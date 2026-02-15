Apertura de sesiones en el Concejo Deliberante: qué opinaron los concejales del discurso de Mariano Gaido

Este domingo, el intendente de Neuquén capital encabezó la apertura de sesiones con un discurso lleno de anuncios de obras. La postura de los distintos partidos.

El intendente Mariano Gaido brindó este domingo su tradicional discurso para dar comienzo a un nuevo período de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante . Su presentación incluyó las cifras que respaldan una gestión eficiente con superávit y anuncios de obras ambiciosas que, en algunos casos, ya están en marcha. Tanto desde el oficialismo como de la oposición destacaron el plan de obras, aunque criticaron la falta de respuesta a otras necesidades o reclamos de los neuquinos.

El discurso de este 15 de febrero incluyó un repaso de los seis años de gestión que lleva Gaido como intendente de Neuquén capital. Ante los concejales y otras autoridades presentes, defendió una administración con rasgos que consideró únicos en el país, y que incluyen un presupuesto municipal superavitario que destina casi la mitad de sus recursos a la obra pública, o un Instituto Municipal de Vivienda que funciona también con superávit y que ya generó 5 mil lotes con servicios.

Gaido sumó anuncios clave para este 2026: otras tres mil cuadras de asfalto, 1556 nuevos lotes con servicios, la creación de 20 avenidas para facilitar el acceso a la ciudad y seis ingresos por la zona norte, que se complementarán con el estacionamiento subterráneo de Pirkas.

El jefe comunal anunció también la construcción de dos nuevos estacionamientos subterráneos y en altura, la amplaición del Paseo Costero con otros 6 kilómetros sobre el río Neuquén, que se sumarán a un mirador triple sobre la confluencia de los ríos y un teleférico que permitirá la observación y la promoción turística de esa zona. Destacó avances en la construcción de un centro de convenciones en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, la creación de un estadio Neuquén Arena y la puesta en marcha de la obra más ambiciosa de la ciudad, la Avenida Mosconi, que quedará a nivel y con infraestructura pluvial.

Por otro lado, aseguró que la ciudad contará también con un banco municipal que trabajará de forma coordinada con el Banco Provincia de Neuquén para fomentar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas y ofrecer crédito a los vecinos.

La visión de los concejales

La concejal del Movimiento Popular Neuquino, Victoria Fernández, respaldó la alocución de Gaido. “Se viene un año de mucho trabajo“, dijo sobre los anuncios del jefe comunal. En diálogo con LM Neuquén, aclaró que los puntos más importantes se relacionan con la creación de un banco de la ciudad y una agencia de inversiones para potenciar al sector privado y fortalecer la diversificación de la matriz económica de la capital.

A su vez, destacó la importancia de sumar transporte eléctrico para planificar una movilidad sustentable, al igual que el acceso a la tierra a través del Instituto Municipal de la Vivienda. Con respecto al proyecto de baja de tasas, aclaró que desde el MPN van a acompañar las iniciativas que reduzan la burocracia y la carga fiscal al sector privado.

Nicolás Montero, concejal de La Libertad Avanza, afirmó que al discurso le faltó hacer mención al incremento en las tasas por servicios retributivos. “Me sorprende que no haya tocado e tema de retributivos que los vecinos vienen sufriendo desde enero, se celebran las otras tasas que vayan a bajar y la menor tributaria es genial, pero no se hizo mención así que avanzaremos con los proyectos que presentamos nosotros“, afirmó.

Sin embargo, celebró el ambicioso plan de obras anunciado por el Ejecutivo. “Todo lo que sean obras públicas para la ciudad que no generan endeudamientos, se celebra. Ha generado consensos con eso y ha continuado las cosas buenas de gestiones anteriores“ dijo.

Agregó que el proyecto de baja de tasas que presentó Gaido “no alcanza, el año pasado eliminamos más de cuarenta tasas porque eran tasas mínimas que se eliminaron porque era una burocracia que ya no servía“, por lo que la agenda del Deliberante estará marcada por proyectos de ordenanza que apunten a la carga fiscal.

La postura más crítica llegó con la concejala Julieta Katcoff, del PTS Frente de Izquierda y los Trabajadores. “Nos adelantaron que iba a ser un discurso disruptivo y sólo fue un balance de gestión de los seis años de intendencia de Mariano Gaido“, dijo y añadió: “Se habló mucho de superávit pero creemos que hay una deuda con todos los vecinos que no tienen los servicios básicos o que les entregan lotes con servicios pero les queda muy lejos la posibilidad de construir, y tienen que destinar un millón de pesos para pagar un alquiler“.

El concejal por Fuerza Libertaria, José Luis Artaza, que también ocupó un rol clave en la gestión anterior del municipio, bajo el mandato de Horacio Pechi Quiroga, puso en duda algunas de las afirmaciones de Gaido, como el anuncio de un superávit en el Instituto Municipal de Previsión Social, algo que consideró imposible en términos del balance entre activos y pasivos que se da no sólo en Neuquén sino a nivel global. “Hay que tener cuidado y seguirlo muy de cerca“, alertó.

También cuestionó las declaraciones del intendente, que afirmó que no había incrementado el número de empleados municipales durante seis años de gestión. Artaza aclaró que, pese a que el número se mantuvo estable estos seis años, el intendente incrementó en gran medida la planta ni bien asumió la primera gestión, por lo que cuenta con casi mil empleados más que Quiroga.

Artaza destacó las obras clave que anunció Gaido, que consideró como muy positivas para la ciudad. Entre ellas mencionó la Avenida Mosconi, el acceso norte de la ciudad, la creación de lotes con servicios y la continuidad de una obra de la gestión Quiroga: el paseo costero. En cuanto al banco de la ciudad, aclaró que le hace falta analizar el proyecto para conocer el enfoque real del proyecto.

“En su momento con Pechi cerramos una caja de crédito municipal con Pechi porque no servía. Todo depende del efoque que se le da, si le da herramientas a los empresarios y emprendedores junto con la agencia del desarrollo, puede ser positivo. Vamos a analizar el proyecto cuando ingrese al Deliberante para aportar nuestra experiencia“, expresó.

A su turno, Daniel Figueroa, concejal por Fuerza Patria, aclaró que es importante ver el presupuesto municipal, con una balanza que se inclina más hacia la obra pública que a los gastos corrientes de personal. “El intendente habla de superávit, yo no creo que en el superávit sino en un presupuesto que ejecutar“, dijo y agregó que su partido acompañará todas las iniciativas que beneficien a la ciudad.

Mencionó la importancia de obras como la Avenida Mosconi que, “más allá de los resultados estéticos, tiene un rol fundamental de evitar inundaciones por accidentes climáticos“.