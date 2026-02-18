Brutal accidente de una influencer a bordo de su UTV en Villa Gesell: "Volcó y dio varios giros"

Una joven de 33 años protagonizó un grave accidente en los médanos de la ciudad balnearia. Permanece internada con pronóstico reservado.

Este domingo una influencer volcó en los médanos de Villa Gesell a bordo de un vehículo UTV y se encuentra internada en grave estado. La mujer de 33 años fue trasladada a la ciudad de Mar del Plata y permanece con pronóstico reservado.

Se trata de Florencia Rastelli Mella , conocida influencer y emprendedora platense, quien se accidentó en una zona conocida como "La Olla". Testigos que estaban circulando en los alrededores y que presenciaron el siniestro, indicaron que el UTV " volcó y dio varios giros sin la participación de otros vehículos" , informó la prensa local.

A su vez, precisaron que dentro del mismo se encontraba una pareja y era el hombre quien conducía. Según aclararon, “la mujer se llevó la peor parte del accidente” porque " salió despedida del vehículo y este terminó cayendo encima de ella".

La joven permanece internada con pronóstico reservado y la Policía trabaja para establecer las causas que desencadenaron el vuelco, que aún no fueron esclarecidas.

El parte médico de la influencer

Según consignó el medio marplatense 0223, la influencer "ingresó por politraumatismo y traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento", según el informe oficial.

También se especificó que presenta "fracturas de las apófisis espinosas en C4, C6 y C7, además de lesiones en lámica y carilla articular de C5″.

Además, le diagnosticaron contusión pulmonar y neumotórax izquierdo, junto con "lesión raquídea en D12 por compresión y estrechamiento del canal medular".

El conmovedor pedido de la familia de la influencer tras el accidente

Florencia no es ajena al mundo digital: además de influencer, es abogada egresada de la Universidad Católica de La Plata y fundadora de Paque & Cocö Home Essences, una marca de fragancias para el hogar con presencia en varias provincias del país.

Desde su cuenta oficial de Instagram, compartieron un mensaje cargado de emoción que rápidamente se viralizó. "Mi hermosa comunidad, hoy las necesito más que nunca. Recen por mi. Florencia Rastelli Mella - 01/08/1992", publicaron en las historias de la red social, junto a una imagen suya.

El posteo estuvo acompañado por una cadena de oración en la que familiares, amigos y seguidores se unieron para pedir por su pronta recuperación.

Después de la tragedia de Bastian en Pinamar, la Justicia prohíbe cuatri, motos y 4x4 en las playas

Un mes atrás aproximadamente tuvo lugar en Pinamar un accidente que tuvo como protagonista a Bastian, un menor de 8 años, que terminó en terapia intensiva tras el choque de un UTV y una camioneta. Una semana atrás, fue sometido a su octava cirugía a raíz del devastador episodio que atravesó.

En este sentido,la Justicia bonaerense dispuso la suspensión total de las actividades recreativas motorizadas en el sector de médanos conocido como La Frontera, dentro del Partido de Pinamar. La decisión marca un punto de inflexión en una zona que cada verano concentra cuatriciclos.

La medida ordena el cese inmediato de pruebas de destreza, carreras formales o informales, eventos organizados y cualquier maniobra temeraria con cuatriciclos, motos, UTV y vehículos 4x4, incluso dentro de predios privados, cuando esas prácticas impliquen riesgo para terceros.