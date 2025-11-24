Avanza "a pasos agigantados" una importante obra de asfalto en el noroeste de Neuquén

Se trata de un sector clave para mejorar la conectividad vial del área y consolidar la ciudad de los 15 minutos. La obra presenta un avance del 70 por ciento.

El histórico Plan municipal “Orgullo Neuquino” , que incluye la pavimentación de 3.000 cuadras, la construcción de 25 nuevas avenidas y más de 200 cuadras de repavimentación, sigue avanzando con fuerza en distintos puntos de la ciudad de Neuquén. Ahora, las obras se concentran en el noroeste, en el barrio Valentina Norte Rural, donde progresa a gran ritmo la pavimentación de 20 cuadras.

La intervención abarca la calle Pergamino, en el tramo entre Trenque Lauquen y Punta Indio, y Punta Indio entre Pergamino y Crouzeilles. Se trata de un sector clave para mejorar la conectividad vial del área y consolidar "la ciudad de los 15 minutos".

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola , destacó el avance de los trabajos: “Estamos próximos a comenzar la pavimentación. La semana que viene se pavimenta todo Punta Indio y luego el resto de Pergamino”.

En este sentido, señaló que la obra presenta un avance del 70 por ciento, con los cordones cuneta ya ejecutados y la carpeta asfáltica próxima a colocarse, y aseguró que en 30 días será inaugurada.

Asfalto plan municipal "Orgullo Neuquino"

Detalló que la inversión municipal alcanzó a 940 millones de pesos, y subrayó la importancia estratégica de esta obra: “Es fundamental para la comunicación vial y acompaña el objetivo de consolidar la ciudad de los 15 minutos”. Explicó que la nueva conectividad permitirá llegar desde Crouzeilles hasta Río Colorado a través de Punta Indio, Pergamino y Chivilcoy, o bien conectar con la Bajada de Maida por Punta Indio, Pergamino y Trenque Lauquen.

Recordó, además, que estos trabajos forman parte del plan de nuevas troncales y complementan las obras realizadas en Chivilcoy y Crouzeilles.

En cuanto a los aspectos técnicos, detalló que la obra incluye pavimento con concreto asfáltico en caliente, cordones cuneta, badenes, curvas y otras estructuras de hormigón como veredas. También se realizaron las obras subterráneas necesarias, como las conexiones domiciliarias del sector.

Señaló que en calle Punta Indio, la intervención contempla la pavimentación y cordones cuneta de la mano norte. La superficie total pavimentada será de aproximadamente 8.000 m², con un espesor de 5 cm, respetando las cotas existentes y adaptándose a la topografía y al escurrimiento de agua de lluvia.

Nicola Asfalto plan municipal "Orgullo Neuquino"

Además, explicó que la obra en calle Pergamino incluye la instalación de una banda metálica de protección a lo largo del canal de riego, una medida clave para la seguridad de peatones y conductores al evitar accidentes.

Asimismo, el funcionario recordó que hace algunos meses el municipio inauguró la avenida Racedo, una troncal estratégica para la conectividad de la ciudad de los 15 minutos, que implicó una inversión de 2.500 millones de pesos.

Para finalizar, Nicola remarcó que estas intervenciones forman parte del Plan Orgullo Neuquino, “el más importante en la historia de la obra pública de la ciudad”. Y concluyó: “Es mucho más que pavimento: es la posibilidad de generar equilibrio territorial y nuevas fuentes de trabajo”