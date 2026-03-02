¿Quiénes pueden inscribirse en el Instituto Vaca Muerta y qué se puede estudiar gratis en este 2026?

El Instituto Vaca Muerta ofrece seis cursos de formación técnica y uno de seguridad. Los requisitos y cómo son las cursadas en 2026 .

¿Quiénes pueden inscribirse en el Instituto Vaca Muerta y qué se puede estudiar en este 2026?

El Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta (IVM) de Neuquén abrió las inscripciones para su ciclo lectivo 2026 , en el que ofrece seis cursos de formación técnica y uno de seguridad, todos de carácter gratuito y diseñados para cubrir la demanda de personal calificado en la industria energética en la Argentina.

Las cursadas comenzarán en marzo, abril y mayo. Estas capacitaciones representan una oportunidad única en la región para quienes buscan ingresar al sector energético y participar del desarrollo de Vaca Muerta, el proyecto apuntado a convertir al país en exportador de energía.

La institución, creada e impulsada por las propias empresas operadoras y de servicios de la cuenca, tiene como principal objetivo acelerar la formación de perfiles técnicos operativos con un enfoque práctico, utilizando tecnología de punta para mejorar los estándares de seguridad y eficiencia en los yacimientos.

pozo trabajo petrolero generica vaca muerta El IVM ofrece seis cursos gratuitos de formación técnica y uno de seguridad.

Qué cursos ofrece el Instituto Vaca Muerta 2026 y cómo se cursan

Los cursos disponibles para este año incluyen:

Operador en Perforación

Operador en Fractura (Fracking)

Operador de Instrumentos

Mantenimiento Mecánico

Mantenimiento Eléctrico

Operador de Producción

Seguridad Operativa en Yacimiento

La capacitaciones tienen una duración de cuatro meses con clases presenciales que se dictarán en dos turnos: de 14 a 18 o de 18 a 22 horas.

Las fechas de inicio están escalonadas: 9 de marzo, 6 de abril y 11 de mayo, según la especialidad.

La formación combina clases teóricas y prácticas, simuladores y laboratorios, con el objetivo de que los futuros técnicos puedan adquirir experiencia real en un entorno seguro y controlado. Al finalizar la cursada, se otorgarán certificados que acreditan competencias técnicas y horas prácticas, avalados por el consejo Provincial de Educación de Neuquén.

pozo trabajo petrolero generica vaca muerta Las capacitaciones están diseñadas para cubrir la demanda de personal calificado en la industria energética.

Quiénes pueden inscribirse a los cursos de formación para la industria energética

Los principales requisitos para anotarse son:

Tener secundario completo o ciclo básico común aprobado

Contar con habilidades digitales básicas

Tener conectividad para participar de actividades virtuales sincrónicas y asincrónicas

Dónde se cursarán las capacitaciones

Los cursos se dictarán en la sede del Polo Tecnológico de Neuquén, un edificio de 2.625 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas donde van a funcionar los distintos módulos académicos, y en el Pozo Escuela en Río Neuquén, con equipamiento didáctico de última generación. El Polo Tecnológico cuenta con:

Cuatro salas con simuladores de perforación, workover, fractura, wireline y recorridos 3D del Upstream

Laboratorio de química aplicada a perforación y workover para simulación de operaciones con geles, arena y calidad de agua

Laboratorio de automatización y control de procesos de petróleo para análisis químicos y simulaciones técnicas

Talleres de mantenimiento mecánico y eléctrico, con tableros didácticos para prácticas en electromecánica

Ocho aulas teóricas y un auditorio con capacidad para 100 personas

trabajadores-seguridad-vaca-muerta.jpg Los cursos tienen una duración de cuatro meses y las prácticas se desarrollan en un entorno seguro.

Qué es el Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta

El IVM está conformado por empresas operadoras y de servicios; y se propone ser un referente para el ingreso a la industria, brindando a futuros y actuales operarios y técnicos, la posibilidad de adquirir experiencia práctica en instalaciones reales dentro de un entorno seguro y controlado.

Esta nueva institución educativa, creada por la industria energética, será clave para impulsar la formación de los técnicos que necesita el desarrollo de Vaca Muerta y para el proyecto de transformar al país en exportador de energía. Ofrece formación técnica inédita en la región, ya que está basada en la práctica, teniendo como premisas fundamentales la seguridad y la excelencia operativa.