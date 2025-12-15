Gaido lanza obras de pavimentación en tres barrios de Neuquén: cuáles son

El intendente destacó que las obras se llevan adelante con superávit, algo poco común en la Argentina de la actualidad. La inversión supera los 3000 millones de pesos

El intendente Mariano Gaido anunció en Rincón del Río, barrio residencial abierto situado cerca al río Limay, la pronta culminación de la obra pluvial y el comienzo de la pavimentación del lugar. Además, comunicó el inicio de la pavimentación de 85 cuadras en Islas Malvinas y de otras 45 en Villa Ceferino , ambos considerados entre los barrios más extensos y poblados de la ciudad de Neuquén.

Gaido destacó el rol de la Municipalidad en el desarrollo de la capital neuquina y el hecho de que las obras se llevan adelante con superávit, algo poco común en la Argentina de la actualidad.

La inversión supera los 3000 millones de pesos, en tanto que la obra avanzará cuatro meses más para pavimentar 130 cuadras, con una inversión que supera los $3000 millones.

“Es muy importante poner en valor las obras pluviales, y en el caso específico de Rincón del Río recordemos que el desarrollador no hizo la obra y vino la Municipalidad a resolver una situación que tenía que hacer el sector privado”, afirmó Gaido.

“Es fundamental el pluvial, porque en épocas de lluvia, el escurrimiento del agua, en lo que es Rincón de Emilio y Rincón del Río, principalmente, había que resolverlo, y la verdad que la obra ya está muy avanzada, pronto a finalizarse", sumó.

plan Orgullo Neuquino

El intendente también anunció nuevas obras: "Con el plan Orgullo Neuquino, que es único en el país y se financia con fondos propios a partir del superávit que tenemos en la ciudad, estamos lanzando 85 cuadras de asfalto en el barrio Islas Malvinas, y más de 45 en Villa Ceferino”.

“Seguimos con la continuidad del asfalto en Valentina Sur, en Confluencia, en Parque Industrial, es decir, estamos en toda la ciudad”, recordó más adelante.

Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, detalló el progreso: "El pluvial tiene un desarrollo muy importante donde antes había un canal a cielo abierto. Estamos haciendo las últimas tareas en las cámaras de inspección, con lo cual ya en breve eso se termina”.

Acerca de la pavimentación, informó que el cordón cuneta está prácticamente listo, “solo faltan algunos complementos en las esquinas que se van a estar hormigonando en el día de hoy, y ya lo que queda es agregar suelo para darle el nivel definitivo de rasante, preparar y tirar carpeta. Así que muy avanzado el trabajo en todo este sector".