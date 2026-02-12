La serie que estrenó HBO con pocos capítulos y es para mayores de 18 años: muy fuerte y explosiva

La plataforma de streaming acaba de lanzar la primera parte de una historia que mezcla el éxito deportivo, una rivalidad fingida y un romance oculto. ¿De cuál serie se trata?

Drama, éxitos deportivos, una rivalidad que es una fachada y un romance oculto. HBO Max acaba de lanzar la primera parte de una explosiva serie que ya está entre las más habladas . Se trata de Heated Rivalry , traducida al español como Más que rivales , una historia que cuenta el romance oculto entre dos estrellas de hockey sobre hielo.

Protagonizado por Hudson Williams y Connor Storrie , este drama romántico de origen canadiense cuenta de seis capítulos : los tres primeros ya están disponibles en la plataforma de streaming , mientras que los otros tres llegarán el 13 de febrero.

La serie se basa en la saga de novelas Game Changers , de la autora Rachel Reid. En particular, Heated Rivalry adapta el libro homónimo para trasladar al audiovisual la historia de amorío, los secretos, el éxito deportivo y el conflicto interno de los personajes.

hbo2 La historia se centra en el romance oculto entre dos figuras de hockey que fingen su enemistad.

De qué se trata Heated Rivalry, la nueva serie de HBO Max

La historia se centra en Shane Hollander e Ilya Rozanov, dos estrellas de hockey que se muestran como feroces rivales dentro de la liga profesional. Sin embargo, tras un encuentro fortuito en sus principios como novatos, inician un romance secreto que durará años, lo que pone a prueba su moral, su reputación y sus ambiciones.

Durante los ocho años que abarca la trama, Shane e Ilya persiguen la gloria sobre el hielo mientras enfrentan el desafío de aceptar sus sentimientos fuera de él. Así, la trama central gira en torno a la tensión entre sus carreras, las presiones, la fama y su vínculo privado.

Tanto la serie como el libro abordan temas como la identidad, la aceptación personal, las tensiones entre fama y secreto, y el estigma social que aún puede rodear a los atletas gays en deportes altamente masculinos como el hockey.

El elenco de Heated Rivalry y la trama de los primeros tres capítulos

Producida por Accent Aigu Entertainment junto a Bell Media, la producción canadiense tiene a los siguientes actores y personajes:

Hudson Williams como Shane Hollander

Connor Storrie como Ilya Rozanov

Francois Arnaud como Scott Hunter

Sophie Nélisse como Rose Landry

Christina Chang como Yuna Hollander

Dylan Walsh como David Hollander

Callan Potter como Hayden Pike

Slavic Rogozine como Alexei Rozanov

Yaroslav Poverlo como Grigori Rozanov

Ksenia Daniela Kharlamova como Svetlana Vetrova

Kaden Connor como Sasha

Robbie G.K. como Kip Grady

Harrison Browne como Connors

Aidan Shaw como Kolya

hbo3 La trama gira en torno a la tensión entre sus carreras, las presiones, la fama y su vínculo privado.

Los primeros tres capítulos, ya disponibles en la plataforma de streaming, cuentan con las siguientes descripciones:

Episodio 1 - Novatos: las estrellas del hockey Shane Hollander e Ilya Rozanov caminan sobre la delgada capa de hielo que separa su rivalidad de algo mucho más íntimo.

las estrellas del hockey Shane Hollander e Ilya Rozanov caminan sobre la delgada capa de hielo que separa su rivalidad de algo mucho más íntimo. Episodio 2 - Olímpicos: Shane e Ilya mantienen su relación secreta, al tiempo que su vínculo es puesto a prueba por presiones personales y profesionales.

Shane e Ilya mantienen su relación secreta, al tiempo que su vínculo es puesto a prueba por presiones personales y profesionales. Episodio 3 - Hunter: la arriesgada carrera de un jugador de hockey choca con el amor cuando un encuentro casual enciende una chispa.

Los últimos tres capítulos, titulados Rose, I'll believe in anything y The cottage, se estrenarán el 13 de febrero.

hbo4 La serie aborda la difícil vida de los atletas gays en deportes muy masculinos.

Todos los estrenos de HBO Max en febrero 2026

En el segundo mes del año, la plataforma renueva su catálogo con series originales, nuevas temporadas, documentales y películas. Estos son todos los destacados:

Series:

15 de febrero – Neighbors : examina conflictos residenciales reales en Estados Unidos, desde disputas absurdas hasta enfrentamientos dramáticos, con un enfoque de estilo verité.

: examina conflictos residenciales reales en Estados Unidos, desde disputas absurdas hasta enfrentamientos dramáticos, con un enfoque de estilo verité. 15 de febrero – Como agua para chocolate (temporada 2). Producción mexicana que regresa con su temporada final, integrada por 6 episodios semanales.

(temporada 2). Producción mexicana que regresa con su temporada final, integrada por 6 episodios semanales. 19 de febrero – Portobello . Serie dramática italiana que narra la historia real del presentador Enzo Tortora y su impacto mediático tras un polémico proceso judicial.

. Serie dramática italiana que narra la historia real del presentador Enzo Tortora y su impacto mediático tras un polémico proceso judicial. 20 de febrero– Last Week Tonight with John Oliver (temporada 13). el ciclo satírico ganador de múltiples premios Emmy vuelve con nuevos episodios semanales, abordando la actualidad política, social y cultural con el estilo característico de John Oliver.

Películas: