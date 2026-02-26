Ya son 23 localidades las que adhirieron a la difusión del código QR para denunciar microtráfico

Otra localidad y una comisión de fomento adhirieron a la campaña de difusión para combatir la venta de droga en la provincia. Cuáles son.

Las localidades de Junín de los Andes y Villa Traful se sumaron al plan de difusión del código QR del Ministerio Público Fiscal ( MPF ), que permite denunciar de forma anónima la venta de drogas. Esta herramienta se puso en marcha tras la desfederalización del delito de microtráfico de droga, que se hizo efectiva en febrero de 2025.

La decisión fue anunciada el martes por el fiscal general José Gerez, luego de la firma de dos convenios con el intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño, y con la presidenta de la comisión de fomento de Villa Traful, Roxana Chávez. Fue en el contexto de una nueva sesión del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana de la Región Lagos del Sur , en Villa La Angostura.

De este modo, ya son 23 municipalidades y 8 comisiones de fomento las que adhirieron a la difusión del Código QR , mediante cartelería, spots de radio y televisión, contenidos para redes sociales y documentación oficial.

consejo regional sur

"Es muy importante que estas dos localidades también se sumen al plan de difusión para poner a disposición de los vecinos y vecinas este código QR del Ministerio Público Fiscal que permite hacer denuncias sobre la venta de drogas en forma anónima, y que se ha convertido en una herramienta clave en la política de persecución de este delito", remarcó el fiscal general.

Durante la sesión del Consejo de Seguridad Ciudadana de la Región de Los Lagos, Gerez expuso estadísticas sobre los casos que investiga el MPF en la zona, con el objetivo de evaluar medidas conjuntas entre los diversos integrantes de este ámbito.

La reunión la encabezó el ministro de Seguridad Matías Nicolini, acompañado por autoridades municipales, miembros de la Policía provincial, funcionarios y funcionarias del gobierno neuquino y el fiscal jefe de la zona, Gastón Ávila.

Los Consejos Regionales de Seguridad Ciudadana son ámbitos institucionales de participación y construcción colectiva, para el fortalecimiento de la política de seguridad. Fueron creados a través de la Ley 3515, por iniciativa del gobierno neuquino.

10 años de la División Antinarcóticos

Pocos días atrás y a diez años de su creación, la División Antinarcóticos de la Policía de Neuquén celebró su aniversario con un balance que, según su jefe, el comisario Nelson Peralta, es “más que positivo”. Los números respaldan la definición, pero también un cambio concreto en algunos barrios: kioscos de droga cerraron definitivamente, y en algunos casos, funcionan otros emprendimientos, como casas de comida.

Aquel dato que mejor grafica el impacto en la calle no está en una planilla. Está en el registro de Peralta, que al recorrer en su trajín laboral, la Casimiro Gómez, camino a Autovía Norte, ha visto cambios significativos. En una esquina donde durante años funcionó un kiosco narco que cerraba tras allanamientos pero volvía a abrir, hoy funciona una casa de comidas.

“Hace un tiempo pusieron un cartel que decía ‘cambiamos de familia’”, contó Peralta. “Varios de ellos están detenidos. Eso es un orgullo, porque podemos responderle a la sociedad con un cambio significativo: no vuelven a abrir”.

kiosco de drogas antinarcoticos

Para celebrar el aniversario de la División que comenzó llamándose Toxicomanía, las autoridades realizaron un acto en el que se destacó el crecimiento institucional del área y su consolidación como pilar estratégico en la lucha contra el narcomenudeo en todo el territorio neuquino. Allí estuvo presente, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini y el jefe de Policía, Tomás Díaz Pérez.

Pero además, se destacó que el 28 de febrero se cumple el primer año desde que entró en vigencia en la provincia de Neuquén, el “Plan Estratégico de Persecución del Microtráfico de Drogas”, que fue elaborado con el respaldo del ministerio de Justicia de la Nación, a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fueron presentados por el fiscal general José Gerez durante un encuentro en la Jefatura de la Policía.

En ese lapso, la División registró cifras inéditas en comparación con la década anterior. “El año que más detenidos había tenido antes quizás eran cinco o seis. Hoy hablamos de 83 condenados que ya cumplen pena. Es abismal la diferencia”, señaló el comisario.