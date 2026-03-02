De alta: Luciano Castro abandonó la clínica tras su tratamiento

La periodista Paula Varela contó detalles del alta que recibió el actor luego de internarse en un centro de rehabilitación. Qué dijo.

Hace algunas semanas el actor Luciano Castro tomó la decisión de internarse en un centro de rehabilitación luego de la separación con Griselda Siciliani luego del escándalo que tuvo al intentar pautar un encuentro con una española durante su visita al país europeo. Tras algunos días de tratamiento en el lugar, confirmaron que obtuvo el alta.

Fue la periodista Paula Varela quien reveló la noticia en Lape Club Social: “Luciano Castro recibió el alta. Es una buena noticia. Tiene que ponerse a grabar una ficción de Sebastián Ortega”, dijo y detalló que se trata de un alta transitoria con terapia ambulatoria. “Él se internó en una clínica que tenía cierta movilidad. La clínica queda acá. Es un alta transitoria con terapia ambulatoria . No es que soltó y ya está, ‘me curé y no voy más’. Él sigue, tiene que ir, tiene que reportarse, tiene una persona con la que se comunica y le hacen un seguimiento”.

“Si ellos ven que no está funcionando, o él vuelve a pedir ayuda, tiene que regresar a una internación permanente. El alta implica que hace la terapia ambulatoria. Se busca el alta definitiva ”, continuó revelando y cerró: “También me dicen que él ya se encontró con los hijos ”.

Luciano Castro Alta médico

Quién es la famosa que está internada en un neuropsiquiátrico

Ángel De Brito había generado una fuerte preocupación en torno a un personaje del mundo del espectáculo cuando afirmó en el programa Storytime, por Bondi Live, que no se conocía paradero: “No la encuentra nadie. Si alguien la ve -viva- quiero una imagen, porque nadie la puede encontrar. Ella me mandó un mensaje hace un tiempo, y no se rían porque desapareció de verdad”, había dicho.

En su mensaje hacía referencia a Leevon Kennedy que ha quedado marcada en la historia de la farándula por su teoría de que es hija de John Kennedy y Marilyn Monroe y otras historias que carecen de sustento para sacar conclusiones sobre su veracidad. Más tarde fue el propio periodista quien se dio novedades sobre la situación de la mediática.

"Está internada en una clínica psiquiátrica. Tras seis meses desaparecida de redes, se supo que ya había estado internada el año pasado por decisión familiar en la provincia de Buenos Aires y desde entonces no tuvo actividad pública", contó en un posteo de X (ex Twitter) dándole una respuesta a su propio interrogante.

Leevon Kennedy

Luego, contó detalles: “Sus últimos mensajes hablaban de un supuesto atentado contra su vida. Actualmente dice que no está enferma, que quiere salir y que sus familiares buscan quedarse con sus bienes". Es que según había contado De Brito en el programa de streaming, Leevon le había afirmado que el presidente de Estados Unidos la quería matar “por la CÍA, el FBI, no sé..".