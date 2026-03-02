Narcopolícias: ¿Qué integrantes de la banda neuquina podrían terminar tras las rejas?

La Cámara de Casación no solo condenó al hijo del "Turco" Asef sino que puso bajo la lupa a dos hombres y tres mujeres y les agravó los cargos en su contra.

Varios condenados por formar parte de la banda liderada por "el Turco" Asef deberán volver al banquillo de los acusados.

El contundente pronunciamiento de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) de la semana pasada no solo llevará al hijo de Omar “el Turco” Asef a la cárcel sino que también varios cómplices correrían la misma suerte. En el fallo que se conoció el jueves, los camaristas hicieron mención a cinco personas que ya fueron condenadas pero que ahora les sumaron agravantes. Esta situación las pone a las puertas del calabozo y todo dependerá de los descargos que hagan sus abogados defensores en la respectiva audiencia.

Tras el análisis de la situación de Yamil Andrés Asef, quien había sido absuelto, la CFCP enfocó su mirada en tres mujeres y dos hombres que recibieron distintas penas en el proceso que involucró a los narcopolicías neuquinos.

(De izquierda a derecha) comisario Miguel Ángel "Taka" Muñoz; sargento Christian Damián "Sangre" Navarro y el oficial principal Pablo Ángel "Van Dame" García Saldías. En el caso de Muñoz, insistió por su auto secuestrado y logró su restitución.

Los protagonistas del nuevo proceso de cesura que se definirá ante el Tribunal Oral Federal de esta capital (TOF) son Nicolás Gelves, Cristian Gelves, Vanesa Suárez, Tatiana Cañete y Ailia del Carmen Rodríguez Rubilar . Los castigos que se les impusieron en el juicio inicial no superaron los 4 años y 3 meses de prisión efectiva y, en uno de los casos, de Cristian Gelves, recibió una pena en suspenso de 3 años.

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal anticipó que “la Sala III de la CFCP modificó la calificación legal que el TOF endilgó a Ailía Del Carmen Rodríguez Rubilar, Cristian Adrián Gelves, Nicolás Alejandro Gelves, Vanesa Viviana Suárez y Tatiana Belén Cañete, y aumentó su grado de participación, al tiempo agravó sus conductas por la participación de tres o más personas en los hechos. Además, ordenó que se reenviaran las actuaciones para que se les fijara una nueva pena”.

De esta forma, la audiencia que todavía no tiene fecha de realización, resolverá la situación de Asef y las cinco personas que recibieron las penas más livianas.

No habrá cambios en la situación de expolicías

Por el contrario, no habrá cambios en lo que se refiere a los cabecillas: Omar Asef, Miguel Muñoz, Christian Navarro, Pablo García Saldías y Braian Catalán.

“Taka” Muñoz fue uno de los policías involucrados y fue excomisario de la Comisaría 18 de esta capital. Mientras tanto, también formaron parte de la organización narco Christian Damián “Sangre” Navarro, quien fue oficial de la Dirección Antinarcóticos, y, Pablo Ángel “Van Damme” García Saldías, quien fue integrante del Departamento de Delitos contra la Propiedad.

Durante su juzgamiento, se les impusieron castigos superiores a los 7 años y, en los últimos años, recuperaron la libertad. De la misma forma, el líder máximo, “el Turco” Asef, pudo acceder a la libertad condicional a fines de 2024 luego de permanecer preso en el penal federal de la localidad neuquina de Senillosa.

Comercialización de cocaína

La investigación que se centró en los denominados narcopolicías, a cargo de la Fiscalía Federal 2 de Neuquén y la PROCUNAR, comenzó a mediados de 2019, con la acumulación de diversas causas en torno a una organización que comercializaba estupefacientes- principalmente cocaína-, a través de distintos puntos ubicados en la zona sur de la capital provincial, entre el 24 de junio de 2019 y el 3 de diciembre de 2020.

En ese contexto, se determinó que la organización estaba encabezada por Omar Asef, e integrada por cuatro funcionarios policiales, quienes recibían directivas del líder y un salario semanal, con el producido de la venta de las drogas, por los servicios brindados.

Tras una serie de medidas de investigación, que incluyeron la intervención de comunicaciones telefónicas, seguimientos y la consulta de bases de datos, el 3 de diciembre de 2020, se realizaron 17 allanamientos en los que se detuvo a nueve personas. Además, en uno de los domicilios -cuyo decomiso fue solicitado por el MPF- se incautaron más de 900 gramos de clorhidrato de cocaína, fraccionados y listos para su comercialización.