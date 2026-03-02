Oriana Sabatini y Paulo Dybala publicaron la primera foto de su hija recién nacida

La pareja le dio la bienvenida al mundo a su primera hija y lo compartieron en redes sociales.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala viven uno de sus mejores días de sus vidas con la llegada al mundo de la primera hija de la pareja. Con un mensaje breve y lleno de emoción escribieron: “Un aplauso pa mami y papi”, acompañando la imagen de la recién nacida que conmovió a sus seguidores.

La pequeña Gia llegó al mundo en el hospital Ospedale Gemelli de Roma, pesando 3 kilos. Aunque el parto estaba previsto para el 11 de marzo, se adelantó unos días. Oriana había confesado que soñaba con dar a luz en la Argentina para estar cerca de su familia, pero finalmente decidieron que fuera en Italia, en parte por la agenda futbolística de Dybala y para que él pudiera estar presente en ese momento tan especial.

La noticia fue confirmada por medios italianos y replicada en Argentina, donde periodistas como Pilar Smith dieron detalles del nacimiento. Catherine Fulop y Ova Sabatini viajaron especialmente a Roma para acompañar a su hija y estar presentes en el parto, compartiendo luego imágenes del reencuentro familiar.

image

El matrimonio, que se casó en julio de 2024 en Argentina, celebra ahora la llegada de su primera hija. La publicación de la foto con ese mensaje tierno y cómplice resume la felicidad de la pareja y marca el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Una postal que ya quedó grabada en el corazón de sus fans.

El significado del nombre que eligieron Oriana Sabatini y Paulo Dybala para su hija

Durante los primeros días, luego de dar a conocer que Oriana Sabatini estaba embarazada, la pareja prefirió mantener en secreto el nombre elegido para su hija, evitando hacerlo público de inmediato y generando expectativa entre sus seguidores.

El nacimiento sorprendió a todos, ya que la fecha estimada para el parto era el 11 de marzo, justo el día en que Catherine Fulop celebra su cumpleaños. La llegada de Gia se adelantó unos días y llenó de emoción a toda la familia.

image

“Va a nacer acá (por Italia). Principalmente porque quiero tener parto natural, si se me da, obviamente. Y segundo, porque quiero que esté el padre. En el fútbol no hay muchos días libres y los chicos suelen tener vacaciones en junio o julio. Así que fue como ‘lo tengo que tener acá’”, había explicado Oriana en una entrevista con LAM. Tras el nacimiento, comenzaron a circular versiones sobre el motivo detrás de la elección del nombre, que tendría un significado muy especial para la artista.

Se supo que Oriana siempre admiró a Angelina Jolie, protagonista de la película “Gia” (1998), un drama romántico que marcó la carrera de la actriz estadounidense y le valió un Globo de Oro. Esa interpretación de la supermodelo Gia Carangi habría impactado profundamente en Oriana, quien desde entonces soñaba con llamar así a su futura hija.

El nombre Gia, además, tiene raíces italianas y se traduce como “Dios es misericordioso” o “don de Dios”. También suele utilizarse como diminutivo de Gianna, Giovanna o Giorgia. Es un nombre breve, moderno y con gran popularidad internacional, que transmite tanto delicadeza como fortaleza.