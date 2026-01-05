Para el arranque del año, la plataforma de streaming trae regresos esperados, producciones nacionales y mucho policial.

Enero en Netflix llega con estrenos muy esperados: lo que no hay que dejar pasar

Después de un cierre de 2025 muy fuerte, con el final de la exitosa serie Stranger Things luego de cinco temporadas, Netflix confirmó todos los estrenos que se vienen durante enero 2026 para Argentina y América Latina. La renovación del catálogo de la plataforma de streaming más usada del mundo trae nuevas producciones y regresos esperados .

Entre las novedades para el primer mes del año se destaca una propuesta nacional: El tiempo de las moscas. Se trata de una miniserie basada en una obra de Claudia Piñeiro y protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa . Cuenta la historia de dos mujeres que se conocen en la cárcel y forjan una sólida amistad. Al recuperar la libertad, ambas intentan rehacer sus vidas sin volver a caer en hábitos del pasado, pero una peligrosa oferta las pone en una situación complicada. Ya está disponible para ver.

Para los amantes de los policiales , Netflix trae varios platos fuertes. Uno de ellos es la miniserie Él y ella , sobre una periodista (Tessa Thompson) alejada de su oficio investiga junto a su ex marido detective (Jon Bernthal) el crimen de una mujer . Pero en un sorpresivo giro, ambos pasan a ser los principales sospechosos , por lo que deberán demostrar su inocencia .

duplaa peterson netflix Carla Peterson y Nancy Dupláa en El tiempo de las moscas, la nueva miniserie de Netflix.

Todas las series que estrenará Netflix en enero 2026

1 de enero – El tiempo de las moscas (miniserie argentina - suspenso y drama)

(miniserie argentina - suspenso y drama) 1 de enero – The Good Doctor - temporadas 1 a 4 (drama médico sobre un joven cirujano con autismo)

- temporadas 1 a 4 (drama médico sobre un joven cirujano con autismo) 1 de enero – En fuga (thriller familiar)

(thriller familiar) 1 de enero – Amor de oficina (comedia romántica)

(comedia romántica) 7 de enero – Sin cerrojos: un experimento carcelario - temporada 2 (reality sobre un experimento social dentro de una prisión)

- temporada 2 (reality sobre un experimento social dentro de una prisión) 8 de enero – His & Hers (miniserie de misterio con un crimen como eje central)

(miniserie de misterio con un crimen como eje central) 9 de enero – Machos alfa - temporada 4 (comedia española)

- temporada 4 (comedia española) 13 de enero – El novio - temporada 2 (reality romántico ambientado en Japón)

- temporada 2 (reality romántico ambientado en Japón) 15 de enero – Agatha Christie: las siete esferas (serie de época con misterio y conspiraciones en la alta sociedad inglesa).

(serie de época con misterio y conspiraciones en la alta sociedad inglesa). 19 de enero – Sandokán (producción de aventuras ambientada en el sudeste asiático del siglo XIX).

(producción de aventuras ambientada en el sudeste asiático del siglo XIX). 23 de enero – El falsario (drama criminal inspirado en hechos reales, centrado en el mundo del arte)

(drama criminal inspirado en hechos reales, centrado en el mundo del arte) 29 de enero – Bridgerton - temporada 4 parte 1 (regreso de una de las series más vistas de Netflix

- temporada 4 parte 1 (regreso de una de las series más vistas de Netflix 31 de enero – La reina del flow - temporada 3 (nueva etapa del drama musical colombiano)

Los Bridgerton tendrá una precuela Bridgerton llega a Netflix con una nueva temporada.

Las películas que llegan a Netflix en enero de 2026

1 de enero – Legalmente rubia (comedia clásica)

(comedia clásica) 1 de enero – Legalmente rubia 2 (secuela)

(secuela) 2 de enero – Escuela de rock (música y humor con Jack Black)

(música y humor con Jack Black) 7 de enero – Oppenheimer (drama histórico sobre el desarrollo de la bomba atómica)

(drama histórico sobre el desarrollo de la bomba atómica) 9 de enero – People We Meet on Vacation (adaptación cinematográfica de la novela romántica de Emily Henry)

(adaptación cinematográfica de la novela romántica de Emily Henry) 15 de enero – Colección James Bond (paquete completo con las películas de distintas etapas del agente 007)

(paquete completo con las películas de distintas etapas del agente 007) 19 de enero – Bastardos sin gloria (clásico de Quentin Tarantino ambientado en la Segunda Guerra Mundial)

(clásico de Quentin Tarantino ambientado en la Segunda Guerra Mundial) 29 de enero – Perdidos en Tokio (drama romántico)

Netflix cerró el año con aumentos en sus planes

La plataforma de streaming anunció en noviembre pasado un incremento de 25% en las suscripciones de Argentina, tanto para el plan básico como para el estándar y premium. Si se tiene en cuenta el aumento, el 21% de IVA y el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias ya que es un servicio que se paga en dólares, los valores de los planes son los siguientes:

Básico: $13.769

$13.769 Estándar : $22.949

: $22.949 Premium : $30.599

: $30.599 Miembro extra: $8.261 por perfil adicional

codigos netflix Netflix permite sumar miembros extra a tu suscripción dependiendo del plan.

A través de un “truco” bancario, los usuarios tienen la posibilidad de ahorrarse el 30% que se cobra como percepción a cuenta de Ganancias. Este mecanismo consiste en comprar dólares a través del home banking, dejarlos en cuenta y utilizarlos para cancelar los gastos en moneda extranjera en el resumen de la tarjeta. Esto permite acceder a una mejor cotización.