Fuerte accidente en Avenida Mosconi: un automovilista desbarrancó y volcó

El vehículo terminó incrustado contra las mamparas de la obra de ensanchamiento. Vecinos asistieron al herido hasta la llegada de emergencias.

Un violento accidente generó preocupación este jueves en la ciudad de Neuquén , luego de que un automóvil desbarrancara y volcara sobre la avenida Mosconi , quedando con las cuatro ruedas hacia arriba. El conductor resultó con golpes y debió ser asistido por vecinos que se acercaron de inmediato para ayudarlo mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia.

El hecho ocurrió sobre la avenida Mosconi, a la altura de las calles José Rosas y Perticone. Por causas que aún se investigan, el automovilista perdió el control del vehículo, que terminó desbarrancando y volcando de manera aparatosa.

El rodado quedó completamente invertido, apoyado sobre su techo y con las ruedas hacia arriba, en una escena que llamó la atención de quienes circulaban por la zona. Tras el vuelco, el vehículo terminó incrustado contra las mamparas de chapa que fueron instaladas a lo largo de la traza mientras se desarrolla la megaobra de ensanchamiento de la avenida.

De acuerdo al testimonio de los testigos, el conductor permanecía consciente tras el impacto, aunque se quejaba reiteradamente por los dolores producto de los golpes sufridos durante el vuelco. Fueron los propios vecinos y ocasionales transeúntes quienes se acercaron rápidamente para asistirlo, contenerlo y verificar su estado hasta que arribaran las ambulancias y el personal policial.

Vuelco avenida Mosconi

La situación generó momentos de tensión, ya que el auto quedó en una posición inestable y existía preocupación por posibles pérdidas de combustible u otras complicaciones. Sin embargo, quienes colaboraron en los primeros minutos lograron mantener la calma y evitar que la situación pasara a mayores.

Minutos después se hicieron presentes en el lugar efectivos policiales y personal de salud, que procedieron a asistir al automovilista y evaluar la gravedad de las lesiones. El tránsito se encuentra desviado en dirección de oeste a este.

Otro accidente: una mujer fue trasladada en código rojo al hospital

Una vez más, las rutas de Neuquén se tornaron escenario de un impactante siniestro vial. Este miércoles por la tarde, se produjo un accidente en la llamada ruta del petróleo, cuando una motocicleta se despistó y dos personas resultaron gravemente heridas.

El hecho se registró pasadas las 18:15, sobre la Ruta Provincial 67, cuando la Yamaha FZ 150 cc perdió el control y terminó volcando. El impacto ocurrió en cercanías del cruce con la Ruta Provincial 51, en un sector de alta circulación vehicular.

dos personas heridas vuelco moto 2

Como consecuencia, las dos personas que circulaban a bordo resultaron gravemente heridas. Según la información brindada por el sitio CentenarioDigital, se trataría de un hombre y una mujer que terminaron tendidos sobre la banquina con visibles lesiones.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, efectivos policiales de la División de Tránsito Villa Obrera y personal del Hospital Natalio Burd de Centenario. Tras asistirlos, se decidió el traslado de la mujer en código rojo debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Fuentes intervinientes confirmaron que la mujer presentaba heridas de mayor consideración, por lo que fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada en código rojo hacia el hospital para recibir atención médica especializada. Respecto a su compañero, que conducía la motocicleta, también sufrió lesiones, aunque de menor gravedad.