"Magic Vinos Patagónica" llega a Casino Magic: una experiencia sensorial única

Casino Magic será sede de Magic Vinos Patagónica , un evento exclusivo que celebra la identidad, la calidad y el carácter de los vinos de nuestra región .

La propuesta es organizada en conjunto con la reconocida vinoteca Vinancio y cuenta con el auspicio especial de Pujante – Viñedos Patagónicos , un nuevo proyecto del Alto Valle de Río Negro orientado a la elaboración de vinos de alta calidad.

Magic Vinos Patagónica se realizará este sábado 7 de marzo, desde las 20:00 hasta la 01:00 hs, en el Salón Rainbow de Casino Magic, ubicado en Teodoro Planas 4005, ciudad de Neuquén.

El evento invita a vivir una experiencia de degustación libre, pensada para disfrutar sin apuros, descubrir nuevas etiquetas, conversar con expertos y recorrer los sabores que definen a la Patagonia vitivinícola.

Durante la noche, los asistentes podrán servirse libremente todos los vinos disponibles, acompañados por una cuidada propuesta gastronómica especialmente diseñada para realzar cada copa.

Contará con la presencia de las siguientes bodegas regionales: Familia Schroeder, Malma, Pujante, Fincas del Limay, Chacra, Patritti, Humberto Canale, Mabellini, Ribera del Cuarzo, Sanchez Carrillo.

Y además habrá bodegas invitadas: Catena Zapata, Susana Balbo, Family Wines, María Codorníu, Laureano Gomez, Salentein, Doña Paula, Algodon, Septima, Vistalba y Beberbien.

La entrada al evento con un valor de $70.000 incluye: Copa de vino de regalo, degustación libre de todos los vinos y acompañamiento gastronómico premium.

Propuesta gastronómica:

Sablée de queso con mousse de jamón

Tarteletas con paté de trucha

Triangulitos de masa philo rellenos de pollo y panceta

Bruschetta con queso especiado y pickles de manzana verde

Pinchos de vegetales asados

Roll de zucchini rellenos de ricota y ciboulette

Las entradas pueden adquirirse de forma física en la Vinoteca Vinancio (La Rioja 1007, Neuquén Capital) o de forma online en tienda.casinomagic.com.ar.

Magic Vinos Patagónica se presenta como una oportunidad única para disfrutar, aprender y celebrar el vino patagónico en un entorno de primer nivel, combinando gastronomía, calidad y una experiencia pensada para los sentidos.

Es un evento exclusivo para mayores de 18 años.