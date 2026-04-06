Para reemplazar a Magis TV y XUPER TV: estas apps son muy fáciles de descargar y sin virus

Las aplicaciones fueron bloqueadas por no tener los derechos para transmitir series y películas. Las alternativas para ver contenido de forma gratuita y segura.

Para reemplazar Magis TV y XUPER TV: estas apps son fáciles de descargar y sin virus

La Justicia ordenó bloquear el acceso a las apps Magis TV y XUPER TV al considerar que funcionaban como plataformas “piratas”, al retransmitir películas , series y eventos deportivos sin contar con los derechos legales. Además, representaban un riesgo para televisores, celulares, tablets, computadoras y otros dispositivos, ya que podían contener virus.

De esta manera, miles de usuarios se quedaron sin una herramienta gratuita –aunque también ilegal y peligrosa- para ver sus contenidos favoritos.

Sin embargo, en la actualidad existen alternativas seguras y enmarcadas dentro de la ley que permiten seguir disfrutando de películas y series sin la necesidad de pagar. A continuación, algunas de las mejores opciones.

Pluto TV, una alternativa gratuita con series, películas y televisión

pluto-tv-700 Pluto TV ofrece series y películas gratis, con publicidad.

Pluto TV es un servicio de televisión por streaming gratuito operado por Paramount Streaming, propiedad de Paramount Corporation. Nacido en febrero de 2010, cuenta con más de 100 canales gratuitos y llega a más de 80 millones de usuarios activos mensuales, con fuerte presencia en América Latina, sumando contenido en español y en portugués.

La plataforma ofrece canales de noticias, deportes, entretenimiento, infantiles, además de otros temáticos con géneros específicos como terror, romance y reality shows. También trae una amplia selección de películas y series, incluyendo clásicos, comedias y contenido para niños. Entre su oferta suma producciones propias de series y programas como documentales o shows de comedia. Entre su contenido más destacado se encuentran CSI Miami, The Walking Dead, Daredevil y Naruto.

Su contenido puede verse en celulares o tablets directamente desde su página web o bajándose su app para Android en Google Play o para iOS en la App Store. Además cuenta con aplicaciones para televisores inteligentes. Una de sus ventajas es que no exige iniciar sesión para ver el contenido. Si bien se trata de una plataforma legal, segura y completamente gratuita, Pluto TV monetiza con publicidades en sus transmisiones.

Mercado Play, la plataforma de contenido de Mercado Libre

mercadoplay Mercado Libre cuenta con su propia plataforma de streaming.

Desde 2023, Mercado Libre cuenta con su propio streaming donde ofrece películas y series de forma gratuita y segura. Se trata de Mercado Play, que funciona como una app separada tanto de la plataforma de ventas online como de la billetera virtual.

Si bien cuenta contenido pago para alquiler, Mercado Play tiene disponible sin ningún costo miles de películas y series para todos los gustos, desde clásicos hasta novedades, con títulos en géneros como acción, comedia, drama, terror y anime. La app opera bajo un modelo de streaming gratuito con anuncios, donde los usuarios ven algunas tandas publicitarias a cambio de acceso ilimitado al contenido.

Para usar Mercado Play solo se necesita una cuenta de Mercado Libre, sin suscripción ni pagos adicionales. Por ser un servicio oficial, no implica riesgos de seguridad o legales asociados a plataformas piratas.

YouTube, otra opción gratis y sin riesgo

Viral YouTube.png A través de YouTube, se pueden ver clásicos del cine y producciones propias.

Fuente inagotable de tutoriales y pionera a la hora de ver videos en la web, pocos saben que la plataforma de Google también cuenta con una sección para ver películas y series. Y aunque muchas son pagas (para compra o alquiler), se puede encontrar un nutrido catálogo gratuito de clásicos del cine, producciones independientes y documentales.

Para acceder a ellos solo es necesario entrar a la plataforma (desde el navegador en PC o por aplicación en televisores y celulares) y con el apartado YouTube Originals con contenido exclusivo (alguno de pago, otro no) o canales como Cinetel Multimedia, con clásicos disponibles gracias a sus acuerdos de adquisición exclusivos de derechos de importantes librerías

Al contar con las licencias correspondientes, se trata de un servicio completamente legal. Además, el usuario no tendrá que brindar información personal ni datos bancarios.

ViX, la plataforma apuntada al público latino

vix ViX cuenta con los catálogos de Televisa y Univisión.

ViX es la primera plataforma de streaming gratuita creada específicamente para el público hispanohablante, tanto con material propio como licenciado. Surgida en 2022 de la fusión entre Televisa y Univisión, alberga 40 mil horas en catálogo, con más de 100 canales temáticos que pertenecen a los catálogos de Televisa y Univisión. De todos modos, en el último tiempo, también sumó producciones hollywoodenses.

Para los usuarios que busquen material legal y gratuito, muestra una amplia gama de contenido en español, incluyendo películas, series, telenovelas, noticias y eventos deportivos. Como sucede con Pluto TV y Mercado Play, contiene publicidades. En tanto, ViX Premium -la versión paga- permite acceso a títulos exclusivos, estrenos y eventos deportivos en vivo sin interrupciones.

La plataforma puede utilizarse desde celulares Android y iPhone, Smart TVs (como Android TV, Apple TV, Amazon Fire TV y Roku) o directamente desde su sitio web.

Rakuten TV, la alternativa a las apps de streaming que llega desde España

Rakuten TV Rakuten TV está disponible solo en España, aunque se puede acceder utilizando una VPN.

Esta plataforma de streaming que reúne películas, series, documentales y canales en vivo. El servicio combina contenidos gratuitos con publicidad, opciones de alquiler y compra de estrenos, además de señales de TV online. Para acceder al catálogo solo se debe crear un usuario. Se puede usar desde su sitio web o desde apps para Smart TV, celulares, tablets y computadoras.

Sin embargo, aplica restricciones geográficas por cuestiones de licencias. El contenido disponible en España solo puede reproducirse con una dirección IP de ese país, por lo que al intentar ingresar desde Argentina la plataforma bloquea el acceso automáticamente.

La forma más habitual para ver Rakuten TV desde Argentina es usando una VPN. Este tipo de servicio redirige tu conexión a través de un servidor ubicado en España y te asigna una IP española, permitiendo acceder al catálogo como si estuvieras en ese país.