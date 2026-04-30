Rolando Figueroa se reunió con petroleras y avanza el ambicioso plan vial para mejorar las rutas de Vaca Muerta

En el encuentro se definieron los mecanismos para ejecutar las obras en rutas. El Gobierno provincial promueve la participación activa del sector hidrocarburífero para el desarrollo de su actividad.

El gobernador Rolando Figueroa se reunió en la Mesa de Competitividad de Vaca Muerta con los representantes de algunas de las principales operadoras hidrocarburíferas del país, que integran la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), para avanzar con la firma de una adenda al Memorandum de Entendimiento que establece los mecanismos para el financiamiento privado de obras viales estratégicas.

“El fideicomiso creado por las empresas para financiar estas obras es un ejemplo a nivel nacional. Es la primera vez en la historia que se hace esto y puede ser replicado por el resto de las provincias”, afirmó Figueroa.

Se trata de una iniciativa inédita, impulsada por el Gobierno provincial, que promueve la participación activa del sector hidrocarburífero en la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo de su actividad. “De esta manera, trabajando en equipo sector público y privado, estamos acelerando el cambio en la provincia. Para llevar nuestra energía al mundo debemos ser muy competitivos, y para eso debemos trabajar como un solo equipo”, aseguró Figueroa.

Obras viales Rolando Figueroa con CEPH

A la pavimentación de la Ruta 8, desde el empalme de Ruta 6 hasta el camino de la Tortuga, que ya fuera adelantado por el gobernador como la primera obra en financiar; se suma la pavimentación y repavimentación de la RPN°51 (Mari Menuco), entre el empalme con la RPN° 8 y el empalme con la RPN°17. También la repavimentación de la RPN°8, entre el empalme con la RPN° 51 y el empalme con la RPN° 7; la nueva intersección en el empalme de las RPN°7 y RPN°8; y la repavimentación de la RPN°7, en el tramo comprendido entre el límite con la provincia de Río Negro y el empalme con la RPN°8.

Dos empresas, Geopark y Harbour Energy, se sumaron además al acuerdo del que participan Chevron, Pampa Energía, Pan American Energy, Phoenix Global Resources, Pluspetrol, Shell, Total Austral, Vista Energy e YPF.

El plan forma parte de una estrategia más amplia con horizonte 2030 que busca acompañar el crecimiento de la actividad hidrocarburífera con infraestructura acorde, reduciendo tiempos de traslado, costos logísticos y riesgos viales en zonas de fuerte circulación en un ‘ganar – ganar’ con la industria.

Figueroa destacó que el acuerdo “permite acelerar obras que son imprescindibles para el desarrollo” y remarcó el carácter colaborativo del esquema. El fideicomiso permitirá planificar obras de manera sostenida y con previsibilidad financiera.

“Nosotros con distintos esquemas, en una provincia que contaba con 1150 kilómetros de pavimento, ya estamos repavimentando este año 600, y estamos haciendo 850 cincuenta kilómetros de pavimento nuevo en todo el territorio. Estamos modificando totalmente el mapa de rutas neuquino”, remarcó el gobernador.

Obras viales Rolando Figueroa con CEPH2

El Acuerdo Marco firmado meses atrás reconoció que los planes de crecimiento de la industria hidrocarburífera en Vaca Muerta requieren, en el corto y mediano plazo, la ejecución de obras de infraestructura complementarias. En ese contexto, las empresas se comprometieron a ofrecer voluntariamente a la Provincia los fondos necesarios para su realización a través de distintas vías.

Los aportes serán considerados como anticipos de regalías, canon extraordinario de producción, Ingresos Brutos y/u otros impuestos provinciales vigentes al momento de la firma, que las empresas deben abonar por la producción de hidrocarburos en las áreas bajo su titularidad. También podrán incluir contribuciones por peaje vinculadas al uso de la infraestructura vial provincial.

El plan que lleva adelante la provincia desde el inicio de la gestión en la Región Vaca Muerta también contempla otras obras finalizadas o en marcha como la pavimentación de la RPN° 7 en el tramo Cortaderas; la repavimentación de la RPN° 5 desde RPN°7 hacia Rincón de los Sauces; la repavimentación de la RPN° 6 Rincón de los Sauces y Octavio Pico; la pavimentación de la RPN° 6 hasta el límite con Río Negro; y la duplicación de la Ruta Provincial N° 67 (del petróleo), en el tramo comprendido entre la Ruta Nacional N° 22 y la RPN° 51.

La Provincia mantiene en ejecución o proyectadas con fondos propios y/o financiamiento de terceros el Bypass Añelo en las Rutas Provinciales N°7 y 17; y la circunvalación de Añelo, que incluye la pavimentación de la Ruta Provincial N° 8 y su vinculación con la Ruta Provincial N° 17.