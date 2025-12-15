Alertan por juguetes peligrosos que llegan a Argentina y están prohibidos en otros países

Piden controles urgentes para proteger a los chico, ya que advierten sobre el riesgo grave de lesiones o desenlaces fatales.

La industria argentina del juguete dio una señal de alarma a pocos días de las fiestas de fin de año . El foco del reclamo se posa sobre la venta, a través de plataformas de comercio electrónico, de juguetes peligrosos que ya fueron retirados del mercado en Estados Unidos por riesgos comprobados para la salud.

Según el sector, esos productos ingresan al país sin controles efectivos, sin certificaciones visibles y sin información clara para las familias.

La advertencia fue lanzada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), que difundió un comunicado en el que reclamó mayor fiscalización sobre la importación y comercialización online de estos artículos. El documento también incluyó recomendaciones concretas para madres, padres y cuidadores al momento de realizar compras navideñas, en un contexto de fuerte crecimiento del consumo digital.

Venden en Argentina juguetes prohibidos en otros países

La principal preocupación de la CAIJ gira en torno a los productos que cuentan con antecedentes oficiales de retiro del mercado, conocidos como recall, emitidos por la Consumer Product Safety Commission (CPSC), la autoridad estadounidense en seguridad de productos de consumo.

Se trata de artículos que por fallas de diseño, materiales peligrosos o piezas defectuosas, ya no pueden venderse legalmente en ese país.

juguete eeuu

Sin embargo, esos mismos juguetes aparecen disponibles para consumidores argentinos mediante plataformas de comercio electrónico, en especial bajo la modalidad de compra internacional. Desde la entidad advirtieron que no existen controles previos en frontera, ni exigencias claras de certificación local, ni advertencias visibles sobre los riesgos asociados a esos productos.

“El problema central es que en la compra online no rige la obligación de exhibir el marcado de conformidad con certificados de seguridad”, explicó el presidente de la CAIJ, Matías Furió. También señaló la ausencia de fiscalización efectiva sobre los juguetes destinados a la infancia y remarcó que un producto retirado del mercado en otro país no debería terminar en manos de una familia argentina.

El reclamo por controles y reglas claras

Desde la cámara empresaria subrayaron que el juguete argentino cumple con normas de seguridad, cuenta con certificaciones obligatorias y presenta trazabilidad completa. Además, destacaron que la producción local se apoya en PyMEs nacionales que operan bajo marcos regulatorios estrictos y con controles técnicos permanentes.

En ese sentido, la CAIJ pidió a las autoridades avanzar con una fiscalización más firme del comercio electrónico y de las compras internacionales. El reclamo incluye la exigencia de marcado de conformidad en todas las publicaciones de juguetes, la creación de canales ágiles de denuncia y retiro de productos inseguros, y reglas claras que garanticen la seguridad infantil y condiciones de competencia leal para la industria local.

La entidad también instó a madres, padres y cuidadores a extremar la precaución al comprar juguetes por internet. Entre las recomendaciones difundidas se encuentran verificar si el producto registra antecedentes de retiro en otros mercados, desconfiar de artículos sin información clara sobre su origen o fabricante y priorizar la compra en comercios habilitados y canales formales.

Casos concretos que preocupan

El comunicado de la CAIJ incluyó ejemplos específicos de juguetes peligrosos que continúan disponibles para la compra desde Argentina en Navidad.

unicornio

Dentro del comunicado se revelaron algunos casos de juguetes peligrosos para los niños, como un disfraz infantil con ftalatos, sustancias químicas prohibidas, que se retiró del mercado de EE.UU y sigue disponible para la compra internacional.

Lo mismo ocurrió con un juguete para bebés Skip Hop, cuyas partes pueden desprenderse y generar un riesgo de asfixia, por lo cual fue retirado del mercado en EEUU, Canadá y México. Además, un conjunto de Muñecas Unicornio y Princesa Bettina representa un riesgo grave de lesiones o muerte por ingestión de baterías tipo botón, uno de los peligros más severos en la infancia.