Murió Juan José Mussi, el histórico intendente de Berazategui

El jefe comunal tenía 84 años. Cristina Fernández de Kirchner fue una de las primeras dirigentes en recordarlo en las redes.

Este lunes se conoció que Juan José Mussi, intendente de Berazategui, murió a sus 84 años . El dirigente peronista se encontraba ejerciendo este cargo por sexta vez. Según trascendió, su partido llegó tras atravesar complicaciones de salud que lo mantuvieron internado en varias oportunidades durante el último año.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un mensaje al difunto jefe comunal: "Gran e histórico Intendente de la localidad bonaerense de Berazategui. Peronista de toda la vida". "Nuestro acompañamiento y condolencias a familiares y amigos… y, en especial, a su hijo Patricio, que también fuera intendente de Berazategui, y por quien tengo un gran afecto", sumó en su mensaje en X.

La primera vez que Mussi asumió el cargo fue el 10 de diciembre de 1987 y se mantuvo allí hasta 1994, cuando renunció para asumir como ministro de Salud provincial de Eduardo Duhalde . En su mensaje, Cristina también recordó cuando fue "Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante nuestra gestión".

Me acaban de comunicar el fallecimiento del Dr. Juan José Mussi. Gran e histórico Intendente de la localidad bonaerense de Berazategui. Peronista de toda la vida. Fue también Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante nuestra gestión.



— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 24, 2025

En aquel entonces durante la presidencia de Cristina, Mussi avanzó con la limpieza del Riachuelo y las orillas del cauce que separa a la Ciudad de Buenos Aires del sur del Conurbano. Además, llevó a cabo el "Inventario Nacional de Glaciares", para identificar y monitorear estas formaciones de hielo que actuaban como reservas hídricas para el país.

El intendente de La Plata recordó a Mussi al enterarse de su muerte: "Ejemplo de militancia"

Posteriormente tuvo una segunda etapa como intendente, entre 2003 y 2010, cuando fue reemplazado por su hijo Juan Patricio Mussi, quien gobernó hasta 2019. Luego, su padre volvió a tener su tercera etapa al frente de la comuna, cargo para el que fue reelecto en 2023.

En las últimas elecciones legislativas, Mussi se presentó como cabeza de lista para la Legislatura Bonaerense, donde en su municipio logró ganar con más del 60%. Sin embargo, en un acto junto al gobernador Axel Kicillof confirmó que su candidatura era testimonial y que no iba a dejar la intendencia.

El intendente de La Plata, Julio Alak, también se pronunció al conocer su muerte: "Juan José querido, partiste a la inmortalidad dejándonos un inmenso ejemplo de militancia al servicio del Pueblo y de la Patria. Tu honestidad moral, lucidez política, compromiso con los más necesitados, valentía y enorme representatividad política son valores que deben guiarnos a todos en nuestra lucha por una Patria Libre, Justa y Soberana".

Y completó: "Gracias Juan José querido. Fuiste un ejemplo para todos y vivirás siempre en nuestros corazones. Que Dios, Perón y Evita te tengan siempre en la gloria".

Juan José Mussi



9 de enero de 1941 -



Juan José querido, partiste a la inmortalidad dejándonos un inmenso ejemplo de militancia al servicio del Pueblo y de la Patria.



— Julio Alak (@Julio_Alak) November 24, 2025

Quien dio a conocer la noticia fue el Dr. Leonardo Martinez Herrero: "Acabo de enterarme que falleció el amigo y compañero Dr. Juan Jose Mussi, una pérdida irreparable para Berazategui y el peronismo. Me cuesta asumirlo, pensar que el miércoles pasado intercambie unos mensaje con el".

En Berazategui, su figura se convirtió en un símbolo de referencia política y social, debido al ejercicio de su profesión como medico clínico. Vecinos, dirigentes y entidades del distrito comenzaron a expresar mensajes de despedida y reconocimiento por su rol en el crecimiento del municipio.

