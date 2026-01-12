La plataforma de streaming, Netflix, estrenará una producción basada en una de las novelas más famosas de la celebre escritora británica.

"Agatha Christie: Las Siete Esferas": el trailer que te volverá adicto a la serie de Netflix

Los amantes del misterio , el drama y las producciones de época tienen motivos para festejar. Este 15 de enero, Netflix estrenará “ Las Siete Esferas ”, una miniserie de tres capítulos basada en la novela “ El misterio de las siete esferas ” de Agatha Christie , publicada originalmente en 1929 y una de las más conocidas de la celebre escritora y dramaturga británica.

La serie adaptó el universo detectivezco de Agatha Christie bajo la mirada de Chris Chibnall , quien asumió la escritura de los guiones. La producción ejecutiva estuvo a cargo de Suzanne Mackie ("The Crown") a través de su compañía Orchid Pictures, y Chris Sussman . La dirección y producción recayeron sobre Chris Sweeney , reconocido por su trabajo en "El turista".

Aunque la historia se desarrolla en Inglaterra , la miniserie fue rodada en Málaga, España . Entre los escenarios elegidos sobresalen la plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería, el Puente Nuevo, la plaza Duquesa de Parcent, los Baños Árabes, el Parque de la Alameda y el Palacio del Rey Moro, localizaciones que transportan al espectador a los años veinte y refuerzan la atmósfera misteriosa del relato.

netflix2 La actriz Helena Bonham Carter, una de las integrantes de lujo del elenco.

Se qué se trata “Las Siete Esferas”, la nueva miniserie de Netflix basada en Agatha Christie

La trama sitúa los acontecimientos en la Inglaterra de 1925, dentro de la finca Chimneys, donde una fiesta exclusiva se transforma en escenario de un misterio. Todo comienza con una broma: un grupo de jóvenes coloca ocho despertadores para despertar a un amigo que siempre se queda dormido. Sin embargo, cuando los relojes suenan, el joven no despierta ya que se encuentra muerto. Y lo que parece un accidente pronto se revela como algo mucho más oscuro.

“En una lujosa fiesta, en una casa de campo, una broma parece haber salido terriblemente -y mortalmente- mal. La tarea de resolver el misterio recaerá en la menos esperada de las detectives: la vivaz e inquisitiva Lady Eileen ‘Bundle’ Brent, quien deberá desentrañar una escalofriante conspiración que cambiará su vida y pondrá al descubierto los secretos más oscuros de la alta sociedad inglesa”, señala la sinopsis.

“Bundle” es una joven aristócrata audaz e ingeniosa que decide investigar por su cuenta. En el camino, descubre la existencia de una sociedad secreta vinculada al número siete y una conspiración que escala hasta los niveles más altos del gobierno. “Los guiones de Chris Chibnall son brillantes y estoy encantada de ser parte de esta nueva interpretación de la icónica narración de Agatha Christie”, comentó la actriz Mia McKenna-Bruce, quien le da vida a la aprendiz de detective.

Trailer El trailer de "Las Siete Esferas", la nueva miniserie de Netflix.

Además de McKenna-Bruce la producción cuenta con Helena Bonham Carter en el papel de Lady Caterham. El elenco se completa con Martin Freeman como Battle, Corey Mylchreest como Gerry Wade, Ed Bluemel como Jimmy Thesinger y Nabhaan Rizwan como Ronnie Devereux.

Todos los estrenos de Netflix en enero 2026

La renovación del catálogo de la plataforma de streaming más usada del mundo trae para enero nuevas producciones y regresos esperados. Estos serán todos los estrenos durante el primer mes del año:

Series:

1 de enero – El tiempo de las moscas (miniserie argentina - suspenso y drama)

1 de enero – The Good Doctor - temporadas 1 a 4 (drama médico sobre un joven cirujano con autismo)

1 de enero – En fuga (thriller familiar)

1 de enero – Amor de oficina (comedia romántica)

7 de enero – Sin cerrojos: un experimento carcelario - temporada 2 (reality sobre un experimento social dentro de una prisión)

8 de enero – His & Hers (miniserie de misterio con un crimen como eje central)

9 de enero – Machos alfa - temporada 4 (comedia española)

13 de enero – El novio - temporada 2 (reality romántico ambientado en Japón)

15 de enero – Agatha Christie: las siete esferas (serie de época con misterio y conspiraciones en la alta sociedad inglesa).

19 de enero – Sandokán (producción de aventuras ambientada en el sudeste asiático del siglo XIX).

23 de enero – El falsario (drama criminal inspirado en hechos reales, centrado en el mundo del arte)

29 de enero – Bridgerton - temporada 4 parte 1 (regreso de una de las series más vistas de Netflix)

31 de enero – La reina del flow - temporada 3 (nueva etapa del drama musical colombiano)

duplaa peterson netflix "El tiempo de las moscas", la serie con Carla Peterson y Nancy Dupláa que llegó a Netflix.

