María Belén Ludueña brindó detalles de cómo será el nacimiento de su bebé
La periodista y conductora espera a su primer bebé junto a Jorge Macri.
A poco de dar a luz, María Belén Ludueña atraviesa semanas de mucha ansiedad. La periodista, que espera su primer hijo con Jorge Macri, no solo comparte con entusiasmo los momentos más felices de esta nueva etapa, sino que también se anima a responder preguntas y comentarios que la maternidad trae consigo.
En las últimas horas, la conductora abrió una cajita de preguntas sus seguidores para compartir detalles íntimos, despejar dudas y alentar a otras mujeres a vivir este proceso con confianza y autenticidad. La pregunta más repetida fue, sin dudas, la fecha probable de parto. Con una sonrisa y una foto en bikini mostrando su panza en la playa, Ludueña respondió que lo esperaba para “fin de abril”, generando una ola de mensajes de cariño y buenos deseos para la futura mamá.
Otra de las consultas que surgió fue sobre el tipo de parto que planea. Fiel a su estilo sincero y realista, la periodista explicó: “Mi intención es que sea por parto natural; a medida que pasen las últimas semanas vamos a poder saber si está todo dado para eso, si no cesárea. Dejo la decisión en manos de los que saben, obstetra y partera”, dejando en claro su confianza en el equipo médico y su disposición a adaptarse a lo que sea mejor para su bebé y para ella.
Entre los mensajes destacados, una seguidora le escribió: “¡Estás radiante!”. Ludueña agradeció el halago y se tomó un momento para reflexionar sobre la importancia de las palabras durante el embarazo: “La verdad que la felicidad traspasa y creo que eso se refleja en cómo me veo. Gracias por este y varios comentarios similares. Es muy importante decirle a una embarazada que está linda, iluminada o radiante, porque el movimiento hormonal te puede hacer creer lo contrario”. Así, dejó un mensaje positivo y de sororidad para otras mujeres que transitan la maternidad.
Las críticas que enfrentó María Belén Ludueña por su materninad
En enero, María Belén Ludueña compartió un mensaje que recibió y que le resultó hiriente: “Un poco grandecita para ser madre. Pero bueno, ¡ojalá el parto salga bien!”. La conductora no dejó pasar el comentario y acompañó la historia con una contundente reflexión: “Este tipo de comentarios para una mujer de casi 40 como yo que va a ser madre NO suma. Detrás de cada mamá hay una historia que merece respeto. Algunas se animan a contarla, otras la guardan en su intimidad. Solo nosotras somos conscientes del camino que recorremos”.
Para exponer la problemática y generar conciencia, María Belén subió un reel donde profundizó sobre el tema: “SER MAMÁ A LOS 40 para algunos. Les comparto un comentario que me dejaron y quiero mostrarles para generar CONCIENCIA: ‘La maternidad es un tema que merece RESPETO Y CUIDADO. Solo cada mujer sabe el proceso que vivió y nadie tiene por qué opinar con liviandad sobre un tema que para muchas es muy doloroso. Qué tengan un excelente martes y estaría bueno que trabajemos como sociedad para que la EMPATÍA deje de ser un slogan marketinero y se transforme en un ejercicio cotidiano’”.
Para cerrar, le dedicó un mensaje a la persona que le envió el comentario: “PD: borraste el comentario, pero un pedido de disculpas hubiera sido más bienvenido. Todos nos podemos equivocar y aprender en el camino”.
