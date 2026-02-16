Así caía al agua una familia desde un bote por culpa de una enorme ola: fueron rescatados por surfistas

El hecho ocurrió en las costas de California, quedó filmado y activó un operativo inmediato que tuvo resultados positivos.

Todos los ocupantes salieron despedidos al agua en plena zona de rompiente.

Un bote a motor con una familia de seis personas a bordo, entre ellas cuatro niños, volcó tras ser alcanzado por una enorme ola en las costas de California, Estados Unidos , y sus ocupantes tuvieron que ser rescatados por surfistas que se encontraban en el agua , tras pasar momentos de extrema tensión .

El hecho sucedió específicamente en Steamer Lane, un popular escenario de surf de clase mundial en Santa Cruz, durante una jornada de fuerte oleaje y alta concurrencia en la zona.

El momento fue registrado por Vince Tuzzi y difundido por el medio local Santa Cruz Sentinel. Las imágenes muestran que la embarcación avanzaba a gran velocidad en el agua y se dirigiía hacia la orilla, pero en ese trayecto fue alcanzada por una ola más de un metro de altura que provocó el vuelco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FoxNews/status/2022771371445493993%20&partner=&hide_thread=false OCEAN'S WRATH: A family with four kids was reportedly rescued after being tossed from a boat and into the water near Santa Cruz's West Cliff Drive.



About ten surfers helped save them, including two surfers just 14-years-old, the fire department said. pic.twitter.com/ApsUlvJigT — Fox News (@FoxNews) February 14, 2026

Todos los ocupantes salieron despedidos en plena zona de rompiente y según informaron las autoridades, varios de los pasajeros no llevaban chalecos salvavidas.

Tras el vuelco, surfistas que se encontraban en el área no dudaron en intervenir para ayudar a las personas que habían caído al agua. Parte del operativo también fue grabado con una cámara GoPro por uno de los surfistas presentes.

Un heroico rescate en el agua

El surfista Darryl “Flea” Virostko fue una de las personas que participó del rescate y contó cómo se desarrolló su heroica intervención. “Cuando vi que el barco entraba directo a la espuma supe que se había acabado y que había que remar para ayudar”, explicó en sus redes sociales.

Virostko y otros surfistas utilizaron sus tablas para asistir a los ocupantes del bote. Mientras algunos se encargaban de sacar a los adultos del agua, otros comenzaron a buscar a los niños.

El inesperado rescatista dijo, además, que subió a uno de los adultos a su tabla mientras el hombre pedía por sus hijos. “Supe que se habían hundido y que era momento de remar hacia adentro lo más rápido posible", escribió en Instagram.

"Se siente bien tener a una comunidad de surfistas unida en acción, como un solo equipo”, remarcó el tres veces ganador de la competencia Mavericks de olas grandes.

Un operativo improvisado, pero con final feliz

Finalmente, los cuatro niños fueron localizados con vida al igual que los dos adultos, y trasladados hacia el canal del muelle de Santa Cruz. Allí arribaron embarcaciones de la patrulla del puerto y ambulancias.

La portavoz municipal Katie Lee confirmó a SFGate que “aunque varios de los ocupantes no llevaban chaleco, los seis fueron rescatados con éxito y trasladados a un hospital cercano para ser evaluados”.

Embed - GoPro captures Steamer Lane rescue as teen surfer saves child after capsize

De acuerdo con un informe del Departamento de Bomberos local, el hecho ocurrió el 6 de febrero mientras una gran cantidad de surfistas se encontraba en el agua debido a las condiciones del oleaje.

Vince Tuzzi indicó que al menos diez surfistas participaron del rescate, incluidos dos de 14 años. El jefe de bomberos Rob Oatey se reunió posteriormente con algunos de ellos para agradecer su intervención.