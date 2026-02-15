Neuquén La Mañana Concejo Deliberante En fotos: así se vivió la apertura de sesiones en el Concejo Deliberante

Claudio Espinoza

Este domingo 15 de febrero, el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, dio inicio al período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. El acto, convocado a las 8.30, contó con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, así como los ediles, autoridades municipales, provinciales, diputados, entre otros.

Durante su discurso, el intendente destacó la importancia de la planificación conjunta y anunció una serie de obras estratégicas en infraestructura, seguridad y desarrollo urbano, en coordinación con la Provincia. Entre ellas, la creación de un nuevo parque industrial sobre la ruta provincial 67 que tendrá mil lotes disponibles con servicios acordes a las necesidades de las empresas que quieran radicarse allí; más cámaras de seguridad y mejoras sustanciales en materia de conectividad y ordenamiento urbano.

Anunció, por ejemplo, obras en los ingresos a la ciudad junto al Gobierno provincial y empresas privadas: el Acceso Norte -con la construcción de un puente elevado y nuevas salidas para mejorar la circulación-, el Acceso Este por Cipolletti y la culminación del estacionamiento subterráneo en la zona de Pirkas a la que se sumará un sector similar en el Parque Central.