño de Neuquén recibió por tercera vez el premio al chico más lector de Argentina

Se trata de Benjamín Castillo, quien fue reconocido por la Fundación Leer. Conocé su historia en esta nota.

Cada año la Fundación Leer reconoce a los chicos y chicas de Argentina que más leen, con el Premio al Chico más lector . La iniciativa distingue a los niños y adolescentes de cada provincia que más libros leyeron durante el 2025 en la plataforma gratuita Desafío Leer El Club .

Por primera vez, el premio amplió su alcance al nivel secundario, con el objetivo de visibilizar a la juventud que encuentra en los libros un espacio de disfrute y reflexión. Participaron jóvenes de 7 a 18 años en busca de un destaque.

En la provincia de Neuquén , el joven más lector del año fue Benjamín Castillo , un referente literario de la ciudad de San Martín de los Andes . Más allá de los premios, lo que define a este chico es su vínculo con la lectura . Su madre, dispuesta a fomentar su estrecha relación con los libros, le armó un rincón especial en su casa, para que pueda leer con comodidad. Este espacio se convirtió su favorito.

WhatsApp Image 2025-12-16 at 09.36.37_16x9 Benjamín tiene un vínculo íntimo con la cultura de la lectura.

El tricampeón

Coronado como el Chico más lector del 2025 en Neuquén, Benjamín es, sin dudas, un símbolo de la cultura literaria de su localidad. Con 13 años, recibió su tercera condecoración de este importante premio nacional. Además, fue homenajeado por la Municipalidad de San Martín de los Andes en la Feria del Libro local.

En diálogo con LM Neuquén, su madre, Verónica Morales, expresó su orgullo y emoción por el reconocimiento que recibió, destacando especialmente su amor por la lectura y la constancia con la que sostiene ese hábito desde muy chico. Contó que Benja es un apasionado de los libros, que leer forma parte de su rutina diaria y que uno de sus lugares favoritos es la librería "Patalibro", a la que suele ir cada vez que tiene un momento libre.

"Yo acompaño ese proceso, esas ganas de leer desde chiquito. Lo incentivo, lo acompaño en la lectura y en la compra de libros, para que siga creciendo con eso que ama", señaló.

En ese sentido, Verónica remarcó la felicidad que siente cada vez que su hijo es reconocido por algo que lo identifica tanto. “Estoy orgullosa de él, de su dedicación, y muy contenta de que lo honren año tras año con algo tan lindo como la lectura” afirmó.

benja lector_16x9 Benja en unos de sus rincones favoritos.

Por su parte, Benjamín compartió con naturalidad y sinceridad las sensaciones que le generó recibir este nuevo reconocimiento, al que describió como una mezcla de felicidad y emoción, aunque vivida de manera distinta a lo largo de los años.

Recordó que la primera vez, en 2022, la experiencia fue especialmente intensa, mientras que en 2024 volvió a sentirse contento, aunque con menos sorpresa.

“Este año también estuve feliz y emocionado, pero ya es algo más común para quienes me conocen”, explicó. Sin embargo, destacó que el reconocimiento tiene para él un valor especial porque lo motiva a seguir leyendo y a aprovechar cada momento con los libros, sobre todo pensando en que el próximo año tendrá menos tiempo para hacerlo.

"En resumen, me siento feliz de recibir este reconocimiento", concluyó.

benja castillo el chico mas lector de nqn Benjamín, años atrás entre libros.

Desde hace varios años, Benjamín asiste la Escuela Primaria 313. Su maestra, Fabiana Paz, contó que les "enorgullece mucho como alumno, como vecino de San Martín de los Andes, y como hijo, a su mamá".

Se trata de la tercera vez que sale elegido el niño más lector de la provincia. "Fue en su 4° grado, en 6° y ahora en 7°. A partir de esta distinción, la municipalidad le dio un reconocimiento en la Feria del Libro local, le regalaron una biblioteca, salió la noticia en las radios locales, y redes" destacó Fabiana.

benja Benjamín fue reconocido por la Municipalidad de San Martín de los Andes.

El Desafío

La plataforma gratuita Desafío Leer El Club fue creada por Fundación Leer para docentes, bibliotecarios, familias y chicos de todo el país, con el objetivo de fomentar el hábito lector desde edades tempranas mediante una propuesta digital que combina literatura, juegos y herramientas pedagógicas.

La directora ejecutiva de Fundación Leer, Patricia Mejalelaty, destacó que “ofrece el acceso a libros de calidad para que los niños se entusiasmen con la lectura y lean más durante todo el año. Al democratizar la lectura y ofrecer el acceso al libro, Fundación Leer forma lectores para toda la vida”.

El sitio ofrece más de 200 libros digitales seleccionados por especialistas en literatura infantil, junto con trivias, actividades y guías que ayudan a comprender y disfrutar cada historia. A través del sitio, los docentes y bibliotecarios pueden crear clubes de lectura, acceder a recursos educativos descargables y seguir el progreso de sus grupos.

Cada quince días, el plan se renueva con nuevas lecturas y desafíos que invitan a seguir explorando.

Desde su lanzamiento, la plataforma tuvo un impacto notable: 266.626 chicos y chicas participaron del programa, se leyeron 866.173 libros y se acumularon 117.589 horas de lectura.

Premio al Chico más lector 2025

