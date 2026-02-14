Cómo logró escaparse el peligroso delincuente que está prófugo en Neuquén

Se trata de Exequiel Lucas Muñoz, quien se fugó este miércoles por la noche. El sujeto es intensamente buscado en toda la provincia.

La policía de Neuquén mantiene activa una búsqueda para dar con el paradero de Exequiel Lucas Muñoz , un peligroso delincuente que, tras urdir un ingenioso plan, logró escapar este miércoles por la noche en pleno traslado sanitario. Las autoridades desplegaron un intenso operativo en toda la provincia.

El fugado es un hombre con un amplio prontuario en la región . Según la información que trascendió, el joven fue trasladado con un aparente cuadro de salud hacia el Dr. Horacio Heller y logró zafarse tras engañar a los oficiales y huir rápidamente.

Extraoficialmente, se conoció que el preso, que estaba alojado con prisión preventiva en la Comisaría 19 del barrio Confluencia, habría fingido una serie de convulsiones y pidió asistencia médica. Ante esta situación, se dispuso su traslado hacia el centro de salud.

Una vez en el box de atención, le retiraron las esposas para facilitar la revisión de los profesionales. Ese momento fue aprovechado por Muñoz para ejecutar la fuga: rompió la persiana metálica de una ventana y logró llegar hasta el techo del edificio. Desde allí escapó y no volvió a ser visto, pese al operativo preventivo en el lugar y el que se desplegó posteriormente.

profugo por segunda vez

¿Quién es Exequiel Lucas Muñoz?

El prófugo tiene 25 años y es de nacionalidad argentina. Posee contextura física delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, es de tez trigueña, cabello y ojos oscuros. Al momento de la fuga vestía una campera gris con detalles en azul y un pantalón corto gris.

El operativo vigente está a cargo de la Comisaría n.º 19. Las fuerzas de seguridad solicitan que cualquier información o dato relacionado con el caso sea aportado a través del teléfono (299) 4400796 o en la dependencia más cercana.

profugo por segunda vez 2

Un maestro de las escapatorias

Muñoz no es un principiante en el arte de las fugas, ya que en el año 2017 había sido detenido y luego fue enjuiciado. En aquel entonces accedió a un juicio abreviado por tenencia de arma de fuego.

Años más tarde, tras organizar un motín en la Comisaría 44 de Valentina Sur, logró escapar el 4 de agosto de 2019. En esta oportunidad, huyó junto a otros dos internos, Jonathan Cañete y Claudio Ariel Ortega, tras prender fuego los colchones y agredir a un guardia.

Luego de permanecer prófugo durante algunos días, el sujeto fue recapturado por el personal de la División de Recaptura y Efectivos de la Comisaría 19. El detenido se encontraba oculto en la vivienda de un familiar ubicada en el barrio Confluencia, sobre calle El Chocón al 1100 aproximadamente.

Una vez detenido, fue trasladado a la Unidad 11, donde quedó bajo la custodia de la jueza de garantías. Después, f ue condenado a la pena efectiva de seis años por varios robos cometidos entre diciembre de 2018 y marzo de 2019.