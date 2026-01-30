Por qué es "malo" viajar en jean en avión: la advertencia que es viral

Una compañía lanzó una campaña global que desaconseja el uso de pantalones de jean en los vuelos. Los detalles.

Una aerolínea , conocida por su comunicación disruptiva, volvió a quedar en el centro de la escena con una recomendación que impacta en los hábitos de millones de pasajeros.

Bajo el lema “Estamos en 2026, dejemos de viajar en jeans”, la firma inició una cruzada para que los viajeros abandonen el denim al momento de subir a un avión, apelando a razones médicas y de confort.

Aunque muchos pasajeros eligen esta prenda para ahorrar peso en la valija, la empresa lowcost Ryanair sostiene que la rigidez del material es contraproducente.

La presión de las costuras gruesas y los botones metálicos sobre el cuerpo se vuelve crítica en espacios reducidos, como los asientos de clase económica, donde la movilidad de las piernas es limitada.

vuelos ryanair (3)

El riesgo médico detrás del pantalón de jean

La advertencia de la aerolínea encontró respaldo en la comunidad científica. Médicos especialistas explicaron que el uso de ropa ajustada durante trayectos prolongados interfiere directamente con la circulación sanguínea.

Esta condición se agrava por factores propios de la aviación, como la presión de la cabina, la falta de hidratación y el sedentarismo forzado durante el vuelo.

El mayor peligro mencionado por los profesionales es el desarrollo de la trombosis venosa profunda, conocida popularmente como el “síndrome de la clase turista”. Esta afección implica la formación de coágulos en las piernas que pueden derivar en complicaciones graves si se desplazan hacia los pulmones, un riesgo que aumenta considerablemente con pantalones ceñidos que comprimen las venas.

vuelos ryanair (4)

Recomendaciones para un viaje seguro

Ante este panorama, tanto la aerolínea como los médicos sugieren optar por prendas flexibles y tejidos de algodón. Pantalones de gimnasia o calzas son las alternativas ideales para permitir que el cuerpo se mueva con libertad y minimizar la fricción. Además de la salud, estas opciones mejoran notablemente la experiencia de descanso a bordo.

Por otro lado, tripulantes de cabina recordaron la importancia de mantener siempre las piernas cubiertas. Si bien se busca comodidad, el uso de pantalones largos (pero holgados) protege la piel del contacto directo con superficies que pueden acumular gérmenes, como los tapizados de los asientos o las ventanillas, garantizando así una mayor higiene durante el trayecto.

vuelos ryanair (2)

Transformación digital y cambios operativos

Esta iniciativa contra los jeans se suma a un paquete de cambios que Ryanair viene implementando para agilizar sus operaciones. Entre ellos, destaca la obligatoriedad de la tarjeta de embarque digital, una medida que busca reducir costos y tiempos de espera en los aeropuertos, afectando a su base de más de 200 millones de pasajeros anuales.