Inicio de sesiones en Zapala: el intendente anunció más asfalto, loteos sociales y destacó el crecimiento de Zona Franca

El intendente de Zapala , Carlos Koopmann, encabezó la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante , ratificando la continuidad de un fuerte plan de obra pública para la ciudad, que incluirá, en este 2026, la ejecución de 130 nuevas cuadras de asfalto, la entrega de 400 lotes con servicios, la construcción de una red de 17 kilómetros de bicisendas y ciclovías y el desarrollo de nuevos espacios verdes en distintos sectores de la localidad, entre otras realizaciones.

“Logramos poner en marcha la mayor transformación en la historia de Zapala, una transformación que late en cada rincón de la ciudad, y seguirá latiendo con fuerza hasta que este intendente entregue el mandato a su sucesor o sucesora, el 2 de enero de 2028. Ese es un compromiso irrenunciable que tengo con mi amado pueblo”, enfatizó el jefe comunal, durante el acto realizado en las instalaciones del Cine Teatro Municipal.

Durante su discurso, Koopmann destacó además “el trabajo en equipo con el gobierno provincial”, que permitió concretar varias obras en la ciudad, además de un importante crecimiento en la actividad que se registra en la Zona Franca, “uno de los grandes anhelos de Zapala que, después de varias décadas, pudimos concretar en nuestra gestión”.

“En 2025, sumaban 7 las empresas radicadas en el predio, con la categoría de usuarios indirectos. Hoy, 1 de marzo de 2026, podemos informar con mucha satisfacción que, en el lapso de un año, aumentamos más de un 100% la cantidad de firmas que operan en el predio”, lanzó el intendente.

Zapala Koopmann (1)

En ese sentido, detalló que “actualmente hay 16 empresas trabajando como usuarios indirectos, generando movimiento económico, oportunidades de empleo y proyección regional, y hay otras que esperan el análisis y aprobación de sus propuestas de parte del Comité de Vigilancia, integrado por la provincia, el municipio, la empresa concesionaria y la Cámara de Comercio”.

“Las empresas que se encuentran operando están vinculadas especialmente al área de servicios petroleros, ratificando que Zapala cumple las condiciones para consolidarse de manera definitiva como un nodo logístico y de transporte que acompañe el desarrollo de Vaca Muerta, potenciada además por la ubicación geográfica privilegiada que tenemos si la proyectamos en el corredor bioceánico entre Argentina y Chile”, manifestó.

El acompañamiento de la provincia permitió, además, la reactivación de la construcción de 78 viviendas, de las cuales ya se entregaron 44, y planificar la ejecución de otras 94.

Fruto de esta tarea coordinada, en breve se inaugurará el centro de atención oncológica, que se edificó bajo la técnica CORFONE, y donde se coordinan acciones con LUNCEC y la organización local CAPO.

“Con el gobernador Rolo Figueroa nos conocemos desde hace tiempo. Él fue intendente de Huinganco y de Chos Malal, y sabe perfectamente las demandas que a diario se enfrentan en un municipio, que es la primera caja de resonancia de los problemas que se presentan en cualquier comunidad. Desde el inicio de su gestión, siempre encontramos las puertas abiertas para poder concretar diferentes obras y proyectos, que mejoran la calidad de vida de las familias zapalinas y de toda la Región del Pehuén. Y eso hay que agradecerlo”, remarcó el intendente, enfatizando que “cuando trabajamos en equipo, Zapala crece y se desarrolla”.

Zapala Koopmann (2)

En ese sentido, mencionó el reinicio de la construcción de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que se encontraba paralizada, con un nivel de ejecución cercano al 60%, “por la falta de financiamiento de parte del gobierno nacional, que decidió desentenderse de una obra vital para nuestra ciudad”.

Más obras

En cuanto a las obras de pavimento, Koopmann anunció que este año, se sumarán 130 nuevas cuadras en sectores como barrio Jardín (actualmente en ejecución), 180 viviendas, 186 viviendas, Antena y Los Maitenes.

“Cuando llegamos al gobierno municipal, el 2 de enero de 2020, Zapala tenía 106 años. Y en todos esos años, se habían hecho 800 cuadras de pavimento.

En nuestro gobierno, al término de esta segunda gestión, entre lo que ya hemos ejecutado y lo que tenemos planificado, habremos incorporado a la trama urbana, 600 cuadras de asfalto, nada menos que el 75% de lo que se había hecho en toda la historia de la ciudad”, detalló el intendente.

Por otra parte, destacó también que, en el marco del desarrollo de 1200 lotes, este año se entregarán 400, con los servicios de agua, luz, cloacas, la mensura y también cordón cuneta.

“Seguramente el haber tomado la decisión de entregar los terrenos con todos los servicios, implica que nos lleva más tiempo de trabajo para poder otorgarlo a vecinos y vecinas que tienen una necesidad urgente, pero debemos entender que es la forma más conveniente, porque después es mucho más costoso urbanizar algún asentamiento o toma”, sostuvo el jefe comunal, recordando que “en Zapala ya tuvimos experiencia en anteriores gestiones, que irresponsablemente entregaron terrenos en lugares donde luego fue imposible avanzar con la instalación de los servicios básicos, afectando la calidad de vida de esas familias”.

Movilidad urbana

Koopmann detalló que, también con el acompañamiento de la provincia, a través de la Unidad de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE), se avanzará en la concreción de “un ambicioso Plan de Movilidad Urbana, que contempla la construcción de casi 17 kilómetros de bicisendas y ciclovías, que incluye además el diseño y ejecución de 7 nuevos paseos y plazas, que se ubicarán a lo largo de su recorrido, que se extenderá por distintos barrios de la ciudad”.

La iniciativa prevé una inversión de 6.5 millones de dólares, que serán aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del Programa de Desarrollo Urbano y Mejora del Hábitat.

“Zapala es una ciudad que crece de manera permanente, y por eso, en materia de conectividad, estamos decididos a impulsar el uso de un medio de transporte alternativo, más económico y más amigable con el medio ambiente, como es la bicicleta”, sostuvo.

Zapala Koopmann (3)

Los 8.887 metros lineales de bicisendas se construirán en Av. Cañadón Este, Av. 12 de Julio, Riobamba, Trannack, Hipólito Yrigoyen, José Mercado, Av. Avellaneda, Lonquimay y Ayacucho.

En lo que se refiere a los 7.148 metros lineales ciclovías estarán ubicadas sobre Santiago del Estero, Av. 9 de Julio, Houssay, Gatica, un sector de Avellaneda, Mitre, Av. Roca, Lonquimay, Ejército Argentino, Pedro Soria, Arrayanes, Mayor Torres y Candelaria.

Con respecto a los 7 nuevos paseos y plazas, serán los siguientes: Paseo Peatonal Norte (Riobamba, entre rotonda Circunvalación y Av. Cañadón Este), Parque Deportivo Cañadón Este (Cañadón y Quili Malal), Paseo Peatonal Cañadón Este (Cañadón y Aluminé), Parque Ayacucho (Ayacucho, Soria, Aluminé), Parque Lineal Sur (Lonquimay, entre RN 40 y Chiclana), Parque Lineal Natural Este (12 de Octubre) y Plaza Norte (Santiago del Estero y Santa Fe).

En paralelo, promoviendo la práctica de actividades físicas, “el municipio comenzará a ejecutar una senda peatonal de 5 kilómetros en el Bosque Comunal, destinada a quienes corren o simplemente caminan”.

Espacios verdes

El desarrollo de espacios verdes y la renovación de la iluminación en la vía pública, ocuparon un lugar destacado en el discurso del intendente.

En ese sentido, resaltó que “desde el inicio de la gestión, incorporamos a la ciudad casi 55 mil metros cuadrados de áreas parquizadas, entre nuevos espacios y otros históricos que pusimos en valor”.

“Podemos tomar como ejemplo el Paseo de la Estación, el Paseo Doña Paca, la Plaza de los Próceres, la Plaza Yrigoyen, en el barrio Don Bosco, y el querido Bosque Comunal, que hoy lucen postales totalmente renovadas, y los que hicimos en 2025 como el Paseo de la Paz, la Plaza Burdes, la parquización de calle Trannack, la ampliación del Parque Bicentenario, la parquización del predio del Gimnasio Fortabat, y el Boulevard Janssen, entre otros”.

Para este 2026 está previsto avanzar con la Plaza de Los Niños, en el barrio Huailén; en la plaza del barrio Favaloro, la Plaza Falucho, ubicada sobre calle 12 de Julio, en el barrio Sector III, y el inicio de la construcción de un espacio verde que fue ideado a partir del trabajo coordinado del municipio con iglesias de todos los credos de la ciudad, y que estará ubicado en la zona de Trannack y Coliqueo.

“Será un lugar destinado a la meditación y al encuentro con la palabra de Dios, cualquiera sea el credo, siempre en un marco de respeto, tolerancia y convivencia comunitaria que nos caracteriza a los zapalinos”, remarcó.