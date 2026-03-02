Rolando Figueroa sobre la reforma laboral en el petróleo: "El banco de horas no lo van a poder aplicar"

El gobernador analizó el impacto que va a tener la reciente reforma en Neuquén y especialmente en el sector petrolero. Lo hizo durante el inicio de sesiones de la Legislatura.

Tras su discurso inaugural del período de sesiones ordinarias en la Legislatura, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se refirió al debate nacional por la reforma laboral y planteó que era necesario “modernizar” la ley, pero remarcó que se opusieron a los artículos que, según su visión, afectaban derechos adquiridos y aspectos centrales del régimen laboral.

“Nosotros creemos que había que modernizar la ley, en el sentido de que no son los mismos trabajos que cuando fue sancionada que hoy”, respondió a LM Neuquén . Sin embargo, aclaró que los legisladores que responden a su espacio votaron en contra de capítulos medulares de la norma.

Figueroa cuestionó que el debate se haya planteado en términos binarios. “Hay quien toma una posición cerrada, a favor o en contra de una reforma laboral, pero hay otros modelos en el medio”, sostuvo, al tiempo que apuntó a lo que definió como “la letra chica” del proyecto.

Legislatura - Inici de sesiones (64)

En particular, el gobernador detalló que los reparos estuvieron puestos en artículos específicos. Mencionó el artículo 39, vinculado al banco de horas; el 42, referido a la modalidad de aplicación de determinados mecanismos; y el 44, relacionado con descuentos por enfermedad.

“Nos opusimos a todo eso y marcamos la diferencia. Incluso en el Senado fue destacado por otros senadores porque la senadora (Julieta) Corroza venía expresando que el artículo 44 estaba mal”, señaló. Según indicó, no acompañaron el capítulo que englobaba cerca de 50 artículos, al que calificó como “la parte medular de la ley”. Tampoco votaron otros capítulos, entre ellos el vinculado al estatuto del periodista.

Impacto en el sector petrolero

Consultado sobre la posible incidencia en la industria hidrocarburífera, eje de la economía neuquina, el mandatario consideró que varios aspectos deberán analizarse en la práctica.

“Las implicancias que va a tener en la industria del petróleo son que el banco de horas no lo van a poder aplicar, pensamos nosotros. Todo se va a ir analizando y viendo con el andar. Hay muchas cosas que hay que ver en la práctica cómo funcionan más allá de la letra”, afirmó, y explicó que vienen charlando el tema junto al secretario general del sindicato petrolero, Marcelo Rucci.

Legislatura - Inici de sesiones (5)

Si bien evitó hacer proyecciones tajantes, dio a entender que la especificidad de la actividad petrolera -con convenios propios y particularidades operativas- limitaría la aplicación directa de ciertos mecanismos previstos en la reforma.

Con respecto a la incidencia de la reforma laboral en el sector público neuquino dijo que "no tiene impacto sobre los convenios estatales”. Argumentó que las provincias tienen potestad para negociar y firmar sus propios convenios colectivos y recordó que Neuquén ya suscribió acuerdos el año pasado. “Son derechos adquiridos e inamovibles”, enfatizó.

Legislatura - Inici de sesiones (2)

En la conferencia de prensa también fue consultado por el régimen penal juvenil, en el contexto de la emergencia carcelaria provincial y la aplicación de la Ley 2302 de Neuquén.

El gobernador indicó que la Provincia viene avanzando en acuerdos con Nación, especialmente luego de asumir competencias sobre delitos que antes eran federales, como el microtráfico. En ese marco, planteó que Neuquén busca que se le asignen espacios en establecimientos penitenciarios nacionales para hacer frente al aumento de la demanda carcelaria.

“Estamos en emergencia”, recordó, y destacó que la Provincia votó favorablemente medidas vinculadas a esa situación. Al mismo tiempo, consideró que cada época requiere análisis particulares y que muchas de las decisiones actuales responden a políticas públicas que no se aplicaron en años anteriores.