Ni "jijiji", ni "jajaja": esta es la manera correcta de reírse por escrito, según la RAE

Ya sea por aplicaciones de mensajería o redes sociales, la palabra escrita se convirtió en una herramienta clave en la comunicación entre las personas. Y en la era digital, esta forma de interactuar también incluye a las emociones, entre ellas la risa. Ante las dudas, la Real Academia Española ( RAE ) aclaró cómo es la forma indicada de reírse por escrito.

En las conversaciones escritas, es común ver expresiones como “jajaja”, “jejeje” o incluso “hahaha”. Sin embargo, el organismo encargado de velar por la correcta utilización del idioma español, en especial en la escritura, afirmó que estos términos no son los adecuados.

Ante la consulta de un usuario en la red social X (exTwitter), la Real Academia eligió terminar con la incógnita y dejó en claro cuál es la forma correcta de representar la risa por escrito en español. Según dijo, la manera adecuada es “ja, ja, ja”, en minúscula y con comas entre cada repetición.

La institución destacó que formas como “jajaja”, aunque populares en la comunicación digital, no son correctas, ya que representan una pronunciación plana, más cercana al popular “jajája”. Esta transcripción no refleja adecuadamente la forma natural de la risa en el habla, donde cada sílaba tiene su propio acento. El uso de “jajaja” implica que la risa se pronuncia de manera más monótona, sin la separación de acentos que caracteriza a la risa real.

En contextos formales o literarios, lo correcto es usar comas para separar cada repetición. Esta práctica, sin embargo, es poco común en la comunicación digital, donde priman la rapidez y la economía del lenguaje. Escribir “ja, ja, ja” exige más tiempo que teclear una secuencia continua de letras como “jajaja”, por lo que esta última se popularizó en medios informales.

La forma de reírse por escrito cambia según el país. En inglés se utiliza “hahaha”, mientras que en francés se usa la abreviatura “mdr” (mort de rire). En portugués, sobre todo en Brasil, es común ver “kkkkkk” o “rsrsrs”, mientras que en japonés la risa se representa con la letra “w” repetida, de la palabra “warai” (risa). Incluso en tailandés, reír se representa con el número 5 (“555555”), ya que en ese idioma, el número 5 se pronuncia “ja”. Estas diferencias muestran cómo la risa escrita, aunque universal en intención, está sujeta a convenciones lingüísticas propias de cada lengua.

La explicación de la RAE sobre la forma correcta de escribir la risa

En sus recomendaciones lingüísticas, la Real Academia indicó que al escribir la risa como “ja, ja, ja” se reproduce adecuadamente la prosodia de reír, en la que cada elemento tiene acento propio. Por el contrario, formas compactas como “jajaja” representarían la pronunciación llana [jajája], que no refleja fielmente la forma natural de reír en el habla.

La institución también recordó que las onomatopeyas, aunque buscan imitar sonidos, no son una reproducción exacta de estos y pueden variar según el idioma. En español, se fijó convencionalmente el uso de la interjección “ja”, escrita con jota, y no “ha”, forma típica en lenguas como el inglés o el francés, donde la letra h sí tiene valor fonético. En español, salvo en préstamos, la “h” no representa sonido alguno.

Además, la RAE indicó que esta interjección se utiliza usualmente en secuencias de al menos tres repeticiones (“ja, ja, ja”) para reflejar una risa normal. Usarlas solo una o dos veces puede transmitir ironía, incredulidad o burla: “Ja, ja. No te lo crees ni tú”. También existen otras variantes como “je”, “ji”, “jo” y “ju”. Estas tonalidades pueden expresar distintos matices emocionales, como la ironía, el sarcasmo o incluso una risa malvada.