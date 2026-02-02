Otra renuncia: Marco Lavagna dejó su cargo como titular del INDEC

Su salida produjo previo a la publicación del nuevo índice para medir la inflación.

Este lunes al mediodía se conoció otra renuncia en el Gobierno Nacional . Esta nueva salida fue confirmada de fuentes oficiales.

Se trata de Marco Lavagna , quien renunció como titular del INDEC . Su salida produjo previo a la publicación del nuevo índice para medir la inflación y poco después del comienzo de una nueva canasta para la medición del Índice de Precios al Consumidor ( IPC ), que empezó a aplicarse este mes y empezará a reflejarse cuando se conozca el número de enero.

Lavagna, economista de origen peronista y cercano al Frente Renovador de Sergio Massa, había asumido en el instituto el 30 de diciembre de 2019 con aval del presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán. Se mantuvo como director tras el cambio de gobierno en diciembre de 2023.

Entre sus hitos dentro del Indec, estuvo la realización del censo 2022, que tuvo algunos errores, según reconoció el propio Lavagna entonces. En aquel momento, el economista había contado que los resultados no se publicaron a tiempo porque un número significativo de planillas "no cumplen los estándares de calidad suficientes".

INDEC.jpg

En los últimos meses, Lavagna y el INDEC estuvieron abocados a la actualización de la canasta con la que se mide el IPC. Estos cambios buscaron acercarse a los consumos de las familias argentinas actuales de manera tal de reflejar mejor el impacto del movimiento de los precios en las cuentas de los hogares.

Cómo funcionará el nuevo índice del INDEC

El próximo martes 10 el organismo dará a conocer el nuevo Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano, elaborando en base a la canasta de consumo relevada en 2017 y 2018, con nuevos ponderadores actualizados.

Lo que va a cambiar es la importancia que se asigna a los rubros que componen el mismo. Habrá más peso de servicios y se agregará el rubro Seguros y Servicios Financieros, y el rubro alimentos perderá importancia.

De ese modo, el IPC Nacional Urbano va a aproximarse más a la sensación del público que tiende a pensar que la inflaciones más alta de la que informe el gobierno. De hecho, con los nuevos ponderadores los valores pueden resultar un par de puntos mas altos.

supermercados.jpg El INDEC difundió la inflación de octubre.

Este nuevo IPC actualiza los períodos de referencia de ponderadores, índices y precios, junto con la fórmula de cálculo y agregación. El relevamiento se realiza mayoritariamente de forma digital en tablets con cuestionarios adaptados. Cubre 39 aglomerados y localidades, con 500.000 precios mensuales en más de 24.500 puntos de venta.

Renuncia del titular de Enargas: otro cambio en el gabinete

Una semana atrás se dio la quinta renuncia de un funcionario del gobierno nacional. La última que se conoció fue de Carlos Casares, quien se desempeñó como titular de Enargas (Ente Regulador del Gas). Según explicó el ex funcionario, no logró satisfacer las expectativas previstas para el rol y por eso dio un paso al costado.

A él se suman los cambios de titularidad en la Secretaría de Transporte, Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA), Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), y Unidad de Información Financiera (UIF).