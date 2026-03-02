Cómo es el paraguas inteligente viral que te sigue y te deja las manos libres

Te presentamos a este paraguas inteligente que te sigue a todos lados y te deja ¡las manos libres!

La historia cuenta que el paraguas , ese objeto tan codiciado en los días de lluvia, se creó en el siglo XI AC, en China. Inicialmente, su uso se hizo extendido debido a la ruta de la seda y fue utilizado en esta área principalmente para la protección contra el sol. Aquí te presentamos al paraguas inteligente, que te sigue a todos lados y te deja ¡las manos libres!

Es sabido que, en la actualidad, los paraguas ofrecen diversos sistemas de apertura. Uno de ellos presenta apertura y cierre automático: con sólo apretar un botón, puede abrirse como plegarse. Este sistema es más frecuente observarlo en paraguas del tipo plegables o de bolsillo.

El paraguas volador o inteligente , que permitie caminar bajo la lluvia con las manos libres mientras este -devenido en un dron inteligente- nos sigue automáticamente, fue diseñado por John Xu, youtuber especializado en tecnología.

Para mejorar su primer prototipo -que lo hizo famoso, por cierto- John Xu introdujo mejoras sustanciales tanto en el diseño como en la tecnología de su paraguas inteligente. Así, se supo que se encuentra rediseñando por completo la estructura con brazos plegables impresos en 3D usando nailon reforzado con fibra de carbono, logrando un dispositivo más compacto y fácil de transportar.

A su vez, según manifestó el propio inventor de este paraguas inteligente, en el aspecto técnico integró una Raspberry Pi junto a una cámara ToF, capaz de medir profundidad y distancia emitiendo luz, lo que permite al paraguas mantenerse centrado sobre la cabeza del usuario en todo momento. Y llegó hasta usar un AirTag de Apple.

Así fue el proceso que llevó al estreno del paraguas inteligente

Según lo relató John Xu, el proyecto del paraguas inteligente varias veces estuvo a punto de abandonarse. ¿Los motivos? Fallos críticos de hardware, errores de firmware inexplicables y el “brickeo” de componentes clave, lo que lo obligó a suspender el trabajo durante extensos meses. Luego de sustituir casi todas las piezas, realizar innumerables pruebas sin éxito inicial y tras 358 días de trabajo, John Xu brindó una demostración, donde el paraguas vuela de forma estable y precisa.

De acuerdo al detalle brindado por su creador, este paraguas cuenta con rastro inteligente, que funciona con algoritmos que poseen la capacidad de identificar y mantener a la persona en el centro en todo momento, ajustando elementos clave como la altura y posición del paraguas de forma automática.

El proyecto original de John Xu comenzó en 2024. Para su primera versión del paraguas inteligente, acopló un paraguas tradicional a un dron cuadricóptero sólido, que podía elevarse por encima de la cabeza del usuario para protegerlo de la lluvia. Y si bien se presentaba como atractivo, lo cierto es que no era demasiado práctico.