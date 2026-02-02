Después de la tragedia de Bastian en Pinamar, la Justicia prohíbe cuatri, motos y 4x4 en las playas

La Justicia dispuso el cese inmediato de este tipo de vehículos en las playas.

Cuatriciclos en los médanos de Pinamar, antes del fallo que ordenó suspender estas actividades.

A tres semanas del dramático accidente que dejó a Bastian internado en terapia intensiva y con graves lesiones, la Justicia bonaerense dispuso la suspensión total de las actividades recreativas motorizadas en el sector de médanos conocido como La Frontera , dentro del Partido de Pinamar. La decisión marca un punto de inflexión en una zona que cada verano concentra cuatriciclos .

El fallo surge a partir de un amparo presentado por Pablo Martínez Carignano, exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, contra la Municipalidad de Pinamar. La resolución quedó en manos del Juzgado Civil y Comercial N°4 de Dolores, a cargo del juez suplente Félix Adrián Ferrán.

La medida ordena el cese inmediato de pruebas de destreza, carreras formales o informales, eventos organizados y cualquier maniobra temeraria con cuatriciclos, motos, UTV y vehículos 4x4, i ncluso dentro de predios privados, cuando esas prácticas impliquen riesgo para terceros.

Un espacio turístico convertido en zona de peligro

En su resolución, el magistrado remarca que este tipo de actividades provoca todos los años siniestros viales graves, muchos de ellos con menores de edad como víctimas. Se trata de un sector de uso masivo durante la temporada estival, donde la circulación sin control genera un escenario incompatible con la seguridad pública.

bastian El Ministerio de Salud difundió un nuevo parte médico a diez días del brutal accidente que lo dejó internado en terapia intensiva.

El fallo subraya que los municipios poseen la obligación legal de ejercer el poder de policía para regular, controlar e impedir conductas peligrosas. Cuando esa responsabilidad no se cumple, el Estado queda habilitado para aplicar mecanismos de protección que reconduzcan actividades dañinas hacia cauces seguros.

Desde la Justicia también advierten que la falta de intervención municipal puede traducirse en un peligro actual o inminente. Frente a ese contexto, la actuación judicial no implica un avasallamiento de competencias, sino una forma de resguardar el interés público y los derechos fundamentales, entre ellos la vida, la integridad física y la seguridad colectiva.

Otro punto central del fallo se vincula con la demora en adoptar medidas preventivas, pese a tratarse de una situación conocida por toda la comunidad. Carreras improvisadas, picadas y desafíos en médanos forman parte de una dinámica que ya dejó múltiples víctimas y que exige respuestas urgentes.

Predios privados, responsabilidad pública

Uno de los argumentos principales de la Municipalidad sostenía que no podía intervenir por tratarse de terrenos privados. La Justicia rechazó esa postura de manera tajante: cuando existe un riesgo cierto, conocido y evitable, la titularidad del suelo no exime al Estado de actuar.

nene choque pinamar

La suspensión permanecerá vigente hasta que el municipio garantice condiciones concretas de seguridad, entre ellas señalización adecuada, delimitación de zonas, supervisión efectiva y medidas preventivas suficientes. Sin ese esquema de control, cualquier habilitación resultaría incompatible con la protección de derechos básicos.

El fallo también enfatiza que la prevención debe ocupar un lugar central en la política pública. Si el deber de cuidado no se respeta de forma voluntaria, corresponde implementar dispositivos que impidan que actividades recreativas deriven en tragedias evitables.

La evolución de Bastian y el llamado a la conciencia

Mientras tanto, Bastian continúa internado. Su madre compartió en redes sociales avances dentro de un cuadro que todavía resulta delicado. Durante los últimos días, el equipo médico logró retirarle el respirador por algunas horas, una señal alentadora en medio del proceso de recuperación. Por la noche, los profesionales decidieron volver a conectarlo para facilitar el descanso.

El caso de Pinamar movilizó a la comunidad y volvió a poner sobre la mesa una discusión pendiente: el uso irresponsable de vehículos motorizados en espacios compartidos no constituye una simple imprudencia, sino una amenaza directa contra la vida.