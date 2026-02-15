La limusina de cumpleaños, casamientos y despedidas de soltera que hasta L-Gante quiso comprar

La historia del lujoso auto que armaron tres hermanos y es alquilado por celebridades cuando visitan Neuquén. Cuentan qué famosos le pusieron onda y quiénes no.

El 2023 para los hermanos Wagner marcaría el inicio de un nuevo proyecto que hoy se ha convertido en una moda que va ganado espacio y continúa generando curiosidad y asombro en grandes y chicos. Dain (35) Juan (32) y Diego (30) se encontraban en la casa de su madre Ruth en el barrio Pueblo Nuevo de Cutral Co, mientras tiraban ideas con el fin de generar un nuevo ingreso económico.

Así, salió el proyecto de armar una limusina, un auto de lujo de gran tamaño que casi no abundan en la provincia. Los tres jóvenes cutralquenses hace más de 10 años poseen una agencia de autos. “Comenzamos con modelos 95 y 98. Hoy tenemos más de 25 autos a la venta”, contó Diego.

Con el plan ya definido, el próximo paso fue dar con un fabricante para darle forma a la limusina, que finalmente encontraron en Córdoba. “Buscamos contactos por todos lados hasta que dimos con un fabricante que en ese momento estaba armando un coche fúnebre”, recordó el menor de los hermanos.

LIMUSINA WAGNER

“En realidad no es que se dedica solo coches fúnebres, sino que también les da a otros formato a las carrocerías de otros autos, según lo que le pidan los clientes”, agregó.

Para cristalizar el proyecto, los Wagner debieron comprar una El Jeep Renegade 0km, que actualmente en el mercado tiene una cotización base que parte de los 38 millones de pesos. “Compramos la Jepp y luego tuvimos que vender dos autos para que el fabricante pueda tener todas las piezas para diseñar el modelo”.

“Cuando primero la vimos por foto no la podíamos creer. La ‘limu’ estaba tardando mucho en su armado y la terminamos acá (por Cutral Co) porque necesitábamos trabajarla. La carrocería estaba terminada pero por dentro había que hacerle muchas cosas y detalles. La trajimos andando desde Córdoba y pasó a ser una de las más nuevas que hay. En Neuquén hay un par pero son modelos mucho más viejos. También en Buenos Aires”. se explayó.

Charlotte Caniggia, la madrina

El enorme coche, que se alberga en el concesionario de los hermanos, está equipada con dos televisores de 24 y 32 pulgadas, dos techos solares, luces led en su interior, un frigobar, una barra y una antena Starling. En la cabina pueden ubicarse ocho personas. “Nos dimos mañas entre los tres y el interior lo terminamos haciendo nosotros”, contó.

Ni bien comenzó a circular por las calles de Cutral Co, Neuquén, General Roca, entre otros lugares de la zona, inmediatamente se ganó la atención de todo el mundo que se encontraba caminando en la vía pública. “Todos querían sacarse una foto y se quieren sacar hasta el día de hoy. Las primeras veces que salíamos a la calle la gente nos frenaba para verla (a la limusina) o nos tocaban bocina en la ruta. No es normal ver una limusina”, dijo Wagner.

El gran debut del lujoso auto se dio en agosto de 2024 con Charlotte Caniggia, quien llegó a Neuquén Capital invitada a un evento. “Muy piola Charlotte, la inauguró ella (él servicio de limusina) y la pasamos a buscar al hotel Hilton. También vinieron Sabrina y Alfa que fueron parte de Gran hermano”, recordó Diego.

Entre los artistas que le han tocado trasladar a los tres hermanos, L-Gante fue uno de ellos. El cantante y compositor de Cumbia 420 llegó en junio del pasado año en el marco de su gira por el Alto Valle. “Estuvimos desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la mañana con L-Gante. Estaba loco con la limusina y nos la quería comprar. Cuando él ve algo que le gusta mucho enseguida, lo quiere comprar”, reveló Diego.

"Hizo toda la gira por el sur en la limusina. Grabó un video y se muestra feliz adentro del auto junto con otros amigos", acotó. "La pasé re volado en la limusina en toda la gira. En todos los shows fuimos con la limusina. La pasé re piola con amigos y familiares. Cuando vuelva espérenme con la limusina", expresa L-Gante en el video que en su momento subió a sus redes.

“L-Gante tiene su propia limusina pero es modelo 2004. Es una Chrysler 300 color blanco. Por eso nos quería comprar la nuestra. Pero le dijimos que no la vendíamos. Para nosotros no tiene precio. Él nunca nos tiró un número y quedo todo ahí. Calculo que debe tener un costo de más de 100 millones de pesos”, sostuvo.

Elián Ángel Valenzuela, el verdadero nombre del cantante, había sorprendido en 2022 al comprarse el lujoso auto. Ese mismo año el artista graffiteó el auto en honor a El Noba, músico e influencer que murió a los 25 años. Lautaro Coronel -su nombre verdadero- sufrió un violento accidente a bordo de su moto.

“Tamo Chelo”, fue la frase que L-Gante escribió en el capot de la limusina. En uno de los laterales, en tanto, tenía escrito: “Es el Noba y te re suena”. Y, en el otro, estaba el retrato del artista fallecido y decía: “La mafilia 420″.

Además del creador del hit “L-Gante RKT”, otros artistas como El Perro, Marama, Mc. Caco, Perro Primo, se dieron el gusto de contratar el gran vehículo. “La mayoría tiene buena onda pero hubo casos de algunos músicos que no querían sacarse fotos, ni quieren que les hable”, contó Diego. Algunos de esos intérpretes que no fueron muy agradables fueron Tiago PZK y el cantante de Ke Personajes.

Diego contó que muchas veces se acercan a los artistas que llegan a Cutral Co a través de la Municipalidad. “La idea es prestarles el servicio sin costo. Muchas veces no se da porque ellos (por el municipio) ya tienen todo armado. La mayoría nos va conociendo por los comentarios que ellos hacen sobre la limusina”, expresó.

Casamientos, cumpleaños de 15 y los niños

Quienes deseen contratar el servicio o quieran informarse, se tienen que dirigir a Avenida Olascoaga 861 de Cutral Co o bien visitar sus perfil de Instagram (limusina.avilawagner). La hora tiene un costo de 400 mil pesos, mientras las dos horas cuesta $600 mil.

“En ambos casos incluye Alfombra roja -para cuando desciende la persona en algún evento-, luces, decoración, ambientación, música a lección –pantalla y video- las bebidas que vayan a tomar. Después si el cliente quiere tomarse unas fotos podemos hacer algunas paradas”, detalló.

Ante la novedosa limusina, mucha gente se ha acercado y termina contratando el vehículo para cumpleaños de 15, casamientos, despedidas de soltera y eventos para los más pequeños.

“Las chicas son las que más contratan. Sobre todo para celebrar su cumpleaños de 15. Es como que se dan un gusto. Igual, pasa con las parejas que se casan. Quieren que en su fiesta no falte nada, que se vea bien. Es algo que no estaba implementado para este tipo de ocasiones”, aseguró.

“Las despedidas de solteras van siendo más frecuentes. Se divierten mucho. En el caso de los chicos les llama mucho la atención la limusina. Hace poco tuvimos un cumpleaños de una nena que le gusta mucho Rapunzel y la limusina la pusimos de color rosa. Según la temática que nos piden, lo vamos acomodando. Durante el paseo que se pueda dar o traslado a la fiesta siempre tiene que estar presente un padre”, puntualizó.

Sin cabida para el juego sexual

Jugar con las fantasías sexuales es una forma que a veces sirve para acabar con la monotonía y atreverse a tener sexo en un lugar diferente y dejar atrás el dormitorio. Precisamente, Diego reveló que muchos jóvenes y no tan jóvenes han preguntado si se puede contratar la limusina para tener relaciones con su pareja o compañera.

“Por lo general son los jóvenes los que intentan cumplir ese sueño de tener sexo en una limusina. Pero le decimos que no porque nuestra idea no es esa. No da. Estamos siendo conocidos por la gente y compartimos también esos momentos de fiestas con las personas que nos contratan. Mis papás están contentos por el emprendimiento”, aseguró.

“Estamos muy satisfechos con todo lo que está pasando. Estamos predispuestos para la gente, para que la pase bien. Para que sea algo distinto y familiar. Todos los fines de semanas tenemos algún evento. El próximo lunes tenemos un casamiento y cumpleaños en Neuquén y Cutral Co. Es algo que se va implementando cada vez más . Más que un servicio sentimos que somos invitados a acompañar recuerdos que quedan siempre grabados en la gente y lo agradecemos de corazón", concluyó.