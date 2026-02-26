Quién era el adolescente que murió en Mariano Moreno: dolor en las redes

El trágico siniestro ocurrió este jueves a la madrugada. El otro conductor fue trasladado de urgencia a Zapala con heridas graves.

El joven fallecido era un querido alumno de la localidad.

La comunidad de Mariano Moreno no sale del asombro y el dolor luego de conocerse e l trágico fallecimiento de un adolescente de 15 años . El joven perdió la vida este jueves como consecuencia de un grave choque entre dos motos.

En el siniestro estuvo involucrado otro conductor que resultó gravemente herido . El mismo fue trasladado de urgencia a la localidad de Zapala en estado delicado , donde actualmente permanece internado.

Según lo informado por el medio FM Urbana , el hecho se registró pasada la medianoche , en la esquina de la comisaría 34 , en la intersección de las calles Lavalle y José Hernández , frente al CPEM N° 37. De acuerdo con datos recabados en el lugar, el adolescente circulaba a bordo de una moto 110 cc cuando fue impactado de costado por otra moto tipo enduro de 400 cc , en circunstancias que todavía se investigan.

El impacto provocó que ambos conductores salieran despedidos varios metros. Mientras que los rodados quedaron completamente destruidos sobre la calzada, a pocos metros de la dependencia policial.

Tristemente, el adolescente murió en el acto, por la gravedad de las lesiones que sufrió.

choque mariano moreno

Un alumno muy querido

Con el correr de las horas, se conoció la identidad del joven de 15 años. Según las distintas publicaciones en Facebook, la víctima era Renzo Tomás Chandia, quien cursaba sus estudios secundarios en el CPEM N.° 37, el mismo establecimiento que está ubicado a escasos metros del lugar donde perdió la vida.

La comunidad educativa lo despidió con una sentida publicación en su cuenta, donde afirma que “expresa sus más sinceras condolencias a su familia y amigos en este difícil momento”. Además, el artículo agrega que elevan “una oración por su eterno descanso”.

Embed

En otras publicaciones, los vecinos emitieron su pesar y dolor, deseando consuelo para la familia del joven y paz eterna para el fallecido. La noticia tuvo gran repercusión en la comunidad del norte neuquino. En redes sociales se pudo observar sentidos mensajes desde Zapala, Chos Malal y alrededores.

Según informó el sitio de noticias El Morenense, el velatorio del joven se realizaría esta misma tarde en la necrópolis local.

adolescnte muerte en mariano moreno

Mecánica del accidente

Respecto a los motivos del trágico accidente que dejó un sobreviviente, todavía no se dierion a conocer. Sin embargo, según la información recabada, durante la madrugada los profesionales de la fuerza policial realizaron las pericias correspondientes para intentar establecer la mecánica del hecho.

En tanto, hasta el momento, no se conoció la identidad del otro involucrado ni se brindó un parte oficial sobre el estado de salud actual.