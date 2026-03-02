Avenida Mosconi: los tramos que intervienen este lunes, cierres y los nuevos cruces habilitados

Esta semana, la Municipalidad de Neuquén ya trabajará en un tramo de 20 cuadras. Desvíos por colectoras y cortes dinámicos hasta completar la reconversión de la ex Ruta 22.

La intervención de la Avenida Mosconi, la obras más grande de los últimos tiempos en Neuquén.

La Municipalidad de Neuquén avanza a ritmo sostenido con la obra de transformación de la Avenida Mosconi y esta semana quedará completamente intervenido el tramo comprendido entre las calles Linares y Gatica en lo que era la ex Ruta 22.

Se trata de unas 20 cuadras fundamentales para la circulación en el oeste y este de la ciudad, que por un tiempo estarán cerradas, con la señalización correspondiente. La comuna, se informó, irá comunicando con anticipación cualquier cambio en este sentido, para evitar congestiones vehiculares.

Así lo confirmó el secretario de Infraestructura y Planificación Urbana, Alejandro Nicola , en diálogo con Línea Abierta por LU5, donde detalló el esquema de trabajo y las restricciones vigentes por la intervención de la obra, la más grande desde hace décadas en la ciudad de Neuquén.

Dron Av Mosconi (8) En altura, cómo se ven los cambios en la intervención de la Avenida Mosconi en Neuquén.

“Tenemos ya las zonas de trabajo delimitadas entre Olascoaga y Gatica, son las 10 cuadras de Olascoaga hacia el oeste. En ese sector ya hemos intervenido las 10 cuadras y hacia el este llegamos hasta Chubut”, explicó el funcionario municipal.

Cruces cerrados y desvíos habilitados

Según precisó, esta semana se trabajará en el tramo Chubut–Linares, lo que permitirá que “sobre fines de esta semana vamos a quedar con todo el sector intervenido”.

Uno de los puntos que más consultas genera es la habilitación de los cruces norte-sur, indispensable para la circulación desde el centro de la ciudad de Neuquén hasta la zona del río Limay y los barrios de ese sector.

En este sentido, Nicola indicó que actualmente están habilitados Gatica, Chaneton, Don Bosco, Avenida Olascoaga y Chubut, aunque aclaró que esa situación es dinámica, porque también puede cambiar.

“En algún momento vamos a intervenir esos cruces y se habilitarán otros. Es una dinámica que va a tener la obra hasta que podamos ya habilitar el tránsito y permitir todos los cruces”, sostuvo.

Desde el fin de semana quedaron inhabilitados dos cruces en ese tramo, al tiempo que las colectoras continúan operativas para garantizar la circulación.

En el caso de Gatica, el ingreso y egreso está señalizado. Los vehículos que circulan de este a oeste deben utilizar un desvío para subir a la parte central, mientras que quienes vienen de oeste a este deben descender y continuar por la colectora.

Gaido - recorrida obra - Avenida Mosconi (12) La recorrida de obra del intendente Mariano Gaido y su equipo al inicio de la obra de la transformación de la Avenida Mosconi. Claudio Espinoza

La intervención forma parte del proceso de reconversión definitiva de la ex Ruta 22 en una avenida urbana, una obra estructural que busca ordenar el tránsito, reducir riesgos y adaptar la infraestructura al crecimiento sostenido de la ciudad.

Avenida Mosconi: intervención en etapas y reclamos

El municipio capitalino interviene la avenida por etapas para garantizar viabilidad presupuestaria y operativa. Las tareas actuales forman parte del Sector 4, que abarca el tramo entre Linares y Gatica, con una extensión de 2,2 kilómetros tomando Av. Olascoaga como eje central.

La ejecución está a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por CN Sapag S.A. y R.J. Ingeniería S.A., que dispone del teléfono 299-4018885 para consultas y reclamos.

Los trabajos se ejecutan las 24 horas del día, priorizando el horario nocturno para el tránsito de camiones y garantizando coordinación permanente con frentistas y comerciantes.