Arranca la obra del Acceso Norte: el nuevo puente que reordenará el ingreso y egreso de Neuquén

Será sobre la calle Salta y permitirá ingresar a la capital en forma elevada tanto por Jujuy como por Diagonal 9 de Julio, mientras que quienes salgan hacia el norte podrán hacerlo por calle Salta.

Todo está listo para que la Municipalidad de Neuquén comience con una obra que seguirá transformando la movilidad urbana en el Acceso Norte a la ciudad. La intervención contempla la construcción de un puente sobre calle Salta que, una vez finalizado, permitirá ingresar a la capital en forma elevada tanto por Jujuy como por Diagonal 9 de Julio, mientras que quienes salgan hacia el norte podrán hacerlo por calle Salta.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, dio detalles sobre cómo quedará esta zona una vez finalizada: "Vamos a ingresar en forma elevada desde Avenida Alfonsin por un puente en forma de Y que va a conectar con Jujuy directamente, o hacia diagonal 9 de Julio”

“Por otro lado, quien salga de la ciudad hacia el Norte, lo va a poder hacer por calle Salta y va a pasar por abajo de este puente para evitar el cruce a nivel”, agregó el funcionario y remarcó que la doble mano de Salta se elimina definitivamente: “Salta queda únicamente como calle de salida de la ciudad ”.

María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete, destacó la importancia de la obra y la enmarcó en el contexto del crecimiento sostenido de la capital. "En hora pico, entre las 7 y 8.30 de cada mañana, ingresan a la ciudad 130 mil vehículos. Solo por este acceso -Avenida Alfonsín y Parque Norte- entran 50 mil vehículos en una sola hora", precisó la funcionaria, y agregó que en hora pico circulan en total 230 mil vehículos por toda la ciudad.

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El dato que más preocupa, sin embargo, es la tendencia: “Esos números crecen un 6% mensual", señaló Pasqualini, y recordó que durante el día Neuquén supera los 800 mil habitantes en actividad, contra los 350 mil que residen de noche.

En ese contexto, la funcionaria subrayó que estas obras —junto al futuro ingreso por la vinculación con la obra de la gran Avenida a través del puente carretero Cipolletti-Neuquén, "vienen a resolver esta situación que tenemos y nos va a permitir que los ingresos sean más ágiles y a que se pueda ingresar por distintos sectores con sus diferentes derivaciones”.

Respecto a cómo será la circulación con la obra en marcha, Nicola contó que durante el tiempo de ejecución -establecido en un año-, el acceso a la capital se realizará por desvíos asfaltados y especialmente diseñados para evitar cortes y dar fluidez. Estos desvíos estarán habilitados este fin de semana. “Será hacia calle Jujuy con dos carriles de circulación, en tanto la salida se efectuará por calle Salta con conexión a diagonal 9 de Julio. “La zona de ejecución de los puentes quedará aislada del tránsito”, afirmó Nicola quien precisó que el sector estará debidamente señalizado.

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Agregó que el nuevo acceso por Jujuy fue posible gracias a un convenio firmado el año pasado con un privado dueño del terreno por el que se traza el acceso. “El acuerdo aprobado por ordenanza incluye la cesión de una franja de tierra al municipio a cambio de una compensación en metros cuadrados en otro predio. "Fue muy importante el apoyo del privado. Sin ese convenio, era imposible tener este nuevo acceso", subrayó.

Nicola enmarcó la obra como el último eslabón de un proceso de reordenamiento vial en el Acceso Norte que comenzó con la eliminación de la rotonda frente al hipermercado Coto, continuó con la supresión de la rotonda a la altura de avenida El Trabajador -donde hoy se desarrolla el Parque de la Confluencia, que ya cuenta con obras en marcha de estacionamiento subterráneo y polo gastronómico- y culmina ahora con esta intervención que completa definitivamente la fluidez del ingreso y egreso de la ciudad. Aunque adelantó que en un futuro podrían sumarse más carriles a esta zona.