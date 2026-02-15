En fotos: así se vivió la apertura de sesiones en el Concejo Deliberante
Este domingo, el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, dio inicio al período de sesiones ordinarias.
Este domingo 15 de febrero, el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, dio inicio al período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. El acto, convocado a las 8.30, contó con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, así como los ediles, autoridades municipales, provinciales, diputados, entre otros.
Durante su discurso, el intendente destacó la importancia de la planificación conjunta y anunció una serie de obras estratégicas en infraestructura, seguridad y desarrollo urbano, en coordinación con la Provincia. Entre ellas, la creación de un nuevo parque industrial sobre la ruta provincial 67 que tendrá mil lotes disponibles con servicios acordes a las necesidades de las empresas que quieran radicarse allí; más cámaras de seguridad y mejoras sustanciales en materia de conectividad y ordenamiento urbano.
Anunció, por ejemplo, obras en los ingresos a la ciudad junto al Gobierno provincial y empresas privadas: el Acceso Norte -con la construcción de un puente elevado y nuevas salidas para mejorar la circulación-, el Acceso Este por Cipolletti y la culminación del estacionamiento subterráneo en la zona de Pirkas a la que se sumará un sector similar en el Parque Central.
Asimismo, el jefe comunal informó que en 2026 se proyecta el desarrollo de 1.553 nuevos lotes con servicios, que darán origen a tres nuevos barrios con infraestructura completa, consolidando el acceso al suelo urbano y la planificación ordenada. Hizo hincapié en el trabajo articulado con la Provincia que ha permitido regularizar varios sectores de la ciudad y anticipó que continuará durante este año en varios barrios capitalinos como 2 de Mayo, por citar un ejemplo.
