María Belén Ludueña brindó detalles de cómo será el nacimiento de su bebé

A poco de dar a luz, María Belén Ludueña atraviesa semanas de mucha ansiedad. La periodista, que espera su primer hijo con Jorge Macri , no solo comparte con entusiasmo los momentos más felices de esta nueva etapa, sino que también se anima a responder preguntas y comentarios que la maternidad trae consigo.

En las últimas horas, la conductora abrió una cajita de preguntas sus seguidores para compartir detalles íntimos, despejar dudas y alentar a otras mujeres a vivir este proceso con confianza y autenticidad. La pregunta más repetida fue, sin dudas, la fecha probable de parto. Con una sonrisa y una foto en bikini mostrando su panza en la playa, Ludueña respondió que lo esperaba para “fin de abril”, generando una ola de mensajes de cariño y buenos deseos para la futura mamá.

Otra de las consultas que surgió fue sobre el tipo de parto que planea. Fiel a su estilo sincero y realista, la periodista explicó: “Mi intención es que sea por parto natural; a medida que pasen las últimas semanas vamos a poder saber si está todo dado para eso, si no cesárea. Dejo la decisión en manos de los que saben, obstetra y partera”, dejando en claro su confianza en el equipo médico y su disposición a adaptarse a lo que sea mejor para su bebé y para ella.

image

image

Entre los mensajes destacados, una seguidora le escribió: “¡Estás radiante!”. Ludueña agradeció el halago y se tomó un momento para reflexionar sobre la importancia de las palabras durante el embarazo: “La verdad que la felicidad traspasa y creo que eso se refleja en cómo me veo. Gracias por este y varios comentarios similares. Es muy importante decirle a una embarazada que está linda, iluminada o radiante, porque el movimiento hormonal te puede hacer creer lo contrario”. Así, dejó un mensaje positivo y de sororidad para otras mujeres que transitan la maternidad.

Las críticas que enfrentó María Belén Ludueña por su materninad

En enero, María Belén Ludueña compartió un mensaje que recibió y que le resultó hiriente: “Un poco grandecita para ser madre. Pero bueno, ¡ojalá el parto salga bien!”. La conductora no dejó pasar el comentario y acompañó la historia con una contundente reflexión: “Este tipo de comentarios para una mujer de casi 40 como yo que va a ser madre NO suma. Detrás de cada mamá hay una historia que merece respeto. Algunas se animan a contarla, otras la guardan en su intimidad. Solo nosotras somos conscientes del camino que recorremos”.

Para exponer la problemática y generar conciencia, María Belén subió un reel donde profundizó sobre el tema: “SER MAMÁ A LOS 40 para algunos. Les comparto un comentario que me dejaron y quiero mostrarles para generar CONCIENCIA: ‘La maternidad es un tema que merece RESPETO Y CUIDADO. Solo cada mujer sabe el proceso que vivió y nadie tiene por qué opinar con liviandad sobre un tema que para muchas es muy doloroso. Qué tengan un excelente martes y estaría bueno que trabajemos como sociedad para que la EMPATÍA deje de ser un slogan marketinero y se transforme en un ejercicio cotidiano’”.

image

Para cerrar, le dedicó un mensaje a la persona que le envió el comentario: “PD: borraste el comentario, pero un pedido de disculpas hubiera sido más bienvenido. Todos nos podemos equivocar y aprender en el camino”.