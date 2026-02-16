El Salvador incautó 6,6 toneladas de cocaína y Nayib Bukele lanzó un mensaje irónico a los narcos

El presidente salvadoreño calificó como “histórico” el operativo para atrapar a un buque extranjero con una carga valuada en unos 165 millones de dólares.

El cargamento decomisado por la Marina de El Salvador fue valuado en aproximadamente 165 millones de dólares.

La Marina de El Salvador incautó 6,6 toneladas de cocaína en el océano Pacífico y Nayib Bukele, presidente de ese país centroamericano y encargado de difundir la noticia, no sólo calificó el operativo como “histórico” sino que, además, lanzó un mensaje cargado de ironía a los narcotraficantes.

El cargamento fue valuado en aproximadamente 165 millones de dólares y se convirtió en el decomiso de droga más grande registrado en la historia salvadoreña.

De acuerdo con los datos oficiales, la droga estaba oculta en compartimientos internos del barco y su detección requirió una inspección subacuática en la que encontraron 330 bultos que contenían cocaína, cuidadosamente ocultos para evitar su detección durante controles de rutina.

El salvador nota 2 El buque con la cocaína fue interceptado 700 kilómetros al sudoeste de las costas de El Salvador, en el oceáno Pacífico.

La embarcación interceptada fue la FMS EAGLE, de 180 pies de eslora, equivalente a 54 metros de largo. Se trata de un buque de apoyo multipropósito que navegaba bajo bandera de Tanzania, nación ubicada en el continente africano, pero en la que viajaban diez personas de distintas nacionalidades latinoamericanas que quedaron a disposición de las autoridades.

En específico, la tripulación estaba integrada por cuatro ciudadanos colombianos, tres nicaragüenses, dos panameños y un ecuatoriano, todos identificados como parte de la estructura que transportaba la droga por rutas marítimas del Pacífico.

El mensaje de Bukele en las redes

Luego del operativo, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, publicó un extenso mensaje en la red social X en el que confirmó los detalles del decomiso y destacó su magnitud.

“Nuestra Marina Nacional ha realizado la incautación de droga más grande en la historia de El Salvador”, remarcó en una publicación que acompañó con fotos y un video.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nayibbukele/status/2023209038607970712&partner=&hide_thread=false Nuestra Marina Nacional ha realizado la incautación de droga más grande en la historia de El Salvador.



A 380 millas náuticas (703.7 kilómetros) al suroeste de nuestras costas, se interceptó el Buque de Apoyo Multipropósito (supply vessel/tug) FMS EAGLE, de 180 pies de eslora (54… pic.twitter.com/1sRcsGz7dZ — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 16, 2026

El mandatario contó que la misión se llevó a cabo “a 380 millas náuticas (703.7 kilómetros) al suroeste” de las costas de El Salvador y confirmó el valor estimado de la droga.

Por último, luego de revelar otros detalles del operativo, se reservó un espacio para dedicarles una chicana a los narcotraficantes. “Otro fuerte golpe al narcotráfico. Por cierto, gracias por el nuevo barco”, escribió Bukele.

Millones de dólares en drogas incautados por El Salvador

Hasta inicios de febrero de 2026, las autoridades salvadoreñas habían incautado más de 70 millones de dólares en cargamentos de droga en la zona costera del país. El año anterior, el total había superado las 25 toneladas de estupefacientes, en su mayoría cocaína, con un valor estimado superior a 618,7 millones de dólares.

El salvador nota La cocaína era transportada en un buque de apoyo multipropósito que navegaba bajo bandera de Tanzania.

Durante 2024, en tanto, fueron decomisadas más de 17,2 toneladas de droga, valuadas en aproximadamente 422,7 millones de dólares. Estas cifras consolidan una tendencia de operativos de gran escala en aguas del Pacífico, donde se concentran las principales rutas marítimas del narcotráfico.

La dura respuesta de Bukele a un ministro hondureño

Por otro lado, en la misma jornada, Bukele cuestionó fuertemente al flamante ministro de Seguridad de Honduras, Gerson Velásquez, por "defender los derechos humanos" de "criminales".

El presidente salvadoreño dijo, puntualmente que con la postura adoptada por el funcionario "miles de hondureños morirán".

Bukele compartió en X un video en el que Velásquez asegura que el modelo de seguridad salvadoreño es objeto de "mucho estudio", que "no es una receta para replicar exactamente en todos los países" y que va “en contra de los derechos humanos".

"Escuchar al nuevo Ministro de Seguridad (de Honduras) defender los 'derechos humanos' de los criminales, es triste, de verdad. Miles de hondureños morirán por culpa de estas personas", señaló Bukele.