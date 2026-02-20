Encontraron al delincuente prófugo que fingió convulsiones y escapó en un traslado

Exequiel Lucas Muñoz había fingido convulsiones, y cuando lo llevaron al hospital Heller huyó. Cumplía condena de prisión efectiva en la Comisaría 19.

Las fuerzas de seguridad lograron la recaptura de un delincuente prófugo con un profuso prontuario de fugas.

A más de una semana de la fuga del delincuente Exequiel Lucas Muñoz , finalmente lograron su recaptura . El hombre de 25 años tenía un largo prontuario delictivo además de un gran historial de fugas, por lo que los esfuerzos policiales se avocaron de manera intensa a su búsqueda por toda la provincia.

Sin embargo, de acuerdo a la información a la que accedió LM Neuquén , Muñoz fue atrapado en el oeste neuquino . En este sentido, podría haber permanecido los siete días en las inmediaciones del hospital Heller , el lugar del que se escapó.

Cabe recordar que el miércoles 11 de febrero por la noche, Muñoz se habría fugado cuando era trasladado al centro de salud por cuestiones médicas. En ese momento, el detenido agredió al personal policial y logró evadirse pese al operativo de custodia desplegado en el lugar.

1746474949873-sfp-hospital-heller-3jpg.jpg

Si bien el escape se produjo ese día, fue recién el jueves cuando la policía provincial emitió un parte solicitando la inmediata ubicación y aprehensión. Rápidamente, se activó un protocolo de seguridad para dar con el prófugo de nacionalidad argentina, contextura física delgada, tez trigueña, cabello oscuro y ojos oscuros que al momento de la fuga vestía una campera gris con vivos azules y un pantalón corto gris.

¿Dónde atraparon al prófugo?

Según consignó la Policía de Neuquén el operativo exitoso tuvo lugar durante las primeras horas de la mañana de este viernes cuando tras tomar conocimiento del hecho, el 12 de febrero, la fiscalía interviniente dispuso la inmediata participación de la División Recaptura de Evadidos.

A partir de intensas tareas investigativas desarrolladas durante varios días y en distintos horarios, el personal logró establecer que el investigado se ocultaba en un domicilio del barrio Almafuerte.

Con la colaboración de distintas divisiones del Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales, incluyendo Recaptura de Evadidos, Robos y Hurtos, Delitos Ambientales y la oficina de investigaciones vinculadas al microtráfico, se diagramó un operativo de seguridad que permitió ingresar al inmueble en horas tempranas. En ese momento, el hombre intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente reducido por los efectivos.

profugo exequiel

Posteriormente fue trasladado a sede policial y puesto nuevamente a disposición de la Unidad Fiscal interviniente, donde se le formularán los cargos correspondientes.

profugo delincuente recaptura

¿Cómo se escapó el delincuente?

Según la información que trascendió extraoficialmente, Muñoz se habría escapado el miércoles por la noche, luego de urdir un ingenioso plan. Al parecer, el preso, que estaba alojado con prisión preventiva en la Comisaría 19 del barrio Confluencia, habría fingido una serie de convulsiones y pidió asistencia médica.

Ante esta situación, se dispuso su traslado hacia el centro de salud más cercano. Al llegar al Hospital Heller, fue derivado a box de atención.

En ese momento, cuando le retiraron las esposas para facilitar la revisión de los profesionales, Muñoz aprovechó para ejecutar la fuga: rompió la persiana metálica de una ventana y logró llegar hasta el techo del edificio. Desde allí escapó y no volvió a ser visto, pese al operativo preventivo en el lugar y el que se desplegó posteriormente.

ON - Comisaria 19 Confluencia (2).jpg Omar Novoa

Amplio prontuario

Muñoz no es ajeno a episodios de fuga. Su historial registra antecedentes que evidencian reiterados intentos de eludir a la Justicia. En 2017 fue detenido y posteriormente sometido a una instancia en la que accedió a un juicio abreviado por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

Tiempo después, el 4 de agosto de 2019, volvió a protagonizar un hecho al organizar un motín en la Comisaría 44 del barrio Valentina Sur. En esa oportunidad logró escapar junto a otros dos internos, Jonathan Cañete y Claudio Ariel Ortega, tras incendiar colchones dentro de la dependencia y agredir a un efectivo policial.

Tras permanecer prófugo durante varios días, fue recapturado por personal de la División de Recaptura en conjunto con efectivos de la Comisaría 19. Se encontraba oculto en la vivienda de un familiar, en el barrio Confluencia, sobre calle El Chocón al 1100 aproximadamente.

profugo por segunda vez

Luego de su detención fue trasladado a la Unidad 11, donde quedó a disposición de la jueza de garantías. Con el avance del proceso judicial, recibió una condena de seis años de prisión efectiva por una serie de robos cometidos entre diciembre de 2018 y marzo de 2019.